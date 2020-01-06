Saiba quando trocar a placa para o padrão Mercosul

ES faz parte dos sete Estados que já adotaram o modelo Crédito: Divulgação/Detran-es

O Espírito Santo é um dos sete Estados do país que já adotam o novo padrão das placas do Mercosul, além de Amazonas, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. O prazo para as demais regiões e para o Distrito Federal se adequarem ao novo sistema é o dia 31 de janeiro de 2020. A troca não é necessária nos casos de transferências de propriedade do veículo, conforme era exigido anteriormente.

De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran/ES), até agora, 339.333 veículos registrados no Estado estão emplacados com a placa Mercosul. Em vigor no Estado desde o dia 10 de dezembro de 2018, a implantação da nova placa foi estabelecida de forma obrigatória pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), com a finalidade de padronizar a identificação dos veículos de países que compõem o Mercosul.

Conforme a legislação atual, a utilização da placa Mercosul é imprescindível nos procedimentos de primeiro emplacamento de veículo, de transferência de propriedade quando houver troca de município, de mudança para outra cidade ou Estado, e na substituição de qualquer das placas em decorrência de mudança de categoria do veículo ou furto, extravio, roubo ou dano da referida placa.

Se o condutor não precisar passar por nenhum desses procedimentos, a troca da placa do veículo não é necessária, indica o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), na última resolução anunciada em junho de 2019.

Principais mudanças

As dimensões da nova placa são as mesmas da antiga: 40 cm de largura por 13 cm de altura. Se ela não couber no veículo, há a possibilidade de redução de até 15% no tamanho da placa, desde que o QR Code e a bandeira do Brasil sejam preservados. No Espírito Santo, o valor da placa no padrão Mercosul não é tabelado pelo Detran/ES, variando entre R$ 180 e R$ 250. l

Com quatro letras e três números, a nova placa tem o fundo branco e uma faixa azul na parte superior, onde estão dispostos o símbolo do Mercosul e a bandeira do Brasil. O Detran aponta que a segurança é um dos principais benefícios oferecidos pela nova placa, já que ela possui gravação a laser, efeitos visuais, número de série criptografado e um QR Code, que dificulta a clonagem de veículos.