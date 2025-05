Mundo

5 lugares parecidos com os EUA para quem quer evitar viajar para o país sob o governo Trump

Os últimos acontecimentos e medidas tomadas pelo governo Donald Trump vêm fazendo muitas pessoas deixarem de viajar para os Estados Unidos. A BBC destacou cinco lugares em vários países com atrações similares às americanas para os turistas.

Publicado em 20 de maio de 2025 às 10:39

Em meio às restrições impostas à entrada de visitantes nos Estados Unidos, onde os turistas internacionais podem encontrar paisagens parecidas? Crédito: Getty Images

Alemanha, Canadá, Dinamarca, Finlândia, França e o Reino Unido: os cidadãos de todos estes países receberam o mesmo aviso nos últimos meses.>

A mensagem diz, basicamente, que "se você planeja viajar para os Estados Unidos, a situação mudou".>

Após as recentes mudanças políticas no país, os seis governos atualizaram as orientações de viagem para seus cidadãos.>

Eles alertam sobre as regras de entrada mais restritivas e a necessidade de pessoas transgênero se declararem homens ou mulheres nos pedidos de visto e no Sistema Eletrônico de Autorização de Viagem dos Estados Unidos (Esta, na sigla em inglês).>

>

Tudo isso fez mudar o sentimento das pessoas em relação a viajar para a Terra da Liberdade.>

Relatos de viajantes detidos na fronteira devido a mal-entendidos, aliados a uma preocupante série de falhas no controle de tráfego aéreo, serviram apenas para diminuir ainda mais a confiança dos turistas.>

Se você sente atração pelos cenários arrojados, energia cultural e pela atmosfera cinematográfica dos Estados Unidos, mas está reconsiderando seus planos de viagem para este ano, quais seriam os destinos alternativos?>

De ranchos de caubóis, passando por cidades vibrantes até chegar a cânions profundos, aqui estão algumas alternativas em outros países que refletem o melhor que há nos Estados Unidos – cada uma, com um toque particular.>

Se você adora Nova York... que tal Toronto?

A Big Apple é um lugar único... ou será que não?>

Toronto, no Canadá, serve há muito tempo de dublê de Nova York, nas telas de cinema e televisão – o que só é possível graças à sua arquitetura eclética e seus cenários versáteis, além dos incentivos à indústria cinematográfica.>

A cidade é tão convincente que passou por Nova York no filme O Aprendiz (2024), estrelado por Sebastian Stan e Jeremy Stron. O longa registra a ascensão de Donald Trump até a fama, na Manhattan dos anos 1970 e 80.>

É claro que Toronto é uma cidade diferente e muito menor. Você irá encontrar o time do Blue Jays, não os Yankees, no campo de baseball local, sem falar na devoção da cidade pelo poutine (uma iguaria típica canadense, à base de batatas fritas e queijo), no lugar da pizza.>

Ainda assim, há profundos paralelos.>

Em Toronto, os 162 hectares do High Park, com suas cerejeiras e trilhas de caminhada, evocam a grandiosidade do Central Park, em Nova York. E a CN Tower oferece uma vista do horizonte que faz inveja ao Empire State Building.>

O próprio histórico da cidade canadense a aproxima da Big Apple. Entre 1793 e 1834, Toronto não tinha este nome. Ela era chamada de York.>

Toronto substitui Nova York com frequência, nas produções de cinema e televisão Crédito: Getty Images

"O ator Peter Ustinov [1921-2004] foi o autor da famosa declaração, de que Toronto é Nova York administrada pelos suíços", relembra a diretora de marketing internacional da organização Destination Ontario, Lydia Devereaux.>

"As duas cidades têm museus e galerias de classe internacional, lojas, um panorama culinário renomado e inspirado pela incrível diversidade da sua população e bairros únicos para caminhadas.">

Se você deseja ver caubóis... vá à Argentina!

O Parque Nacional de Yellowstone, no noroeste dos Estados Unidos, tem grande influência na cultura popular.>

A famosa série da Paramount (2018-2024) com o nome do parque — sem falar do seu spin-off 1883 (2021-2022) e da turnê mundial Cowboy Carter, de Beyoncé — é responsável pelo atual aumento do interesse pelos caubóis e pela cultura do Velho Oeste.>

Especialistas em turismo afirma que esta tendência vem levando mais turistas a procurar estadias em ranchos para cavalgar nas férias.>

Mas, mesmo com o interesse crescente por Estados americanos como Montana e Wyoming, você não precisa visitar os Estados Unidos para vivenciar o melhor da cultura caubói. Pergunte aos gaúchos, os caubóis da Argentina.>

A cultura dos gaúchos argentinos reflete uma herança secular de cavaleiros nômades. Eles cuidavam dos seus animais e passavam a vida sobre a sela.>

Atualmente, este estilo de vida tradicional enfrenta dificuldades para sobreviver, frente ao avanço da agricultura.>

Mas os turistas podem ficar hospedados nas inúmeras estâncias (as fazendas dos gaúchos argentinos). Nelas, a vida é lenta, os cenários são amplos e o asado (churrasco) é assunto sério.>

"Na Estância Los Potreros [perto de Córdoba], os hóspedes vivenciam a autêntica vida dos cavaleiros, provam asados e tomam chimarrão. Tudo isso ainda faz parte do dia a dia", conta seu proprietário, Kevin Begg. Ele acredita que a versão argentina da cultura dos caubóis é ainda mais autêntica que a dos Estados Unidos.>

"Convidamos nossos hóspedes a fazer parte da nossa família", destaca ele, "e todas as nossas atividades são baseadas no que está acontecendo na estância, sem serem selecionadas em uma lista de atividades.">

Se você se maravilhou com o Grand Canyon... conheça o desfiladeiro do rio Tara, em Montenegro

O tamanho e a escala do Grand Canyon, no Estado americano do Arizona, são incomparáveis. Ele tem 447 km de comprimento, 29 km de largura máxima e 1,6 km de profundidade média.>

O Grand Canyon é um dos parques nacionais mais visitados dos Estados Unidos. No ano passado, foram cerca de cinco milhões de pessoas.>

O desfiladeiro do rio Tara, em Montenegro, oferece toda a emoção do Grand Canyon, sem as multidões Crédito: Getty Images

Mas existe em Montenegro, nos Bálcãs, o cânion mais profundo da Europa: o desfiladeiro do rio Tara. Ele oferece uma sensação de assombro similar à do Grand Canyon, sem as multidões de visitantes.>

Localizado no Parque Nacional Durmitor, o cânion foi escavado por uma fita de água azul-turquesa. Nela, os praticantes do rafting abraçam as ondas rolantes, ao lado dos imensos rochedos.>

"Existe ali uma poderosa sensação de isolamento e beleza bruta que qualquer pessoa que tenha ficado na borda do Grand Canyon irá identificar", afirma Stefanie Schmudde, vice-presidente de estratégias de produtos globais da agência de turismo de luxo Abercrombie & Kent.>

"A escala é imensa e oferece a mesma conexão visceral à natureza, em um ambiente que parece remoto e desconhecido.">

Se você adora São Francisco... a opção é a Cidade do Cabo

Da sua famosa neblina até a ponte Golden Gate, o Vale do Silício e Alcatraz, São Francisco, na Califórnia, é uma das cidades mais marcantes dos Estados Unidos.>

Ela é estrela de filmes como Perseguidor Implacável (1971) e Uma Babá Quase Perfeita (1993). A cidade também influenciou a história cultural no país e no exterior, com os protestos do Verão de Amor de 1967, contra a Guerra do Vietnã (1959-1975).>

Mas, no outro lado do mundo, há um lugar com atmosfera similar. A Cidade do Cabo, na África do Sul, também tem seu litoral coberto pela neblina, histórico cultural significativo e um crescente cenário de tecnologia, além da sua própria prisão histórica localizada em uma ilha.>

A penitenciária de Robben Island – onde Nelson Mandela (1918-2013) foi preso – atualmente é um museu e um legítimo substituto de Alcatraz. As duas cadeias são rodeadas por águas infestadas de tubarões.>

Você não irá encontrar leões-marinhos nas praias da Cidade do Cabo, como ocorre em São Francisco. Mas existe uma colônia de pinguins africanos na sul-africana Boulder Beach (Praia dos Rochedos).>

Também rodeada por águas infestadas de tubarões, a prisão de Robben Island é um legítimo substituto de Alcatraz Crédito: Getty Images

"A Cidade do Cabo é um daqueles lugares que realmente oferecem algo para todas as pessoas", conta Zinzi Bobani, gerente-geral do escritório sul-africano da agência de viagens Intrepid.>

A região "é um paraíso culinário, com uma mistura de cozinhas e surpreendentes vinhedos, belas rotas de caminhada no litoral e aventuras de teleférico na Montanha da Mesa. E, é claro, é rica em história.">

Se você se deslumbra com Las Vegas... experimente Macau

Macau, na China, é o centro do jogo na Ásia. Conhecida como a capital mundial dos cassinos, a cidade é um antigo porto comercial entre a China, a Índia e Portugal.>

Se você procura uma alternativa às luzes brilhantes de Las Vegas, a reluzente cidade no meio do deserto do Estado americano de Nevada, uma grande solução pode ser a "Vegas da Ásia", como costuma ser chamada esta região administrativa especial da China.>

Como em Las Vegas, os visitantes podem presenciar em Macau os shows e belos jantares em hotéis resort de luxo.>

É verdade que Macau não tem o hotel Bellagio, como Las Vegas. Mas tem o primeiro Karl Lagerfeld Hotel do mundo – um hotel cinco estrelas projetado pela lenda da moda (1933-2019) que deu seu nome.>

Na Cotai Strip, você encontra réplicas do Grande Canal de Veneza, na Itália, e uma réplica da Torre Eiffel em meia escala.>

Para Andy Eastham, da agência de viagens Wendy Wu Tours, Macau oferece a mesma sensação de Las Vegas e um pouco mais.>

"Para os fãs de Vegas, existe muita coisa que irá parecer familiar", explica ele, "mas um ponto em que Macau realmente se destaca é a sua profunda cultura.">

"Em um momento, você está tomando coquetéis em um bar panorâmico; no próximo, você está caminhando pelas ruas de pedras rodeadas por construções coloniais em tons pastéis; ou assistindo à Dança do Dragão, em frente a um templo taoísta.">

"É o único lugar da China onde a cultura chinesa e a portuguesa realmente se entrelaçam.">

Macau, ex-colônia portuguesa que voltou ao controle da China, é conhecida como capital mundial dos cassinos Crédito: Getty Images

