Nissan Versa 2021 traz inovações em segurança, conforto e tecnologia

Nissan Versa Exclusive 2021 Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Nos últimos anos, os utilitários esportivos e versões aventureiras dominaram a pauta de lançamentos do mercado automotivo nacional. Contudo, apesar da monótona predominância de estética off-road, de vez em quando surgem novidades em outros segmentos. Agora é a vez da Nissan, que investe no nicho de sedãs compactos mais espaçosos e bem equipados.

Nos últimos anos, o representante da marca japonesa nessa briga era o Versa produzido na fábrica de Resende (RJ). O modelo continua a ser produzido na cidade fluminense, mas mudou de nome e passou a se chamar Versa V-Drive, remanejado para a função de sedã de entrada da linha. E a nova geração do Versa passa a ser importada da fábrica de Aguascalientes, no México, para encarar modelos como o Chevrolet Onix Plus, o Volkswagen Virtus, o Fiat Cronos, o Honda City e o Toyota Yaris.

Apesar de ter se tornado o Nissan mais vendido no Brasil, o Versa anterior tinha uma questão a resolver  o visual controverso e datado, principalmente na traseira. Isso ficou no passado quando o novo Versa foi apresentado há um ano, no México. Além de uma estética bem mais contemporânea, o sedã incorpora inovações em segurança, conforto e tecnologia.

A venda do modelo começou neste mês de novembro em quatro versões. Na top, agrega equipamentos de segurança e tecnologias usuais somente em veículos de segmentos superiores, dentro da estratégia global de renovação do portfólio de sedãs da Nissan, que pretende reforçar a presença no segmento com uma oferta mais tecnológica. O motor é o mesmo do Kicks, um 1.6 de quatro cilindros flex de 114 cavalos e 15,5 kgfm. Os câmbios também vêm do SUV  manual de 5 marchas ou Xtronic CVT.

Em termos estéticos, o novo Versa adota o conceito geometria emocional, que se traduz em linhas simples, mas expressivas. O sedã ficou sutilmente mais baixo, mais largo e mais longo em comparação à versão anterior, ao mesmo tempo em que preservou o seu interior espaçoso.

A frente é marcada pela vistosa grade V-motion característica dos modelos da marca e pelos faróis em LEDs de alta potência em forma de asa. Na traseira, as lanternas em LEDs têm um desenho que lembra uma ponta de flecha e o teto tem um estilo flutuante, acentuando a silhueta aerodinâmica, com uma fluidez semelhante à dos cupês. Os espelhos externos são na cor da carroceria e trazem as luzes de mudança de direção integradas.

Nissan Versa Exclusive 2021 Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Por dentro, a linguagem de design da marca oriental se revela no painel de instrumentos estilo Asa Deslizante, que amplia a sensação de espaço, e nos novos materiais com soft touch na versão topo de linha Exclusive. O acabamento dos bancos, as inserções de materiais em dois tons nas portas e nos bancos conferem um estilo refinado. O interior conta com mais de 20 compartimentos para acomodar diferentes objetos e três entradas USB. O porta-malas acomoda até 482 litros de carga, 22 litros a mais do que o antecessor.

O Versa vem equipado de série desde a versão de entrada com seis airbags, controles de estabilidade e tração, auxílio de partida em rampa, chave presencial com botão de partida e Isofix de cadeirinhas infantis.

Já os itens mais sofisticados foram reservados à versão top Exclusive, como o acabamento premium nos bancos, o ar-condicionado automático digital, o apoio de braço central traseiro, o volante com soft touch, a antena estilo barbatana de tubarão, os faróis em LEDs, as rodas de alumínio aro 17 com acabamento usinado, o alerta de colisão frontal com assistente de drenagem, a Visão 360 Graus Inteligente com imagem integrada à tela do rádio, o detector de objetos em movimento, o alerta de tráfego cruzado traseiro, o monitoramento de ponto cego, o espelho com aquecimento e o GPS integrado.

A nova geração do sedã tem o sistema multimídia Nissan Connect, disponível de série a partir da configuração Advance. Com tela sensível ao toque de 7 polegadas, inclui os aplicativos Android Auto e Apple CarPlay, o assistência de voz para ler mensagens e as atualizações de software e do aplicativo do GPS via Wi-Fi. Com ele, é possível fazer a conexão simultânea de dois equipamentos via Bluetooth para o uso de um deles para a condução com as mãos livres e de outro para ouvir o aplicativo de música por streaming, por exemplo. Já o carregador de celular por indução é um acessório disponível nas concessionárias.

Nissan Versa Exclusive 2021 Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

O Versa 2021 está disponível no Brasil em quatro versões  a básica Sense (com câmbio manual ou CVT), a intermediária Advance e a Exclusive. São oito opções de cores (Prata Classic, Cinza Grafite, Preto Premium, Vermelho Malbec, Vermelho Scarlet  a do modelo avaliado, disponível somente para a Exclusive , Branco Diamond, Branco Aspen e Azul Cobalto).

A versão topo de linha oferece ainda acabamento em duas cores para o interior: painel e detalhes dos bancos em cinza com o restante em preto (como no modelo testado) ou totalmente preto no painel e detalhes dos bancos com cinza no restante. Os preços do Versa 2021 partem de R$ 72.990 na versão Sense manual e de R$ 77.990 na CVT, passam pelos R$ 83.490 na Advance a atingem R$ 92.990 na Exclusive.

EXPERIÊNCIA A BORDO

O acabamento interno da versão Exclusive do Versa impressiona bem, com superfícies acolchoadas no painel, costuras aparentes de alto padrão e revestimento que aparentam boa qualidade. O espaço interno, que sempre foi um ponto forte do modelo, continua amplo, equivalente ao de alguns sedãs médios. O conforto a bordo foi substancialmente ampliado.

No entanto, as características mais impressionantes do novo Versa são proporcionadas pela tecnologia. As imagens geradas pelas quatro câmeras localizadas na frente, traseira e laterais do sistema de Visão 360 Graus Inteligente fornecem visibilidade total do entorno, como se o carro estivesse sendo filmado de cima. Elas também atuam com o detector de objetos em movimento para que o sedã identifique obstáculos, animais e crianças em locais com visibilidade reduzida nas manobras.

Herdado do Kicks, o painel de instrumentos em TFT com display colorido traz mostradores configuráveis e oferece informações como as dos alertas de colisão frontal com assistente de frenagem, do detector de objetos em movimento, do monitoramento de ponto cego, dos sensores de estacionamento e de afivelamento dos cintos de segurança traseiros e configurações gerais do veículo.

As telas mostram ainda informações sobre o alerta de objetos no banco traseiro, do tacômetro, da temperatura externa, do GPS, do áudio e do telefone conectado. Ainda no painel TFT, o motorista pode ver as direções indicadas pelo GPS sem precisar desviar o olhar para a tela do sistema multimídia no centro do painel. O novo Nissan Connect, por sinal, é bastante intuitivo e eficiente.

Nissan Versa Exclusive 2021 Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

CONFORTO COM PRIVILÉGIOS

A segunda geração do Versa aproveita muito do Kicks na mecânica e no conteúdo. Como o sedã é em média 40 quilos mais leve que o SUV em versões equivalentes, além de ser mais baixo e ter melhor aerodinâmica, o motor 1.6 16V acaba entregando ao Versa um desempenho dinâmico mais interessante.

O CVT atual do Versa é de uma geração mais nova que a do modelo anterior e agora simula 6 marchas. A caixa de transmissão tem o modo Sport, que  acionado por um botão no câmbio  eleva as rotações para proporcionar respostas rápidas ao pedal do acelerador. Ajuda em situações que pedem respostas mais rápidas do motor.

O nível do isolamento acústico evoluiu em relação ao Versa antecessor, graças aos vidros das portas dianteiras mais grossos, assim como as borrachas de vedação das portas e os carpetes. De acordo com a fabricante, calibrações adequadas ao tipo de uso dos sedãs permitiram uma melhora no controle do carro no momento da desaceleração. É difícil perceber tantas sutilezas em um rápido teste de rua, porém, é notável que o sedã está mais agradável de se dirigir e transmite sensações de consistência e de estabilidade inatingíveis pelo Versa anterior.

Item de série na configuração Exclusive, o Nissan Intelligent Safety Shield, apresentado no elétrico Leaf, é composto por diversos sistemas integrados que ajudam a monitorar o movimento no entorno, responder a ações inesperadas (como a aproximação desatenta a um veículo à frente) e a proteger o carro (frenagem de emergência e segurança passiva).

O alerta de colisão frontal detecta objetos e avisa ao motorista no painel. Caso ele não acione o freio, o assistente inteligente de frenagem atua para brecar o carro. E o alerta de tráfego cruzado traseiro previne colisões e atropelamentos involuntários nas manobras de ré, pois emite sinais para o motorista quando há a aproximação de outro veículo.

Nissan Versa Exclusive 2021 Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Ficha Técnica: Nissan Versa Exclusive 2021