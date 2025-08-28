Home
A Teoria da Internet Morta está a caminho de se tornar realidade?

Imagem de perfil de BBC News Brasil

BBC News Brasil

[email protected]

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 13:36

No final da década de 2010, uma teoria da conspiração começou a circular em fóruns na web e logo ficou conhecida como "teoria da internet morta".

A hipótese era de que a maioria da atividade na internet já era feita por robôs, sejam bots nos comentários de posts nas redes sociais ou imagens e vídeos produzidos pela inteligência artificial.

Ou seja, "morta" por não ser mais feita completamente por humanos.

Apesar do tom conspiratório em sua raiz, ao clamar que a ideia vem de um grupo pequeno de pessoas que teriam o plano de dominar o mundo, o fato é que a popularização de modelos de IA como o ChatGPT tem reduzido o elemento humano na Internet.

O repórter Shin Suzuki explica o que há de verdade nessa teoria e se ela pode dar indícios do que será a web no futuro.

