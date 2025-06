Mundo

A vitória de aliado de Trump em eleição acirrada na Polônia

O historiador de direita Karol Nawrocki é o novo presidente da Polônia.

A controversa organização apoiada por EUA e Israel no centro de incidentes com morte em distribuição de comida em Gaza

A comissão disse que Nawrocki obteve 50,9% dos votos — ficando à frente do prefeito liberal de Varsóvia, Rafal Trzaskowski, com 49,1%.>

O resultado da eleição foi uma reviravolta sensacional em relação à primeira pesquisa de boca de urna — publicada imediatamente após o término da votação no domingo — que mostrou Trzaskowski vencendo com 50,3% contra 49,7% de Nawrocki.>

O atual presidente conservador, Andrzej Duda, usou seus poderes para impedir que o primeiro-ministro cumprisse promessas importantes de campanha, incluindo a remoção da influência política do judiciário e a liberalização da rígida lei de aborto do país.>

Ambos os candidatos presidenciais apoiam a continuidade da assistência à vizinha Ucrânia, mas divergem quanto à sua abordagem em relação à UE. Trzaskowski, ex-ministro da Europa, apoia a visão de Tusk de uma Polônia no centro da corrente principal europeia, influenciando decisões por meio de relações sólidas com a Alemanha e a França.>

Fã de Trump

Fã do presidente Donald Trump, ele voou para Washington durante a campanha eleitoral polonesa para uma reunião extremamente breve – e para tirar uma foto sua com o polegar para cima com Trump no Salão Oval.>