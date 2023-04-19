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New York Festival

Globo Repórter com participação da TV Gazeta é premiado nos EUA

O programa alertou sobre o desequilíbrio ambiental. Nossas equipes foram até a Área de Proteção Ambiental (APA) Costa das Algas, onde as mudanças climáticas estão afetando os corais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2023 às 08:02

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 08:02

O Globo Repórter “Paraísos Ameaçados” - feito pela TV Gazeta, TV Globo e TV Sergipe - foi um dos vencedores do New York Festival, um dos mais importantes festivais do mercado audiovisual do mundo.
O programa alertou sobre o desequilíbrio ambiental. Mário Bonella, repórter e apresentador da TV Gazeta,  e nossas equipes foram até a Área de Proteção Ambiental (APA) Costa das Algas, que abrange os municípios de Serra, Fundão e Aracruz,  onde as mudanças climáticas estão afetando os corais.
O Globo Repórter foi exibido no dia 03 de junho de 2022 e mostrou também como é possível mudar essa situação. A proposta era gerar reflexão, levar o telespectador a pensar no que está fazendo com o planeta e como combater os efeitos de séculos de poluição. A íntegra do programa pode ser vista aqui.
Ao todo, a TV Globo levou 16 troféus no festival.

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