A Teoria da Internet Morta está a caminho de se tornar realidade?

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 13:36
No final da década de 2010, uma teoria da conspiração começou a circular em fóruns na web e logo ficou conhecida como "teoria da internet morta".
A hipótese era de que a maioria da atividade na internet já era feita por robôs, sejam bots nos comentários de posts nas redes sociais ou imagens e vídeos produzidos pela inteligência artificial.
Ou seja, "morta" por não ser mais feita completamente por humanos.
Apesar do tom conspiratório em sua raiz, ao clamar que a ideia vem de um grupo pequeno de pessoas que teriam o plano de dominar o mundo, o fato é que a popularização de modelos de IA como o ChatGPT tem reduzido o elemento humano na Internet.
O repórter Shin Suzuki explica o que há de verdade nessa teoria e se ela pode dar indícios do que será a web no futuro.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o