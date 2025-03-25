Sede do Ministério Público Federal: pedido para Justiça Federal obrigar empresas a cumprirem a sentença Crédito: Fernando Madeira

O derramamento de óleo ocorreu em abril de 2003, em dois incidentes envolvendo embarcações operadas pela Petromaritma. No primeiro, 4 mil litros vazaram próximo ao Píer de Carvão da Vale, após o afundamento parcial de uma embarcação. O segundo acidente, ocorrido no Píer II, foi ocasionado pela embarcação Moacir Pinto Garcia. Dois mil litros foram derramados durante a operação de descarga de “óleo slop” do navio Princess Nadia, sob responsabilidade da Ultraocean.

Apesar de o segundo derramamento ter sido menor, o processo de contenção durou seis dias e a poluição acabou atingindo áreas como a Ilha do Boi e a praia de Camburi, provocando danos ambientais. Esse segundo acidente, à época, levou o Ministério Público Federal (MPF) a entrar com uma ação judicial para responsabilizar as empresas pelos prejuízos ao meio ambiente marinho.

Your browser does not support the audio element. MPF cobra que empresas paguem indenização por vazamento de óleo no mar do ES

Agora, o MPF pede à Justiça que intime as empresas, incluindo os responsáveis pelas que já foram fechadas (Petromaritma Ltda. e Ultraocean Shipping Agency & Chartering Ltda.) e a Vale. A decisão judicial estipula o pagamento de R$ 507.915,99, já com correções monetárias.

De acordo com o MPF, as empresas devem quitar o valor voluntariamente em até 15 dias, sob pena de acréscimo de 10% e bloqueio de recursos. O montante será destinado ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD), que financia ações de reparação ambiental e social.