Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • 'Não tem mais volta, pontes foram queimadas', diz Mourão sobre Venezuela
Tentativa de deposição

'Não tem mais volta, pontes foram queimadas', diz Mourão sobre Venezuela

Mourão, que acompanhou as negociações diplomáticas em torno da crise venezuelana, considera que a articulação dos líderes oposicionistas deve levará à derrubada da ditadura liderada por Maduro ou a um conflito interno no país

Publicado em 30 de Abril de 2019 às 15:54

Publicado em 

30 abr 2019 às 15:54
O vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O vice-presidente brasileiro, Hamilton Mourão, disse acreditar que a tentativa de deposição de Nicolás Maduro na Venezuela é um movimento irreversível.
"Não tem mais volta. As pontes foram queimadas", afirmou o general da reserva à Folha de S.Paulo.
Mourão, que acompanhou as negociações diplomáticas em torno da crise venezuelana, considera que a articulação dos líderes oposicionistas deve levará à derrubada da ditadura liderada por Maduro ou a um conflito interno no país.
O vice brasileiro participará de uma reunião de emergência convocada pelo presidente Jair Bolsonaro para o início da tarde desta terça-feira (30) para discutir a situação da Venezuela. O encontro contará com a participação dos ministros Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e Fernando Azevedo (Defesa).
Líderes da oposição do país vizinho, Juan Guaidó e Leopoldo López foram no início da manhã desta terça até a base aérea de La Carlota, em Caracas, para anunciar o apoio de militares dissidentes na luta contra o regime do ditador Nicolás Maduro.
"Hoje soldados que são valentes vieram até aqui porque nosso primeiro de maio começou hoje. Estamos chamando as Forças Armadas para acabar com a usurpação hoje." Guaidó deu as declarações por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais, no qual aparece cercado de militares que o apoiam, armados, e ao lado de López.
Guaidó foi recebido por Bolsonaro no Palácio do Planalto no fim de fevereiro, pouco tempo depois de ter feito juramento do líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, como "presidente interino" da Venezuela.
O governo brasileiro apoia a oposição venezuelana contra o regime de Maduro, mas militares e o próprio presidente têm negado qualquer iniciativa de intervenção no território do país vizinho.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

juan guaidó nicolás maduro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Claudineia Cardoso Tosta, de 38 anos, morreu após ser atropelada na BR 482 em Cachoeiro
Mãe morre atropelada ao ir buscar filha na escola em Cachoeiro
Suspeito, de camisa preta, foi preso em Nova Almeida, mesmo bairro onde o crime ocorreu
Traficante é preso após atear fogo em morador de rua na Serra
Osman Francischetto de Magalhães, um vida dedicada à agricultura
Morre, aos 95 anos, o capixaba que antecipou o futuro da agricultura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados