Muitas pessoas ainda confundem o local, a hora e a forma de pular o carnaval

Carnaval 2020: Bloco Antimofolia agita as ruas de Jardim da Penha, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Passaram-se as férias. A vida voltou à normalidade; a correria de sempre também. O foco e o esforço de cada um passa a ser a vida regular, por meio do trabalho. Mas como ainda é fevereiro, mês que lembra carnaval, festas, folias, os “esquentas” com blocos já começaram e pipocam por toda parte nas cidades.

É possível constatar que a festa, enquanto cerimônia, fator determinante de sociabilidade, saiu da cidade. Qualquer encontro em praça pública que tenha música, pessoas e uma boa comida não pode ser chamada de festa. Eventos com um grande número de pessoas não acontecem mais dentro da metrópole urbana sem causar algum tipo de transtorno.

Para o filósofo coreano Han, o que chamamos de festa nada tem haver com o que se vê hoje. Para ele, não vivemos em um tempo de festividade. Diferentemente do que acontece agora, uma celebração festiva é desprovida de tempo. O tempo da festa não passa; é um espaço onde as pessoas demoram. Existem razões e motivos para celebrar.

Hoje, não é possível identificar este tipo de festa. Veja o caso do bloco pré-carnavalesco na Praia do Canto. Teve grande repercussão negativa na mídia. Este tipo de evento é mobilizado pelas redes sociais e grupos de WhatsApp. Os que vão, seguem o efeito manada. Às vezes, nem sabem por que saem de casa. Esta é a temporalidade do evento ou do espetáculo, onde a vida é marcada pela eventualidade. As festas são eventuais, acontecem, apenas.

Isso não quer dizer que não existem motivos para celebrar. Ao contrário! Mas muitas pessoas confundem o local, a hora e a forma de celebrar. Por isso vale a pena entender que a palavra tem origens religiosas. Han cita o livro "Nomoi" (As leis), de Platão, que fala que o homem e a mulher foram feitos por Deus para brincar e jogar. E toda manifestação, como dançar e cantar, serviam para despertar a graça dos deuses.