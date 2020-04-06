Passo a passo para limpeza do veículo

Superfícies de contato do carro pedem atenção redobrada Crédito: freepik

Limpar as mãos frequentemente com água e sabão e álcool em gel passou a fazer parte da nossa rotina. A recomendação é ficar em casa, mas, quando precisamos usar o carro para o trabalho ou qualquer outra atividade, quais cuidados devemos ter para ajudar na prevenção da pandemia?

Para minimizar os riscos de contágio do coronavírus, a atenção deve ser redobrada com as superfícies de maior contato, que acumulam vírus e bactérias, incluindo volante, porta-copos, cinto de segurança, maçanetas, forro de porta, bancos, marcha e freio de mão. A cadeirinha de criança e o bebê conforto também não podem ficar de fora do processo de higienização.

É importante apostar em uma limpeza realmente eficaz para eliminar o coronavírus e diversos tipos de bactérias, indica Igor Raboni, criador da empresa Ao Raboni, especializada em limpeza e estética automotiva. A recomendação é que esse tratamento seja feito por um profissional. Se não for possível, por conta do isolamento, existe uma forma de fazer isso com o multiuso automotivo APC, que possui pH alcalino, necessário para quebrar partículas de gordura, óleo e graxa, além dos limpadores germicidas. Vale borrifar e espalhar o multiuso com o pincel e com a microfibra, orienta.

Sobre a purificação do ar-condicionado, além da troca do filtro, o procedimento de oxi-sanitização é considerado um dos mais eficazes para acabar com odores, bactérias, vírus e fungos. Esse método conta com uma máquina que transforma o oxigênio atmosférico em ozônio. Só trocar o filtro do ar-condicionado não é suficiente. Em torno de 20 minutos, a máquina elimina vírus, bactérias e micro-organismos de forma geral, acrescenta Igor.

Use álcool isopropílico 70% ou multiuso APC para higienizar volantes e maçanetas internas Crédito: freepik

Rotina

Um dos erros mais comuns é usar álcool em gel em algumas superfícies, danificando as partes em plástico no painel e no volante, comenta Rodrigo Haru, especialista da empresa Garage, localizada no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. O álcool em gel só é uma boa pedida para higiene das mãos. Nos veículos, o ideal é o álcool isopropílico com 70% de concentração. Se estiver com percentual entre 40 e 45%, o álcool não tem o poder de eliminar totalmente os microrganismos. Se a concentração for muito alta, entre 80% e 90%, o álcool evapora rapidamente, antes de matar o vírus, explica Haru.

Diversas medidas de limpeza podem ser feitas em casa, como o esvaziamento diário da lixeira portátil. Ao menos duas vezes por semana, é recomendado ligar o ar quente da ventilação máxima durante alguns minutos. Os dutos do ar-condicionado ficarão secos, afastando vírus e bactérias, já que preferem locais úmidos. Assim, colônias não serão formadas nos filtros.

Como os bancos podem ser hospedeiros de vírus e bactérias, a dica é aplicar uma solução com água e sabão neutro com um borrifador. Deixe agir por um minuto e depois retire o excesso com um pano seco. O ideal é fazer esse processo todos os dias em que sair com o carro, mas, caso não consiga, mantenha a maior frequência que conseguir, acrescenta Rodrigo Haru.

Use álcool isopropílico 70% ou multiuso APC para higienizar volantes e maçanetas internas Crédito: freepik

Dica é ligar veículo uma vez por semana

Se o veículo ficar muito tempo parado neste período quarentena, alguns defeitos podem surgir, ressalta o engenheiro mecânico Walter Abramides. O carro deve ser guardado com combustível suficiente para que possa ser ligado ao menos uma vez por semana, durante cerca de 15 minutos. Se for possível colocá-lo em movimento, é melhor, ressalta.

Nos períodos em que o automóvel fica quieto durante vários dias, o especialista aponta que desligar a bateria é uma boa opção para preservar a carga. Antes de deixá-lo parado, vale calibrar os pneus até com um pouco mais de calibragem que o normal. Ao religar o veículo, depois de dias parados, é fundamental conferir os fluidos e testar os freios antes de colocá-lo em movimento, completa Walter Abramides.