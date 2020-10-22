Veja quais são os 5 carros mais emplacados

Em primeiro lugar no ranking está o Chevrolet Onix com 11.710 emplacamentos Crédito: Chevrolet/Divulgação

O levantamento de emplacamentos da Federação Nacional da Distribuição de Automóveis (Fenabrave) disponibiliza a lista dos 50 carros mais emplacados por mês. O último ranking disponível é do mês de setembro e os cinco veículos que estão no topo são: Chevrolet Onix, Volkswagen Gol, Hyundai HB20, Fiat Argo e Chevrolet Onix Plus. Conheça melhor cada um deles abaixo.

Em primeiro lugar está o Chevrolet Onix com 11.710 emplacamentos. Vendido a partir de R$ 56.290, o hatchback possui em seus itens de série seis airbags, controle de estabilidade e tração, lanterna de neblina, sistema de fixação de cadeirinha, entre outros. Para entretenimento, um conjunto de alto-falantes de quatro unidades e entrada USB para os passageiros traseiros. Versões mais avançadas possuem tela sensível ao toque com integração com smartphones e Wi-Fi nativo.

O motor possui potência máxima de 78 cv com gasolina e 82 cv com etanol. O torque também varia de acordo com o combustível. Com gasolina é de 9,6 kgfm e com etanol, 10,6 kgfm. O câmbio com seis velocidades pode ser manual ou automático, variando de acordo com a versão. O porta-malas comporta 275 litros.

Em segundo lugar está o clássico Volkswagen Gol com 9.134 emplacamentos. Entre os itens de série estão o sistema de freio ABS, ar-condicionado com filtro de poeira e pólen e direção hidráulica. O câmbio é manual tanto na versão 1.0 quanto na versão 1.6.

O motor é flex. Com gasolina a potência é de 75 cv e torque de 9,7 kgfm. Com etanol a potência é de 84 cv e torque de 10,4 kgfm. O porta-malas carrega até 285 litros. O valor de partida é R$ 52 mil.

O Volkswagen Gol possui câmbio manual tanto na versão 1.0 quanto na versão 1.6 Crédito: Volkswagen/Divulgação

Em terceiro lugar está o Hyundai HB20, com 8.565 emplacamentos no mês. A versão básica é vendida a partir de R$ 48.990. O câmbio pode ser manual ou automático, de acordo com a versão escolhida. O veículo é equipado com airbags frontais duplos, freios ABS, fixação para cadeirinha, entre outros artigos de segurança. Dentre os itens de conforto estão as travas elétricas nas portas e porta-malas, direção elétrica progressiva, computador de bordo e afins.

O motor também é flex. São 75 cv de potência e 9,4 kgfm de torque com gasolina e 80 cv e 10,2 kgfm no etanol. O porta-malas carrega até 300 litros.

A HB20 é equipada com airbags frontais duplos, freios ABS, fixação para cadeirinha, entre outros artigos de segurança Crédito: Hyundai/Divulgação

O quarto mais emplacado é o Fiat Argo com 7.985 emplacamentos. A versão de entrada recebe o preço sugerido de R$ 51.290. Entre os itens de série estão computador de bordo, direção elétrica progressiva, sinalização de frenagem de emergência, controle eletrônico de aceleração, entre outros.

O câmbio pode ser manual ou automático dependendo da versão. O porta-malas comporta até 300 litros. O motor tem 10,4 kgfm de torque e 72 cv com gasolina. Com etanol os números vão para 10,9 kgfm e 77 cv.

O câmbio do Fiat Argo pode ser manual ou automático dependendo da versão Crédito: Fiat/Divulgação

Em quinto lugar está o Chevrolet Onix Plus com 7.093 emplacamentos. A venda a partir de R$ 61.790, o carro possui seis airbags, alarme anti-furto, controle de estabilidade e tração, lanterna de neblina, sensor de estacionamento traseiro, entre outros.

O câmbio é manual ou automático com seis marchas e o porta-malas tem capacidade de 469 litros. O motor flex tem a partir de 78 cv de potência e 9,6 kgfm a gasolina. Com etanol os valores partem de 82 cv de potência e 10,6 kgfm.