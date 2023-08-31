"ES tem muitos portos e o mundo quer investir em infraestrutura que se preocupa com o clima"

O "pai" de um dos conceitos mais usados para guiar o mundo dos negócios atualmente, o ESG, estará no Espírito Santo para uma palestra nesta sexta-feira (1º). Paul Clements-Hunt foi líder da equipe da Organização das Nações Unidas (ONU), que criou o termo ESG, sigla em inglês para Environmental, Social and Governance. Na tradução para o português, significa Meio Ambiente, Social e Governança e representa, na prática, uma preocupação com a sustentabilidade no contexto corporativo.
Com o seminário "Agenda ESG: Desafios, Segurança Jurídica, Inovação e Oportunidades", Paul Clements-Hunt visita pela primeira vez o Espírito Santo e participa da palestra de abertura “ESG – A história do acrônimo que mudou o mundo dos investimentos sustentáveis."
O evento é realizado pela Federação das Indústrias no Espírito Santo (Findes) e Polícia Federal, com apoio do ES em Ação, OAB-ES e governo do Espírito Santo. As inscrições para participar já foram preenchidas e encerradas, mas A Gazeta vai transmitir as palestras, das 8h30 as 12h30.
Antes de chegar ao Estado, Paul Clements-Hunt cumpriu agenda em Brasília, participando do InterForensics, maior evento de Ciências Forenses da América Latina. Na Polícia Federal, por exemplo, já foi iniciada a incorporação dos princípios ESG para auxiliar no combate a crimes como corrupção, desmatamento e garimpo ilegal.
Durante a conversa com a reportagem de A Gazeta, o jornalista de formação contou sobre como migrou para a sustentabilidade e também como formou a ordem das letras numa das siglas mais significativas para o mundo corporativo atualmente.
“Sabe por que é ESG nessa ordem? Deveria ser GES, governança, ambiental e social. Mas lá em 2004, quando decidimos pelo acrônimo, meu instinto de velho jornalista era que, se começar por governança, você perde. É tecnocrático, é elitista. As pessoas não entendem. Meio ambiente é sexy, coloque governança no final. Social é mais fácil de lidar para investimentos e negócios. Coloque no meio”, conta Clements-Hunt. Confira a entrevista completa.
Você conhece Vitória? Qual sua expectativa para o evento?
Então, eu deveria ter conhecido muito mais sobre o Espírito Santo, mas eu sei que vocês têm alguns portos excelentes e grandes e que vocês estão crescendo no comércio. Então, parte do trabalho que estamos fazendo com a Universidade de Cambridge, no Reino Unido, é realmente profundo e está relacionado à descarbonização de portos e navegação. E assim que ouvi que Vitória tem portos muito bons, pensei que algumas das maiores fundações soberanas do mundo estão procurando investir em infraestrutura resiliente ao clima. Eles estão desesperados para fazer isso em grande escala, em ativos reais. Essa é uma categoria de investidores que controla 7,8 trilhões (dólares) e todos eles têm alocações insuficientes para infraestrutura. Qual é o meu ponto? O sonho poderia ser que, até 2032, o Espírito Santo tenha os portos mais climaticamente familiares e descarbonizados do mundo, certo? Isso requer visão por parte dos formuladores de políticas, mas é esse tipo de pensamento que atrairá investimentos. Talvez eu esteja sendo um pouco atrevido sobre o Espírito Santo, mas é a maneira como as pessoas têm que pensar. Há um trabalho técnico tremendo sendo feito. E acho que é um momento para uma grande visão por parte dos formuladores de políticas e das agências, e depois ação prática. E aqui está o ponto. Dinheiro e investimento não são mais o problema para as mudanças climáticas e a descarbonização. Todas as grandes indústrias na Ásia, na Europa, todos os grandes players da mineração, muitos dos grandes investidores institucionais, todos eles querem compensações de carbono e projetos climáticos em escala de investimento. Todos eles estão desesperados para equilibrar suas carteiras, que são projetos antigos e poluentes. Eles querem comprar créditos de carbono bons, e quem puder fornecer isso em grande escala, você sabe, carbono é o novo petróleo, e é isso que vai acontecer. É a oportunidade de investimento de uma vida.
Você é jornalista e trabalhava na ONU quando cunhou o termo hoje muito buscado nas empresas. Como foi o caminho saindo do jornalismo para a sustentabilidade?
Fiz uma graduação em Economia e cinco anos de Jornalismo no Reino Unido. No final dos anos 80, fui fisgado pelo meio ambiente. Especializei-me em questões ambientais em 1991. Abri uma empresa em Bangkok, Tailândia, chamada Environmental Business Group para auxiliar na transferência de tecnologia relacionada à poluição e saneamento para a Tailândia e o Sudeste Asiático. Acho que o meu foco rapidamente se voltou para os problemas climáticos e de poluição, que são tão grandes que realmente precisamos movimentar quantias enormes de dinheiro, não milhões, não bilhões, trilhões. E isso realmente definiu os meus próximos 30 anos. Portanto, meu foco sempre foram os enormes problemas do desenvolvimento sustentável. Pulei entre negócios e a ONU, onde coordenei uma parceria entre a ONU e bancos, seguradoras, gestores de ativos e fundos de pensão. Fiz isso por 12 anos e foi aí que surgiu o conceito de ESG e trabalhamos para o antigo secretário-geral Kofi Annan. Tentamos promover a ideia de como direcionar capital e financiamento dos mercados públicos e privados para questões climáticas, desmatamento e ecossistemas. Isso foi há quase 25 anos.
Como foi o processo de criação do termo ESG? De onde veio a ideia de reunir os três temas numa sigla?
As dimensões do problema definidas na ECO-92 no Rio foram para mim uma espécie de despertar. Então, 10 anos depois, quando eu estava na ONU, era a mesma missão, e um dos nossos desafios era que havia coisas como investimento ético, investimento socialmente responsável ou responsabilidade social corporativa. Todas são coisas boas, mas não estavam se dirigindo às finanças e aos investimentos convencionais para mover as maiores instituições e os maiores investidores. Você precisa falar com essas instituições na linguagem delas. E o que tentamos fazer foi definir o termo técnico, que são as questões materiais que criam risco. Então, você tem desafios ambientais, desafios sociais e, para muitos negócios e investidores, a governança é o maior desafio. Isso começou em 2002, e a ideia era como ter uma conversa com os maiores investidores do mundo, como fazer isso? E isso inclui fundos de pensão, reservas de seguros, fundos soberanos, que são grandes reservas de capital, trilhões de dólares, e esse foi o processo. Trabalhamos por três anos em estreita colaboração com o secretário-geral, e a ideia era que os interesses dos maiores investidores do mundo, que precisam investir pensões por um longo prazo, e as ideias da ONU realmente estavam alinhadas em termos de desenvolvimento humano, segurança e proteção ambiental. De maneira simples, se o mundo estiver passando por grandes problemas, é muito difícil proteger dinheiro e ativos a longo prazo. Então, a ideia era que os fundos de pensão e os grandes investidores — as pessoas que realmente possuem o dinheiro em nome dos cidadãos — e a ONU, seus interesses estivessem alinhados. Assim começou a conversa. Em seguida, usamos critérios ESG (ambientais, sociais e de governança) e trabalho jurídico para criar algo chamado Princípios das Nações Unidas para o Investimento Responsável, e isso foi o início do processo. Agora é apoiado por 5.300 investidores e equivale a 121 trilhões de dólares.
Como vê o mercado ESG no Brasil? Como saber as empresas que usam como propaganda e as que realmente estão interessadas no tema?
Esse é um tópico que está em destaque em todo o mundo agora. Nos últimos anos, eu vejo isso como... vamos chamar de "Velho Oeste". É como a "Corrida do Ouro de Klondike" do ESG e isso ocorre em parte porque as políticas e regulamentações ainda não foram realmente estabelecidas. A próxima década será sobre pessoas que adotam a sustentabilidade e o ESG, que não são a mesma coisa. ESG é uma ferramenta. Sustentabilidade é o grande objetivo. Empresas e investidores que o fazem automaticamente sairão vencedores. E uma das razões dessa mudança é que é preciso analisar o que está acontecendo na regulamentação financeira globalmente. Portanto, em um nível multilateral, os órgãos de supervisão prudencial, como o Banco de Compensações Internacionais, a Comissão de Supervisão Bancária de Basileia e as Comissões de Valores Mobiliários internacionais, estão incorporando o ESG nas legislações e políticas consultivas, que então são enviadas aos ministérios das finanças. A razão pela qual estou explicando isso é porque deixou de ser apenas uma questão ambiental e de desenvolvimento para se tornar uma questão de proteção econômica e financeira, e isso está acontecendo em um nível muito alto, especialmente em relação às mudanças climáticas. A questão aqui é que as empresas que comercializam livremente baseadas em ESG e sustentabilidade conseguiram passar impunes por alguns anos. Agora estamos vendo muito mais litígios relacionados ao clima, alegações verdes. Estamos vendo isso em todas as jurisdições do mundo e essa tendência está crescendo. Portanto, a conclusão é que as empresas que comercializam sem autenticidade estão agora assumindo responsabilidades financeiras, contábeis e também de reputação, e isso está começando a se solidificar e a se firmar.
Qual a contribuição da agenda ESG para o poder público?
Eu acho que a Polícia Federal é um exemplo que está começando a definir a relevância do ESG no Brasil e mostrar que vocês têm isso no setor público. Vejo dois desenvolvimentos hoje. Um deles está relacionado a um desenvolvimento de rastreamento via satélite e o monitoramento de 4 milhões de hectares da Amazônia diariamente, monitorando não só o desmatamento, mas também o uso da terra e a mineração. É um desenvolvimento incrível que pode ser aplicado às florestas africanas, ao Congo, pode ser exportado e isso é um sistema analítico ESG. Anexado ao monitoramento via satélite, é incrivelmente poderoso. Acredito que, nas agências públicas em todo o mundo, a definição e aplicação do ESG está apenas começando. E eu diria que a PF está realmente na vanguarda desse processo, em qualquer país do mundo, e é isso. Sabe, eu viajo muito, lido com muitas agências, seja na Europa, América do Norte ou Ásia. E acho que está se desenvolvendo um modelo no Brasil que é realmente poderoso.
Qual considera o principal resultado do ESG nesses 20 anos?
Acredito que o maior impacto está nos mercados financeiros e de investimento. Foi um sinal para os mercados de que esses riscos são reais, estão presentes e afetarão comunidades e o valor econômico. E isso está começando a indicar que precisamos investir de maneira diferente e isso está acontecendo nos últimos 20 anos. Portanto, há muitos fatores diferentes, mas o ESG foi um sinal muito forte. Volto a falar sobre esses órgãos de supervisão prudencial que mencionei. Eles estão mudando de algumas maneiras. Levará tempo, mas a maneira como as finanças e os investimentos pensam nas questões ambientais, sociais e de governança, tanto em termos de risco quanto de recompensa, acho que tem sido forte. Portanto, se eu recuar um pouco, acredito que há uma conexão entre o sinal de investimento, que não está apenas começando a mudar, não está apenas se tornando um sinal de política, onde as instituições dizem: "Sim, entendemos." Entendemos que o ESG pode ser um bloco poderoso na construção de políticas e fortalecer instituições democráticas em um mundo onde precisamos de mais resiliência devido às mudanças climáticas. Precisamos retornar. O crime ambiental é um crime econômico.
Qual é o caminho para as empresas que não escolheram adotar medidas do ESG?
Nós nos beneficiamos, ou uma pequena parte da humanidade se beneficiou, de 250 anos de capitalismo extrativo, certo? E isso é histórico. Não é apontar dedos. Fomos lentos em reagir, mas extraímos valor tanto das comunidades quanto da natureza, seja de minerais, mineração ou silvicultura, e isso era uma parte natural do desenvolvimento. O planeta está nos enviando os sinais mais fortes, a desigualdade social e o aumento da criminalidade estão nos enviando sinais de que o sistema não está funcionando para um número suficiente de pessoas. Portanto, vejo isso como uma transição de 250 anos de capitalismo extrativo para estarmos no olho do furacão nos próximos 5-10, 15, 20 anos, enquanto tentamos fazer a transição para uma forma de desenvolvimento. Talvez uma forma de capitalismo regenerativo seja uma maneira, onde o mundo esteja protegido, onde haja novos negócios, mais valor seja deixado nas comunidades. As empresas podem ignorar riscos de direitos humanos, podem ignorar o clima, podem ignorar questões ambientais. Essa é a decisão delas. Mas minha aposta é que, em uma nova economia que se desenvolverá nas próximas décadas e no próximo século, não há garantia de que isso aconteça. Mas é isso que queremos fazer. Essas empresas acabarão falhando porque estão assumindo riscos tanto sistêmicos quanto operacionais. E isso é um perigo real. E você não pode mais se esconder. Em um mundo em que podemos obter resolução de 3 metros de 4 milhões de hectares de Floresta Amazônica, não há mais onde empresas que cometem crimes graves ou mesmo à beira do abismo possam se esconder. E isso vai se intensificar nas próximas décadas. Podemos usar a tecnologia para nos conectar às comunidades mais pobres e vulneráveis, oferecer a elas serviços básicos de maneira muito mais eficiente por meio de uma dinâmica de negócios. E sou um grande crente nisso.
Quais os principais potenciais do Brasil o senhor considera quando o assunto é meio ambiente, social e governança?
Vocês simplesmente têm uma história tremenda em termos de ativos naturais incríveis. É um país enorme com recursos incríveis. As pessoas têm falado sobre meio ambiente e desenvolvimento desde os anos 1960. Vocês têm uma herança de pensamento sobre sustentabilidade, de fato a colocando em prática. Vocês possuem os recursos naturais mais preciosos do mundo em termos da Amazônia. Vocês têm uma história forte de diferentes culturas encontrando maneiras de trabalhar juntas. Acho que é toda essa evolução histórica mesmo. O Brasil possui muitos desafios, assim como muitos outros países. Mas acho que essa história, o legado e, sabe, volto às minhas primeiras visitas aqui nos anos 1990, e lembro que acho que era o ABN Amro Banco Real na época que lançou o primeiro fundo de investimento socialmente responsável na América Latina. Essa foi minha primeira visita aqui e você tem empresas como a Natura, que lideraram o caminho por muitos anos. Então, acredito que é a herança e também o tipo de visão de futuro de agências como a Polícia Federal em utilizar o ESG. E você sabe, conhece seus desafios, os desafios em termos de desmatamento e uso de recursos naturais, em termos de comportamento corporativo grosseiro de certa forma, como o desastre de Mariana, todas essas coisas são reais. Acredito que o meio-termo de ajudar as empresas a encontrar soluções, sem necessariamente recorrer à lei, é o que se tornará a norma. Acredito que o Brasil está em uma posição maravilhosa, porque seus ativos naturais são o que vão ajudar o mundo a começar a reverter o aquecimento global e a destruição dos ecossistemas.
Pensando não só na empresa, mas já no consumidor final, acredita que a agenda ESG também vai influenciar o consumo?
A agenda do ESG está lá e as pessoas se deixam levar pelo acrônimo. Isso é bom ou ruim? Em algumas partes dos EUA, é conhecido como o trabalho do Satanás ou foi desenvolvido por socialistas. O acrônimo não importa, porque os problemas, os riscos e as oportunidades de uma economia sustentável sempre estarão presentes. Não importa onde você esteja, se estiver no leste da África, com as enchentes na Alemanha, no Paquistão, com os incêndios na Austrália e na Califórnia, todo mundo, desde o agricultor mais humilde, com quem lido na África subsaariana, até as pessoas mais sofisticadas em diferentes partes do mundo sabem que o planeta está mudando. E acho que esse espírito do tempo, mais do que coisas tecnicamente complexas como o ESG, é o que está mudando, é o que está mudando a mentalidade. E acho que parte disso, infelizmente, é o medo. Sempre digo que quem nasceu em 2000 e agora tem 22 ou 23 anos passou por uma série de crises, incluindo a crise financeira global. Os pais podem ter perdido a casa e o emprego. Isso é uma crise sistêmica. Depois, você tem a mudança climática. Essa é uma crise sistêmica maciça feita pelo homem, assim como a crise financeira global. O medo está presente em todo o mundo por causa do que está acontecendo com o planeta. Genuinamente, as pessoas não pensam nisso todos os dias, mas quando são inundadas ou veem os incêndios na Europa ou veem as enchentes, seja o que for, isso é liberado. E acho que isso muda as demandas que eles têm em relação aos políticos e isso vai aumentar nos próximos anos. Portanto, são coisas psicológicas profundas. Mas essa é a minha firme convicção. Não importa onde você esteja no planeta, deixamos 100 anos passarem. Tratamos mal o planeta. Usamos muitos recursos. Precisamos mudar o sistema agora ou enfrentaremos problemas imensos, desafios sociais, crime mais profundo, segurança alimentar e hídrica. Podemos mudar. Sou otimista, mas isso é o que está acontecendo no planeta.
Há muitas empresas no Brasil — e no Espírito Santo — extrativistas e com atividades poluidoras. Como as empresas podem inovar e mudar a forma de produção para reduzir o impacto?
Acredito que todo o aprendizado que você poderia precisar em termos de controle da poluição, maior produtividade, eficiência energética, uso de energia limpa, há 40 ou 50 anos de orientações para todos os setores que você possa imaginar. É uma decisão do conselho da empresa dizer que queremos estar do lado certo da história. Sim, queremos ter lucro. Queremos empregar pessoas, mas existem priorizações em torno das etapas do ESG que podemos tomar. Sim, elas exigirão investimento, elas exigirão despesas de capital. Mas trata-se de formular um plano como empresa para ter uma reputação sólida, ser resiliente e fazer parte do futuro, não do passado. Os negócios precisam fazer parte da solução. Todo o aprendizado, a tecnologia, os sistemas, o controle da poluição, estão lá há décadas e estão sendo aprimorados. O custo está diminuindo, o preço da energia limpa está simplesmente caindo. No último ano, pela primeira vez, tivemos mais investimento em energia solar e renovável do que em combustíveis fósseis, isso é um indicador chave. Todo o aprendizado está lá. Você só precisa priorizar como empresa. Trata-se de uma governança sólida dos conselhos das empresas.