Nova S10 preza pelo conforto nas viagens e agrega tecnologia

Com visual repaginado, nova S10 conta com a estrutura da cabine reforçada Crédito: Chevrolet/Divulgação

Conectividade e segurança ampliadas, a nova linha 2021 da Chevrolet S10 é vendida em todas as concessionárias do país, com valor inicial de R$ 125.390, podendo chegar a R$ 215.090. É equipada com os motores flex e a diesel, disponível em 10 versões. Ao completar 25 anos no mercado, a picape média da GM possui Wi-Fi nativo e visual frontal inspirado na Silverado norte-americana, concorrendo diretamente com a Ford Ranger, Toyota Hilux e Volkswagen Amarok.

O propulsor 2.5 flex produz 206 cv de potência e 27,3 kgfm de torque, se abastecido com etanol, e pode ser acompanhado de câmbio manual ou automático de 6 marchas, e tração 4x2 ou 4x4. Já o 2.8 turbodiesel rende 200 cv e 51 kgfm - que reduz para 44,9 kgfm com câmbio manual - e acompanha tração 4x4, mas com alternativas de câmbio manual ou automático de 6 marchas.

Sinal do Wi-Fi nativo da nova S10 é mais estável que o de um smartphone Crédito: Chevrolet/divulgação

Experiência a bordo

Testamos no último fim de semana o veículo LTZ 2.5 flex na região das três Santas, no Espírito Santo, que inclui os municípios de Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa, percorrendo o total de 230 km. A picape teve resposta rápida ao pisar no acelerador e também nas retomadas. Considerando que não tem apelo esportivo, sem paddle shift atrás do volante, por exemplo, o veículo preza pelo conforto, com suavidade nas mudanças de marcha.

Para encarar o calor de aproximadamente 35ºC, mesmo nas montanhas capixabas em que são famosas por registrarem temperaturas mais amenas, foi possível acionar o ar-condicionado do carro a distância, já que a picape possui a função de ligá-la remotamente pelo controle. No trajeto, que faz parte do Caminho do Imigrante, enfrentamos estradas de terra, aclives, declives e buracos de todos os tipos. A S10 transpôs os obstáculos sem sofrer, apresentando uma suspensão bastante macia e firme nas curvas, além de assistente de descida que passa segurança para o motorista, impedindo o travamento das rodas e a perda de controle do veículo.

Já nos trechos asfaltados, a picape revelou-se confortável e espaçosa. O banco do motorista conta com ajustes elétricos, mas o volante tem somente regulagem em altura. O ar-condicionado digital poderia ter ao menos duas zonas de temperatura, já que essa configuração está presente nos modelos da concorrência. Para os passageiros de trás, o carro ficou devendo as saídas de ar-condicionado e tomada USB. Abastecida com etanol, a S10 teve consumo de 6,3 km/l na cidade e 8,2 km/l na estrada.

Segurança

Com a estrutura da cabine reforçada, o modelo conta atualmente com seis airbags de série. Outro item observado foi a precisão da câmera de ré que auxilia nas manobras em vagas apertadas e conta com a função de engate. Um mecanismo interessante desse sistema é que o usuário pode acionar temporariamente a câmera traseira durante a viagem para conferir o estado do reboque. O carro possui ainda alertas de saída de faixa, de ponto-cego e de colisão frontal, que conta com frenagem autônoma emergencial.

Tecnologia e visual

Com o visual repaginado, a S10 integra o sistema Wi-Fi nativo, já disponível em lançamentos recentes da marca, como o Onix, o Onix Plus e o Tracker. De acordo com a Chevrolet, o sinal é até 12 vezes mais estável que o de um smartphone. A nova picape dispõe a mais recente geração do multimídia MyLink, com a projeção sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Notamos que a interface da central MyLink é bastante intuitiva e simples de usar.

A Nova S10 é vendida em três opções de carroceria (cabine dupla, cabine simples e chassis cab) e cinco níveis de acabamento (LS, Advantage, LT, LTZ e High Country). São sete opções de pintura externa: branco, cinza, prata, preto, vermelho, cinza topázio e azul.