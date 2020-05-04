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Como entregadores devem se proteger do novo coronavírus

Motoboys, atenção à forma correta de higienizar capacete, guidão e equipamentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 14:28

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 14:28

Entregadores são um dos profissionais que se arriscam para garantir a segurança da maioria
Entregadores são um dos profissionais que se arriscam para garantir a segurança da maioria Crédito: Carlos Alberto Silva
Em tempos de pandemia, o governo do Espírito Santo determinou restrições ao comércio com o objetivo de diminuir a disseminação do novo coronavírus. Com isso, os serviços de delivery cresceram, e os entregadores passaram a circular com mais frequência pela cidade. Para evitar o contágio, é importante que esses profissionais tenham cuidados extras com seus equipamentos.
Água e sabão é o mais indicado para limpeza, mas o álcool gel 70% é um grande aliado para quem está na rua, como os entregadores, explica a professora de microbiologia da Universidade Vila Velha (UVV), Clarisse Arpini, que afirma que higiene é a palavra-chave. Aos que utilizam máscaras, Clarisse orienta que lave ao chegar em casa e, depois de seca, passe com ferro quente.
Para quem precisa pegar documentos, a professora indica o uso de luvas de látex descartáveis, que devem ser jogadas fora após cada entrega.

Equipamentos

Os equipamentos de segurança, como o capacete e as luvas dos motociclistas, são as maiores dúvidas de higienização. Rúbia Miossi, infectologista do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam-Ufes), orienta que eles sejam limpos com álcool gel isopropílico para não danificar.
Para aqueles que usam uniforme, a especialista orienta que o trabalhador possua dois, para revezar e evitar a repetição de roupa exposta ao mundo exterior. Já em relação aos cuidados com os calçados, eles devem ficar na porta junto com um pano molhado com água e água sanitária. Assim, é feita a higienização, explica Rúbia Miossi.
A infectologista elogiou a medida de alguns aplicativos de entrega em que o cliente pede para o entregador deixar o pedido em um local específico. Isso evita o contato e diminui as chances de contaminação, completa.

Pagamentos

A professora de microbiologia, Clarisse Arpini, sugere que o pagamento seja feito via cartão e que o próprio cliente o insira. Após o uso, a máquina deve ser higienizada com álcool isopropílico. A infectologista ainda acrescenta a sugestão do pagamento online. Dessa forma, o entregador apenas deixa o pacote e não tem contato com mais nada.

Proteção em dia

Mantenha distância de, pelo menos, um metro do cliente.
Ao chegar em casa, coloque a roupa para lavar imediatamente.
Higienize guidão, chaves e equipamentos de segurança com álcool gel 70% ou água com sabão neutro.
Use álcool gel depois de cada entrega
Deixe que o cliente insira o cartão na máquina. Peça para a loja evitar o pagamento em dinheiro físico.
Use máscara. Após o uso, lave. Quando estiver seca, passe com ferro quente.
Não entre em casa de sapatos. Deixe-os na porta e limpe-os com um pano com água e água sanitária.

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