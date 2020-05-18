Manutenção do carro na quarentena

Manter os pneus calibrados é uma das orientações Crédito: Freepik

Neste período de quarentena, muita gente não sabe o que fazer para evitar defeitos ao deixar o carro parado em casa. Especialistas apontam cuidados para evitar contratempos com o funcionamento do veículo, como não deixar combustível velho no tanque e calibrar os pneus para evitar problemas de suspensão e alinhamento.

O engenheiro mecânico Walter Abramides, proprietário da oficina Garage Web, recomenda não deixar o carro parado com as rodas no mesmo lugar. A orientação é manobrá-lo para que a posição dos pneus mude. Outro passo importante é guardar o carro com os pneus bem cheios. Ainda segundo ele, é fundamental circular com o carro periodicamente para lubrificá-lo. Mesmo que os trajetos sejam curtos, é preciso colocá-lo em movimento para não oxidar as peças.

O profissional ressalta que é melhor não ficar com menos de um quarto do tanque. Não precisa encher muito e também não deixar tão pouco. Dois meses é o prazo limite para usar o combustível. Depois disso, ele já começa a oxidar e gerar problemas.

Ao ligar o carro, o motor de partida consome muito a bateria. Para o gerente de pós-vendas da Kurumá, Marcelo Marques, vale deixá-lo na marcha lenta durante cerca de 15 minutos para que todo o sistema do motor funcione e os fluidos circulem. Também é importante ligar as setas e todos os acessórios, evitando que oxidem por falta de uso. Outra orientação é verificar o óleo do motor, nível dos fluidos, radiador, freios e se as palhetas estão com aspecto de ressecamento, explica.

PREVENÇÃO

Na quarentena, algumas montadoras estenderam o prazo para a realização das manutenções preventivas. Para quem possui garantia de fábrica, a orientação é procurar o serviço de atendimento da empresa.

De acordo com Antônio José Esteves Amori, gerente de pós-venda da Prime Serra, a troca de óleo e filtro de óleo não deve ser feita em casa. O descarte do material é altamente contaminante e nocivo ao meio ambiente. Deve ser feito de maneira segura, em locais próprios. Outro fator limitante é o possível comprometimento da garantia de fábrica, por ter sido realizado fora da concessionária autorizada.

Se não tiver conhecimento de como funciona o carro, a melhor saída, segundo o gerente de serviços da Tai Motors, Rogério Lopes Monteiro, é não fazer manutenção por conta própria. É o caso de colocar água no lugar errado causando danos ao motor, colocar óleo demais achando que o nível está baixo e desligar algum sensor, causando falhas no funcionamento.

LIMPEZA

Sobre os cuidados de prevenção do novo coronavírus, a recomendação de Amori é apostar na oxi-sanitização, que faz a esterilização e mata os ácaros, fungos e demais microrganismos.

A limpeza do ar-condicionado e a substituição do filtro também são essenciais, segundo Rogério Lopes. A higienização mais eficaz é a realizada com ozônio, pois ela atua no sistema do ar-condicionado e interior do veículo. O ozônio é usado inclusive em hospitais por sua eficiência, aconselha.