5 perguntas sobre as eleições na Coreia do Sul e quais os desafios do novo presidente

País enfrenta turbulência depois que o ex-presidente Yoon Suk Yeol foi destituído do cargo por impor lei marcial ao país por seis horas em dezembro.

Publicado em 27 de maio de 2025 às 07:39

A votação antecipada segue o impeachment do ex-presidente Yoon Suk Yeol Crédito: Getty Images

A Coreia do Sul elegerá um novo presidente em 3 de junho para substituir Yoon Suk Yeol, que foi destituído do cargo por impor lei marcial ao país por seis horas em dezembro.>

O vencedor terá a tarefa de administrar as consequências políticas e econômicas da decisão de Yoon, que mergulhou o país em grande turbulência e evidenciou profundas divisões na sociedade.>

A eleição também está sendo realizada em meio a desafios de longa data, como a ameaça da Coreia do Norte e a redução da menor taxa de natalidade do mundo.>

Veja como a nação do Leste Asiático, com cerca de 52 milhões de habitantes, escolherá seu novo líder para os próximos cinco anos.>

Por que a Coreia do Sul está realizando uma eleição presidencial?

Yoon deveria servir como presidente até 2027, mas seu mandato terminou em desgraça.>

Ele chocou a nação ao declarar lei marcial em 3 de dezembro, citando ameaças de "forças antiestatais" e da Coreia do Norte — mas logo ficou claro que ele foi impelido por seus próprios problemas políticos.>

Uma semana depois, ele sofreu impeachment pelo parlamento. Em 4 de abril, um tribunal constitucional confirmou seu impeachment e o destituiu definitivamente do cargo, preparando o cenário para uma eleição presidencial antecipada dentro de 60 dias, conforme exigido por lei.>

Nos cinco meses turbulentos desde a lei marcial de Yoon, o país teve três presidentes interinos, sendo o mais recente Lee Ju-ho, o ministro do Trabalho que assumiu o cargo um mês antes da eleição.>

Lee substituiu o primeiro-ministro Han Duck Soo, que sofreu impeachment poucas semanas após assumir o cargo de Yoon em caráter interino. O ministro das Finanças, Choi Sang-mok, era presidente interino antes de Han ser reintegrado em março.>

Quais são os grandes problemas nas eleições da Coreia do Sul?

A lei marcial de Yoon evidenciou a profunda divisão política entre seus apoiadores e seu conservador Partido do Poder Popular (PPP), e aqueles que apoiam o líder da oposição Lee Jae-myung e o liberal Partido Democrata.>

Também abalou a confiança pública na economia em um momento crítico, quando o presidente dos EUA, Donald Trump, impôs tarifas sobre os parceiros comerciais dos Estados Unidos, com produtos sul-coreanos enfrentando uma taxa de 25%.>

O novo presidente terá então a tarefa imediata de abordar essas preocupações.>

Mas existem desafios persistentes, como as relações com a Coreia do Norte. Embora o início de 2025 tenha sido relativamente tranquilo, o ano anterior testemunhou tensões crescentes, com ambos os lados enviando balões e drones com materiais de propaganda através da fronteira.>

Em uma escala mais ampla, o novo líder deve equilibrar as relações de Seul entre seu maior parceiro comercial, Pequim, e seu mais importante aliado de segurança, Washington.>

Há também a tarefa de conter o declínio da taxa de natalidade do país, que está entre as mais baixas do mundo.>

Em 2024, a taxa de fecundidade do país, ou o número médio de filhos que uma mulher deve ter ao longo da vida, era de 0,75. Embora tenha aumentado ligeiramente em relação ao ano anterior, permanece muito abaixo dos 2,1 necessários para manter a população do país estável, em 51 milhões.>

Quem poderá ser o próximo presidente sul-coreano?

Pesquisas apontam Lee Jae-myung, do Partido Democrata, liberal, como o favorito entre seis candidatos, seguido por Kim Moon-soo, candidato do PPP conservador.>

Lee, que perdeu para Yoon por uma margem apertada em 2022, é aclamado por seus apoiadores como um herói da classe trabalhadora. Ele trabalhou em uma fábrica antes de se tornar advogado e político de direitos humanos. Ele prometeu estabelecer uma "Verdadeira República da Coreia" com empregos e uma sociedade justa.>

Kim, ex-ministro do Trabalho, posicionou-se como um presidente da economia, prometendo a criação de um ambiente favorável aos negócios e a geração de empregos.>

Os outros candidatos são Lee Jun-seok, do Novo Partido da Reforma, Kwon Young-guk, do Partido Democrático Trabalhista, e dois independentes — Hwang Kyo-ahn e Song Jinho.>

Pela primeira vez em 18 anos, não há nenhuma mulher concorrendo à presidência. A primeira mulher a concorrer à presidência do país foi Hong Suk-Ja em 1987, mas ela desistiu antes da votação. A eleição de 2012 contou com quatro candidatas.>

Quando serão as eleições e quando os resultados serão anunciados?

A eleição está marcada para 3 de junho e as seções eleitorais estarão abertas das 6h, horário local (18h de 2 de junho em Brasília), às 20h. Sul-coreanos no exterior puderam votar antecipadamente de 20 a 25 de maio.>

Os resultados devem sair após o fechamento das urnas e o vencedor provavelmente será conhecido no início do dia seguinte.>

Quando Yoon derrotou Lee em 2022, ele foi proclamado vencedor nove horas após o encerramento da votação, ou seja, às 4h40 da manhã seguinte ao dia da eleição.>

Essa foi a disputa presidencial mais acirrada da história do país, com Yoon vencendo por uma diferença de 0,73%.>

O novo presidente assumirá o cargo imediatamente e, ao contrário de muitos de seus antecessores, não terá a vantagem de uma transição formal de Yoon.>

O que vai acontecer com o ex-presidente que sofreu impeachment, Yoon Suk Yeol?

Yoon enfrenta julgamento por uma acusação de insurreição decorrente de sua declaração de lei marcial. Ele foi preso em janeiro, mas liberado semanas depois por uma questão técnica.>

Recentemente, ele foi indiciado separadamente por abuso de poder.>

Antes da eleição, Yoon deixou seu partido, no que analistas dizem ser uma tentativa de reforçar as chances do líder do PPP, Kim Moon-soo.>

