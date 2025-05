Reciclagem

Vitória recebe 14 pontos de coleta de vidro; saiba onde descartar

Projeto EcoVidro instala equipamentos em áreas estratégicas da Capital para facilitar descarte e reciclagem de embalagens por parte dos moradores

Vitória vai passar a contar com 14 pontos para coleta de vidro, de forma a facilitar o descarte adequado de embalagens e recipientes desse tipo em áreas de grande circulação. O primeiro equipamento do projeto EcoVidro foi instalado pela prefeitura , nesta quinta-feira (29), na Ilha das Caieiras, na Orla de São Pedro. A previsão é que os demais pontos sejam disponibilizados à população nos próximos dias. Confira a seguir os locais. >

Quais objetos podem ser descartados?

O projeto EcoVidro segue as diretrizes do Decreto Federal nº 11.300, de 21 de dezembro de 2022, que regulamenta a logística reversa no país, incentivando a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. >