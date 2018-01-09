Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • 'Playboy' alemã exibe modelo transgênero na capa pela primeira vez
Modelo transgênero

'Playboy' alemã exibe modelo transgênero na capa pela primeira vez

Giuliana Farfalla ficou famosa em um reality show apresentado por Heidi Klum
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2018 às 15:41

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 15:41

Giuliana Farfalla, de 21 anos, é a primeira modelo transgênero a ser exibida na capa da edição alemã da revista "Playboy" Crédito: (Foto: Reprodução)
Uma modelo transgênero ilustra a capa da edição alemã da "Playboy" pela primeira vez. Giuliana Farfalla, de 21 anos, foi o rosto escolhido para ser exibido na revista deste mês, com lançamento previsto para quinta-feira. Em uma publicação no Instagram nesta terça-feira, ela disse estar se sentindo "muito orgulhosa" pelo resultado da produção.
O editor chefe Florian Boitin disse nesta terça-feira que a escolha por colocá-la de topless, como segue o costume para as revistas na Alemanha estava em consonância com a tradição do fundador da revista, Hugh Hefner, frisando se "opor resolutamente a todas as formas de exclusão e intolerância".
De acordo com ele, Farfalla é um "exemplo maravilhoso de como é importante a luta pelo direito de autodeterminação".
Nascida no sudoeste da Alemanha, a modelo costumava se chamar Pascal Radermacher antes da transição de gênero. Ela ficou famosa no país depois de participar do reality show apresentado por Heidi Klum, "Germany's Next Topmodel" (A próxima topmodel da Alemanha, em tradução livre).
"Meus queridos, estou na última capa da Playboy e muito orgulhosa do resultado. Espero que gostem da capa tanto quanto eu", afirmou Farfalla.
A edição americana da publicação já tinha demonstrado apoio à inclusão, no ano passado, ao eleger uma modelo transgênero como uma Playmate do mês.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados