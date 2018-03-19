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Aplicação de óleo nos bíceps

'Popeye russo' diz estar gravemente doente

De acordo com reportagem do 'Sun', o russo aplicou Synthol nos ombros, provocando uma imediata e grave reação

Publicado em 19 de Março de 2018 às 20:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 20:30
Kirill Tereshin, o 'Popeye' russo Crédito: Reprodução
Kirill Tereshin, de 21 anos, mais conhecido como "Popeye russo", afirmou estar gravemente doente após tentar uma nova aplicação de Synthol, uma substância oleosa que lhe deu bíceps de 60 centímetros.
De acordo com reportagem do "Sun", o russo aplicou Synthol nos ombros, provocando uma imediata e grave reação.
"É isso, esqueçam-me. Meu braço inchou duas vezes o tamanho que tinha e foi um sério golpe ao meu corpo. Estou morrendo de dor, minha mãe está chorando", disse ele aos seguidores.
"Não sei o que fazer. Agora tudo está nas mãos de Deus. Vou repousar e rezar", acrescentou ele.
Logo após ganhar fama mundial mostrando os bíceps monstruosos, Kirill foi alertado por médicos que o uso de Synthol - combinação de azeite, lidocaína e álcool benzílico - poderia levá-lo à amputação dos braços.
O russo deu de ombros, acreditando que a fama valia qualquer risco. Meses depois, ele voltou a ser notícia ao aparecer em foto no Instagram usando peruca, batom e maquiagem. Kirill foi duramente criticado na rede social. Um internauta chegou a perguntar: "Por que sua mãe deixou que você nascesse?"
Em mais uma faceta da transformação radical, recentemente Kirill intensificou o visual andrógino e afirmou que tentaria a carreira política.

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