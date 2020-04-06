Passo a passo para limpeza do veículo

Limpar as mãos frequentemente com água e sabão e álcool em gel passou a fazer parte da nossa rotina. A recomendação é ficar em casa, mas, quando precisamos usar o carro para o trabalho ou qualquer outra atividade, quais cuidados devemos ter para ajudar na prevenção da pandemia?
Para minimizar os riscos de contágio do coronavírus, a atenção deve ser redobrada com as superfícies de maior contato, que acumulam vírus e bactérias, incluindo volante, porta-copos, cinto de segurança, maçanetas, forro de porta, bancos, marcha e freio de mão. A cadeirinha de criança e o bebê conforto também não podem ficar de fora do processo de higienização.
É importante apostar em uma limpeza realmente eficaz para eliminar o coronavírus e diversos tipos de bactérias, indica Igor Raboni, criador da empresa Ao Raboni, especializada em limpeza e estética automotiva. A recomendação é que esse tratamento seja feito por um profissional. Se não for possível, por conta do isolamento, existe uma forma de fazer isso com o multiuso automotivo APC, que possui pH alcalino, necessário para quebrar partículas de gordura, óleo e graxa, além dos limpadores germicidas. Vale borrifar e espalhar o multiuso com o pincel e com a microfibra, orienta.
Sobre a purificação do ar-condicionado, além da troca do filtro, o procedimento de oxi-sanitização é considerado um dos mais eficazes para acabar com odores, bactérias, vírus e fungos. Esse método conta com uma máquina que transforma o oxigênio atmosférico em ozônio. Só trocar o filtro do ar-condicionado não é suficiente. Em torno de 20 minutos, a máquina elimina vírus, bactérias e micro-organismos de forma geral, acrescenta Igor.
Rotina
Um dos erros mais comuns é usar álcool em gel em algumas superfícies, danificando as partes em plástico no painel e no volante, comenta Rodrigo Haru, especialista da empresa Garage, localizada no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. O álcool em gel só é uma boa pedida para higiene das mãos. Nos veículos, o ideal é o álcool isopropílico com 70% de concentração. Se estiver com percentual entre 40 e 45%, o álcool não tem o poder de eliminar totalmente os microrganismos. Se a concentração for muito alta, entre 80% e 90%, o álcool evapora rapidamente, antes de matar o vírus, explica Haru.
Diversas medidas de limpeza podem ser feitas em casa, como o esvaziamento diário da lixeira portátil. Ao menos duas vezes por semana, é recomendado ligar o ar quente da ventilação máxima durante alguns minutos. Os dutos do ar-condicionado ficarão secos, afastando vírus e bactérias, já que preferem locais úmidos. Assim, colônias não serão formadas nos filtros.
Como os bancos podem ser hospedeiros de vírus e bactérias, a dica é aplicar uma solução com água e sabão neutro com um borrifador. Deixe agir por um minuto e depois retire o excesso com um pano seco. O ideal é fazer esse processo todos os dias em que sair com o carro, mas, caso não consiga, mantenha a maior frequência que conseguir, acrescenta Rodrigo Haru.
Dica é ligar veículo uma vez por semana
Se o veículo ficar muito tempo parado neste período quarentena, alguns defeitos podem surgir, ressalta o engenheiro mecânico Walter Abramides. O carro deve ser guardado com combustível suficiente para que possa ser ligado ao menos uma vez por semana, durante cerca de 15 minutos. Se for possível colocá-lo em movimento, é melhor, ressalta.
Nos períodos em que o automóvel fica quieto durante vários dias, o especialista aponta que desligar a bateria é uma boa opção para preservar a carga. Antes de deixá-lo parado, vale calibrar os pneus até com um pouco mais de calibragem que o normal. Ao religar o veículo, depois de dias parados, é fundamental conferir os fluidos e testar os freios antes de colocá-lo em movimento, completa Walter Abramides.
Coloque um frasco de álcool em gel, borrifador com água e sabão neutro, lenços descartáveis e uma lixeira portátil dentro do carro.
Mantenha a ventilação natural no carro. Não saia de casa com o ar-condicionado ligado e os vidros fechados.
Ligue o ar quente na potência máxima, durante cinco minutos antes de chegar em casa, para eliminar os micro-organismos que ficam no duto do ar-condicionado
Limpe a parte interna do veículo com o aspirador. Higienize os bancos com produtos específicos, focando na sujeira acumulada nas costuras e dobras.
Higienize maçanetas internas e externas, câmbio, botões de vidros, retrovisores, volante, tela multimídia e a alavanca do freio com álcool isopropílico 70% ou multiuso APC.
O álcool em gel 70% pode danificar as peças do carro. Use um borrifador com a mistura de água e sabão neutro para umedecer todo o painel do veículo . Em seguida, passe um pano macio.
Oriente as pessoas que entrarem no carro a limparem as mãos com álcool. Nos casos de tosse ou espirro, peça para usarem um lenço e descartarem o material rapidamente em um lixo sem tocá-lo.
Para não desgastar o couro do carro, aposte em uma hidratação bem feita. Há produtos específicos no mercado para fazer isso.
Se o estofamento do carro for de tecido sintético, use apenas água e sabão na limpeza. Prepare uma mistura que não faça espuma, para não deixar os bancos umedecidos.
Limpe os tapetes diariamente. Afinal, os restos de comida, suor e sujeiras juntam bactérias, fungos, formigas e baratas.