'Playboy' alemã exibe modelo transgênero na capa pela primeira vez

Giuliana Farfalla, de 21 anos, é a primeira modelo transgênero a ser exibida na capa da edição alemã da revista "Playboy" Crédito: (Foto: Reprodução)

Uma modelo transgênero ilustra a capa da edição alemã da "Playboy" pela primeira vez. Giuliana Farfalla, de 21 anos, foi o rosto escolhido para ser exibido na revista deste mês, com lançamento previsto para quinta-feira. Em uma publicação no Instagram nesta terça-feira, ela disse estar se sentindo "muito orgulhosa" pelo resultado da produção.

O editor chefe Florian Boitin disse nesta terça-feira que a escolha por colocá-la de topless, como segue o costume para as revistas na Alemanha estava em consonância com a tradição do fundador da revista, Hugh Hefner, frisando se "opor resolutamente a todas as formas de exclusão e intolerância".

De acordo com ele, Farfalla é um "exemplo maravilhoso de como é importante a luta pelo direito de autodeterminação".

Nascida no sudoeste da Alemanha, a modelo costumava se chamar Pascal Radermacher antes da transição de gênero. Ela ficou famosa no país depois de participar do reality show apresentado por Heidi Klum, "Germany's Next Topmodel" (A próxima topmodel da Alemanha, em tradução livre).

"Meus queridos, estou na última capa da Playboy e muito orgulhosa do resultado. Espero que gostem da capa tanto quanto eu", afirmou Farfalla.