'Estamos indo para o Brasil', diz diretor da Cambridge Analytica

Executivo da Cambridge Analytica, gravado secretamente pelo canal de TV britânico Channel 4, explica como e empresa usava dados de usuários do Facebook Crédito: Reprodução

O nome da empresa de análise de dados Cambridge Analytica, com sede em Londres, está nas manchetes dos noticiários pelo mundo. A companhia é acusada de interferir na eleição nos Estados Unidos em 2016 por meio da compra ilegal e manipulação de dados pessoais de cerca de 50 milhões de usuários do Facebook. As informações teriam sido usadas pela campanha do presidente americano Donald Trump para direcionar propaganda política. A Cambridge Analytica também teria atuado de forma ilegal na campanha do Brexit. E mais: vídeo gravado secretamente e divulgado pelo Channel 4 News, do Reino Unido, nesta semana, mostra dois dos mais altos executivos da empresa afirmando que usaram a coleta de dados ilegal em outros países, como México e Malásia, e que estavam vindo para o Brasil participar da eleição de outubro deste ano.

No vídeo, registrado em um dos quatro encontros realizados com empresários da CA entre novembro de 2017 e janeiro de 2018, Alex Tyler, chefe de dados da consultoria, diz que a coleta de dados pessoais ajuda a segmentar a população para "passar mensagens sobre questões com as quais se importam e linguagens e imagens com as quais provavelmente se engajam". Ele admite:

 Usamos isso nos Estados Unidos, na África... É o que fazemos como empresa  explica Tyler, que é complementado pelo diretor-gerente da CA, Mark Turnbul:

 Fizemos no México, na Malásia, e agora estamos indo para o Brasil, China, Austrália...

Em novembro do ano passado, uma reportagem da Bloomberg mostrou que a CA vinha mantendo contatos no Brasil para trabalhar com políticos brasileiros na eleição presidencial deste ano. A CA Ponte, parceria entre a consultoria britânica e a empresa brasileira Ponte Estratégia, disse na época estar em contato com três possíveis candidatos, mas ainda sem acordo fechado.

André Torreta, presidente da firma brasileira, disse então à Bloomberg que a ideia era "tropicalizar" os métodos de análise de dados da CA e adaptá-los ao contexto brasileiro. Ao GLOBO, no último sábado, o publicitário disse que foi pego de surpresa com a investigação aberta contra a CA e que suspendeu a parceria com a consultoria britânica.

Com uma câmera escondida, a reportagem do Channel 4 News capturou o momento em que o diretor-executivo da Cambridge Analytica, Alexander Nix, sugere táticas para prejudicar políticos, indicando que há muitas estratégias para "cavar fundo". Ele diz que é preciso "oferecer um acordo que seja muito bom para ser verdade e garantir que o vídeo esteja gravando".

O repórter do Channel 4 News, que não foi identificado, se passou por um funcionário de uma família rica do Sri Lanka que queria ajudar a promover políticos aliados. Nos encontros gravados sigilosamente, Nix e outros executivos da Cambridge Analytica se vangloriavam ao dizer que contratam empresas de fachada e ex-espiões em nome de clientes políticos.

COLETA DE DADOS NOS EUA

Com a ajuda do psicólogo Aleksandr Kogan, a CA desenvolveu um aplicativo chamado "This is Your Digital Life" (Esta é sua vida digital), que consistia em um teste de personalidade que perguntava aos usuários se eles são extrovertidos, vingativos, se concluem os projetos que começam, se têm a tendência da preocupação ou se gostam de arte, entre várias outras coisas. O método foi usado para reunir dados de 270 mil usuários do Facebook e também de "amigos" das pessoas que utilizaram o sistema na rede social. Com isso, o aplicativo chegou a coletar dados de 50 milhões de pessoas.

Os resultados básicos obtidos com a pesquisa eram combinados com dados retirados dos perfis e amizades do Facebook para conseguir uma longa lista de características de um usuário, ao qual poderia ser enviada uma mensagem eleitoral mais ou menos sob medida  chegaram a dispor de 175.000 mensagens diferentes.

De acordo com um ex-funcionário da Cambridge Analytica, Christopher Wylie  delator do escândalo , a empresa conseguiu informações de 50 milhões de pessoas que acabaram sendo usadas para criar um programa destinado a prever e influenciar o voto dos eleitores na eleição dos Estados Unidos e no referendo do Brexit em 2016. Wylie, cofundador da empresa, se dispôs a depor à Comissão de Inteligência da Câmara dos EUA, responsável pela investigação que apura a suposta interferência da Rússia na eleição americana.

 As regras não importam para eles. Isso é uma guerra e tudo é justo  afirmou Wylie sobre a consultoria.  Eles querem lutar uma guerra cultural nos EUA, e a Cambridge Analytica deveria ser seu arsenal.

PLANEJAMENTO DE ESCÂNDALOS

O escândalo da Cambridge Analytica, cujos diretores acreditavam ter o poder de mudar tendências eleitorais, inclusive com o planejamento de escândalos com prostitutas e subornos para arruinar a reputação de candidatos, arrastou o Facebook, cuja proteção de dados dos usuários passou a ser questionada.

A Cambridge Analytica trabalhou para a campanha vitoriosa do presidente americano Donald Trump e, segundo os líderes do movimento britânico pró-Brexit, também para eles, embora a consultoria negue a atuação no referendo do Reino Unido.

CEO DA CAMBRIDGE ANALYTICA DEMITIDO

Nix foi demitido, após a divulgação do vídeo gravado no qual afirma que a campanha online de sua consultoria com sede em Londres desempenhou um papel decisivo na vitória do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na eleição de 2016.

Os comentários de Nix "não representam os valores ou operações da empresa e sua suspensão reflete a seriedade com que vemos essa violação", disse a Cambridge Analytica em comunicado na terça-feira.

Seus comentários, que não puderam ser verificados, são potencialmente um problema ainda maior para o Facebook à medida que enfrenta o escrutínio de parlamentares nos EUA e Europa sobre o uso indevido da de dados pessoais de usuários. Em 2015, quando "Guardian" revelou que a Cambridge Analytica estava usando informações privadas de usuários da rede social, a empresa constatou o vazamento, sem reconhecê-lo publicamente, e exigiu a destruição dos dados.

Agora, rede social proibiu que Cambridge Analytica e Aleksandr Kogan utilizem a plataforma. O fundador e CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, foi convidado a dar explicações no Parlamento britânico, no Parlamento europeu e no Congresso americano. Já nos Estados Unidos, a Federal Trade Commission (FTC), comissão que regulamenta o comércio, iniciou uma investigação e abriu dois processos em Nova York e Massachusetts.