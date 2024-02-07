Emplacamentos de veículos no ES crescem 47% em janeiro

Ao todo, foram emplacados 6.840 veículos no Estado em janeiro, contra 4.637 no mesmo período de 2023 Crédito: Shutterstock

O ano de 2024 começou com boas perspectivas e otimismo para o setor automotivo no Espírito Santo. A venda de veículos teve um crescimento de 47,51% em janeiro, em relação ao mesmo mês do ano passado. Ao todo, foram emplacados 6.840 veículos, contra 4.637 no mesmo período de 2023. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (7), pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives).

Por outro lado, o mês de janeiro teve uma queda de 15,59% nos emplacamentos quando comparados a dezembro: 6.840 veículos de todos os segmentos, contra 8.103 unidades vendidas em dezembro de 2023.

No entanto, essa queda já era prevista, já que dezembro costuma ser mais movimentado e ainda foi um mês atípico, pois muitas pessoas decidiram adiantar a compra do carro, principalmente modelos importados elétricos, que passaram a contar com cobrança de imposto sobre importação a partir de janeiro deste ano.

Augusto Giuberti, presidente do Sincodives, classificou como “satisfatório” o crescimento em relação a janeiro do ano passado e projeta um ano positivo para o setor.

“De modo geral, há uma melhora no ambiente do varejo. A evolução nos índices de emprego, quedas de juros e fluxo maior de crédito permitem estimar uma projeção de crescimento de mais de 12% para este ano”, afirma Giuberti.