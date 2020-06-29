Comprar carro pela internet é alternativa para evitar sair de casa

Compras online facilita o processo, mas requer alguns cuidados Crédito: Chevrolet/divulgação

Fique em casa, se puder. Essa é a recomendação dos órgãos de saúde para evitar a propagação do novo coronavírus. Por isso, a compra pela internet ganhou ainda mais espaço e adeptos. Até mesmo o mercado automotivo aderiu.

O BMW Group Brasil abriu uma loja virtual no Mercado Livre, disponibilizando veículos seminovos. O site reúne o estoque de todas as concessionárias da empresa no Brasil. A negociação acontece diretamente com a marca, sem um intermediário.

Rodrigo Andrade, gerente nacional de vendas do grupo, explica que esse novo canal é resultado da nova forma de comprar que a internet trouxe. Com a situação de isolamento social, a ferramenta está sendo ainda mais útil. Agora está mais intenso e vai perdurar, já que as formas de consumo vão mudar. A gente tenta facilitar o método de compra, sem entraves, acrescenta.

Nesse caso, o cliente só sai de casa para retirar o veículo. Continua o processo de retirada do carro pelas concessionárias com hora marcada, seguindo todos os protocolos de segurança, explica Andrade.

Para Rodrigo Perencin, gerente de marketing de varejo da Chevrolet, as vendas na internet estão ajudando tanto o cliente, que não precisa sair de casa, quanto as concessionárias, que continuam vendendo. Em alguns casos, o carro é entregue na casa da pessoa, observa.

A marca disponibiliza todos os modelos zero-quilômetro e oferece condições especiais. Em caso de financiamento, é possível fazer todo o processo pela internet, inclusive de assinatura.

O comprador também pode fazer a sua proposta. Para tirar dúvidas e receber mais informações, a Chevrolet disponibiliza chats online, por aplicativo de mensagens e pelas redes sociais. Já no caso da BMW, o contato é direto com as concessionárias.

BMW Group Brasil investiu na venda de seminovos pela internet Crédito: BMW/divulgação

Futuro promissor

Para o futuro, Rodrigo Andrade, gerente do BMW Group Brasil, destaca que a empresa tem pretensões de expandir o e-commerce para os modelos zero-quilômetro, mas, por enquanto, a ocasião pede a venda de seminovos.

Vários indicadores estão mostrando que as pessoas estão interessadas nos seminovos neste momento.

O gerente da Chevrolet, Rodrigo Perencin, também pretende expandir. Mas no caso dele é para os seminovos. Melhoramos os serviços que tínhamos e estamos criando novos.

Fique atento

Comprar pela internet é cômodo, mas a atenção deve ser redobrada. Para evitar golpes, o consultor automotivo Gabriel de Oliveira pede para que o cliente dê preferência a empresas.

Procure informações para saber se a loja existe mesmo, se possui sites e redes sociais. Quando for pessoa física, pesquise se o carro está mesmo no nome dela, marque o encontro em local público e nunca faça depósitos antes de checar o carro, explica.

Outro ponto que o consultor atenta é para o preço. Não fique preocupado com o preço. É assim que golpistas se aproveitam. Veja sempre se o valor anunciado é compatível com o valor médio do mercado e não se deslumbre.

A qualidade do anúncio também é um indicador de veracidade. Quanto mais informações o anúncio tiver, mais confiável ele é.

Além disso, é preciso ter atenção às justificativas de venda. Quando a pessoa fica com histórias mirabolantes ou inventando desculpas, desconfie. Quem precisa de dinheiro rápido busca uma loja de revenda.

Evite golpes