Comprar carro pela internet é alternativa para evitar sair de casa

Fique em casa, se puder. Essa é a recomendação dos órgãos de saúde para evitar a propagação do novo coronavírus. Por isso, a compra pela internet ganhou ainda mais espaço e adeptos. Até mesmo o mercado automotivo aderiu.
O BMW Group Brasil abriu uma loja virtual no Mercado Livre, disponibilizando veículos seminovos. O site reúne o estoque de todas as concessionárias da empresa no Brasil. A negociação acontece diretamente com a marca, sem um intermediário.
Rodrigo Andrade, gerente nacional de vendas do grupo, explica que esse novo canal é resultado da nova forma de comprar que a internet trouxe. Com a situação de isolamento social, a ferramenta está sendo ainda mais útil. Agora está mais intenso e vai perdurar, já que as formas de consumo vão mudar. A gente tenta facilitar o método de compra, sem entraves, acrescenta.
Nesse caso, o cliente só sai de casa para retirar o veículo. Continua o processo de retirada do carro pelas concessionárias com hora marcada, seguindo todos os protocolos de segurança, explica Andrade.
Para Rodrigo Perencin, gerente de marketing de varejo da Chevrolet, as vendas na internet estão ajudando tanto o cliente, que não precisa sair de casa, quanto as concessionárias, que continuam vendendo. Em alguns casos, o carro é entregue na casa da pessoa, observa.
A marca disponibiliza todos os modelos zero-quilômetro e oferece condições especiais. Em caso de financiamento, é possível fazer todo o processo pela internet, inclusive de assinatura.
O comprador também pode fazer a sua proposta. Para tirar dúvidas e receber mais informações, a Chevrolet disponibiliza chats online, por aplicativo de mensagens e pelas redes sociais. Já no caso da BMW, o contato é direto com as concessionárias.
Futuro promissor
Para o futuro, Rodrigo Andrade, gerente do BMW Group Brasil, destaca que a empresa tem pretensões de expandir o e-commerce para os modelos zero-quilômetro, mas, por enquanto, a ocasião pede a venda de seminovos.
Vários indicadores estão mostrando que as pessoas estão interessadas nos seminovos neste momento.
O gerente da Chevrolet, Rodrigo Perencin, também pretende expandir. Mas no caso dele é para os seminovos. Melhoramos os serviços que tínhamos e estamos criando novos.
Fique atento
Comprar pela internet é cômodo, mas a atenção deve ser redobrada. Para evitar golpes, o consultor automotivo Gabriel de Oliveira pede para que o cliente dê preferência a empresas.
Procure informações para saber se a loja existe mesmo, se possui sites e redes sociais. Quando for pessoa física, pesquise se o carro está mesmo no nome dela, marque o encontro em local público e nunca faça depósitos antes de checar o carro, explica.
Outro ponto que o consultor atenta é para o preço. Não fique preocupado com o preço. É assim que golpistas se aproveitam. Veja sempre se o valor anunciado é compatível com o valor médio do mercado e não se deslumbre.
A qualidade do anúncio também é um indicador de veracidade. Quanto mais informações o anúncio tiver, mais confiável ele é.
Além disso, é preciso ter atenção às justificativas de venda. Quando a pessoa fica com histórias mirabolantes ou inventando desculpas, desconfie. Quem precisa de dinheiro rápido busca uma loja de revenda.
Evite golpes
Para evitar golpes, especialistas indicam que é melhor dar preferência a empresas
Se decidir comprar de pessoa física, pesquise se o carro está no nome dela e marque o encontro em local público
Observe se o valor anunciado é compatível com o valor de mercado
Fique de olho na qualidade do anúncio. Quanto mais informação tiver, mais confiável é
Também é preciso ficar atento às justificativas da venda