Caoa Chery Arrizo 6 GSX enfrenta sedãs médios consagrados

Teste do Caoa Chery Arrizo 6 GSX Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Lançado em versão única e bem equipada, a GSX, o Arrizo 6 da Caoa Chery desembarcou este ano nas concessionárias nacionais, com preço de tabela de R$ 108.750. Na briga dos sedãs médios, a marca sino-brasileira enfrenta concorrentes de prestígio como o Toyota Corolla, o Honda Civic, o Chevrolet Cruze e o Volkswagen Jetta  todos com preços iniciais a partir de R$ 110 mil em suas configurações menos equipadas.

No entanto, enfrentar adversários consagrados não parece ser problema para a montadora novata. A conquista da 11ª posição entre as marcas de automóveis mais vendidas no país significa ter deixado para trás concorrentes bastante consolidados no mercado local, como Peugeot, Citroën e Mitsubishi. Para manter o crescimento, a Caoa Chery decidiu produzir o Arrizo 6, lançado na China, em outubro de 2018, sobre a plataforma M1X, a mesma do Arrizo 5. Sua versão made in Brazil foi desenvolvida desde o final do ano passado pela engenharia da Caoa em parceria com o centro de design da Chery em Frankfurt, na Alemanha.

O sedã da Caoa Chery tem 4,67 metros de comprimento, 1,81 metro de largura, 1,41 metro de altura, 2,65 metros de distância de entre-eixos  é quatro centímetros mais longo, três centímetros mais largo, quatro centímetros mais baixo e tem o entre-eixos cinco centímetros mais curto que o Corolla. A capacidade do porta-malas é de 570 litros  são 100 litros a mais em relação ao sedã da Toyota e é a maior do segmento no Brasil. O design privilegia traços horizontais, que conferem sensação de amplitude. Os faróis contam com assinatura de leds, luzes de circulação diurna e acendimento e ajuste de altura automáticos dos conjuntos ópticos. Na traseira, uma linha horizontal passa no meio das lanternas em leds, com luzes de neblina afixadas no para-choque. No perfil, destacam-se a silhueta tipo fastback, com uma linha de teto que desce suave até a traseira.

O interior do veículo, segundo a Caoa Chery, é inspirado no estilo alemão de design Bauhaus  um visual clean, com formas definidas pela função. A chave presencial comanda não apenas a abertura das portas, mas também o rebatimento dos retrovisores externos, o acionamento do teto solar e a climatização interna  permanecendo sempre a última escolhida pelo motorista antes de sair do carro.

Arrizo 6 bate de frente com "cachorros grandes" do mercado como Honda Civic e VW Jetta Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

O Arrizo 6 é equipado com o motor 1.5 turbo bicombustível com 150 cavalos de potência e 21,4 kgfm de torque a 1.750 rotações por minuto, associado à transmissão CVT de 9 marchas e dois modos de condução, o Eco e o Sport. Conforme o Inmetro, faz uma média de 11 km/l na cidade e de 13,3 km/l na estrada com gasolina e de 7,6 km/l na cidade e de 9,4 km/l na estrada abastecido com etanol. Em termos de segurança, o sedã traz controle eletrônico de estabilidade e de tração, freios ABS de última geração com EBD e disco nas quatro rodas, assistente de partida em rampa, botão de freio de mão, seis airbags  de cortina, lateral para motorista e passageiros e duplo frontal , indicadores de cinto do motorista e do passageiro, de pressão e de temperatura dos pneus e de portas abertas, sistema Isofix de fixação para cadeirinha de criança e alarme.

EXPERIÊNCIA A BORDO

O sedã da Caoa Chery tem um interior harmonioso e requintado, com um padrão de acabamento surpreendentemente elevado. O teto solar elétrico amplia a sensação de espaço. O cluster colorido, interativo e configurável tem tela de LCD de 7 polegadas e se harmoniza bem com o multimídia de 9 polegadas, igualmente colorido. O console de controle do ar-condicionado touchscreen segue o estilo. Os passageiros de trás contam com dupla saída do ar-condicionado e uma tomada USB para carregamento de celulares  na frente, há outras duas. Bancos, volante e painéis de portas são revestidos com material que imita couro. O volante só ajusta em altura e o porta-luvas não é iluminado, assim como os espelhos dos para-sóis. O ar-condicionado não tem modo automático nem regulagem numérica da temperatura.

Acabamento interno do Arrizo 6 Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

No quadro de instrumentos, o design alerta visualmente o motorista sobre eventuais excessos. O velocímetro analógico tem marcação até 120 km/h, para e depois continua a partir de 140 km/h. Acima de 120 km/h, o velocímetro digital muda a cor de branco para vermelho, para alertar que a velocidade está elevada. O conta-giros segue a mesma lógica e tem uma graduação até 3 mil rpm, faixa em que o motor consome menos combustível. Depois, a linha de gradação é interrompida e retoma a partir de 4 mil rpm. A central multimídia de 9 polegadas tem espelhamento por Apple CarPlay e Android Auto, Bluetooth, controle do ar-condicionado e das configurações do veículo.

No computador de bordo, a tela colorida de LCD de 7 polegadas possibilita configuração e exibe as imagens da câmera de 360 graus, captadas na grade frontal, sobre a placa traseira e nos espelhos externos. Quando o motorista joga a seta para a direita, as imagens da câmera traseira e da situada no retrovisor direito aparecem na tela do multimídia. Apesar da baixa resolução das imagens, o sistema reforça expressivamente a segurança nas mudanças de faixa.

IMPRESSÕES AO DIRIGIR

Ao contrário do que aconteceu com os primeiros automóveis de origem chinesa a chegarem ao Brasil, o Arrizo 6 não pretende conquistar clientes apenas pelo fato de custar mais barato que os concorrentes. O sedã da Caoa Chery é um carro dinamicamente sedutor. Com o reforço tecnológico da câmera de 360 graus, permite condução agradável e manobras facilitadas no trânsito urbano, com sua direção com assistência elétrica progressiva. Os modos Sport e Eco ajudam a adequar o comportamento dinâmico às necessidades do motorista. Para os mais controladores, há a opção de acionamento manual das marchas na alavanca do console.

Depois que os engarrafamentos do cotidiano são deixados para trás, o sedã da Caoa Chery revela outro aspecto interessante: é um ótimo parceiro para longas estradas. Os bancos confortáveis permitem ao motorista dirigir durante horas seguidas sem se cansar. Auxiliado pelo perfil baixo da carroceria, que colabora no reduzido coeficiente aerodinâmico de 0,28 cx, o powertrain formado pelo motor 1.5 turbo e o câmbio CVT de 9 marchas simuladas oferece ao Arrizo performances dinâmicas bem satisfatórias, especialmente ano modo Sport.

As retomadas são consistentes e o conjunto mecânico não fraqueja em nenhuma faixa de giros. Velocidades elevadas são atingidas de forma agradavelmente rápida  um sutil ajuste na calibração da assistência elétrica da direção poderia deixar o volante mais firme em altas velocidades. Nas curvas, as inclinações de carroceria são discretas  quando o motorista abusa do acelerador, os controles de estabilidade entram em ação. As frenagens bruscas reforçam a impressão de consistência do conjunto. Os tempos em que os carros projetados na China deixavam a desejar em relação aos japoneses, sul-coreanos, europeus e norte-americanos estão ficando no passado.

SOBRE A CAOA CHERY

A Caoa Chery foi criada no Brasil há exatos três anos, em novembro de 2017, originária da aquisição de 50,7% das operações nacionais da fabricante chinesa Chery pelo conglomerado brasileiro Caoa. Distribuidor das marcas Subaru e Hyundai no Brasil e com uma fábrica na cidade de Anápolis (GO), o Grupo Caoa tem noventa concessionárias próprias da Hyundai, da Subaru, da Ford e, de 2017 para cá, da Caoa Chery. Na unidade industrial goiana, onde já eram montados os modelos Hyundai HR, ix35 e Tucson, passaram a ser produzidos os utilitários esportivos Caoa Chery Tiggo 5X, Tiggo 7 e, mais recentemente, Tiggo 8, enquanto a fábrica paulista construída pelos chineses da Chery em Jacareí (SP) produz o SUV Tiggo 2, o sedã compacto ampliado Arrizo 5 e, a partir deste ano, o médio Arrizo 6.

FICHA TÉCNICA DO ARRIZO 6 GSX