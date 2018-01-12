'Pequena revolução' leva mulheres pela 1ª vez aos estádios sauditas

Num passo considerado como uma pequena revolução, a Arábia Saudita permitirá a partir desta sexta-feira que mulheres possam ir aos estádios de futebol. Mas terão de acompanhar os jogos em uma ala destinada apenas para as famílias.

O jogo inaugural será o do Al Ahli contra Al Batin, em Riad. No sábado, também serão autorizadas as vendas de ingressos para mulheres no jogo entre o Al Hilal e o Al Ittihad. No dia 18, mais uma partida terá também a torcida feminina.

Um comunicado do governo aponta que três estádios foram adaptados e designados para receber mulheres. Além do estádio Rei Fahd, na capital, também foram reformados o estádio Rei Abdullah, em Jeda, e o estádio Príncipe Mohamed Bin Fahd, em Dammam.

Um teste chegou a ocorrer, com as mulheres sendo autorizadas a entrar no estádio de Riad em 2017. Mas o evento era uma comemoração pelo Dia Nacional do país. Ainda assim, a reação foi positiva.

A medida no que se refere ao futebol faz parte de uma decisão do príncipe Mohamed bin Salman de começar a, lentamente, rever o papel da mulher na sociedade saudita, uma das mais fechadas do mundo e denunciada por ampla violação dos direitos humanos. Em junho, ele já deu a autorização para que as mulheres pudessem dirigir pelas ruas do país, um velho pedido de entidades e das próprias mulheres.

A iniciativa também faz parte de um esforço de seu governo em reverter a imagem da Arábia Saudita no mundo e foi comemorada. Esse será um jogo histórico, disse Lina Maeena, uma das poucas mulheres na Shura, um conselho criado pelo regime para dar ares menos ditatoriais ao governo. Isso vai reforçar os valores da família, afirmou.

Em 2015, os sauditas chegaram a propor ao COI a realização de eventos internacionais no país, mas separados para homens e mulheres. As competições masculinas ocorreriam na Arábia Saudita. Já as femininas no Bahrein, país vizinho. O COI não aceitou e o regime saudita entendeu que precisaria começar a mudar.

Um ano depois, o governo de Riad anunciou a escolha da princesa Reema bint Bandar al Saud para comandar o departamento de esporte feminino do país. Sua tarefa: adotar o esporte entre meninas.

Em entrevista ao Estado em 2016, a princesa saudita contou que a introdução do esporte para as meninas seria, acima de tudo, um desafio social. Temos fronteiras culturais e preciso garantir que as atividades que queremos promover estejam dentro dessas fronteiras, disse a princesa, filha do ex-embaixador saudita nos EUA. Mas o que é universal é o bem-estar, fitness e saúde. Todos os homens e mulheres devem ser saudáveis, insistiu. As 13 milhões de meninas e mulheres do reino saudita têm a segunda pior taxa de diabetes do mundo.

Nem todos concordam que a iniciativa do novo monarca seja suficiente. James Dorsey, especialista da Universidade de Wurzburg e autor de livros sobre o futebol no Oriente Médio, aponta que o regime continua atuando com mãos de ferro no esporte, principalmente ao determinar como as diferentes federações são administradas e banindo aqueles que não são aliados do governo.