"ES tem muitos portos e o mundo quer investir em infraestrutura que se preocupa com o clima"

A agenda do ESG está lá e as pessoas se deixam levar pelo acrônimo. Isso é bom ou ruim? Em algumas partes dos EUA, é conhecido como o trabalho do Satanás ou foi desenvolvido por socialistas. O acrônimo não importa, porque os problemas, os riscos e as oportunidades de uma economia sustentável sempre estarão presentes. Não importa onde você esteja, se estiver no leste da África, com as enchentes na Alemanha, no Paquistão, com os incêndios na Austrália e na Califórnia, todo mundo, desde o agricultor mais humilde, com quem lido na África subsaariana, até as pessoas mais sofisticadas em diferentes partes do mundo sabem que o planeta está mudando. E acho que esse espírito do tempo, mais do que coisas tecnicamente complexas como o ESG, é o que está mudando, é o que está mudando a mentalidade. E acho que parte disso, infelizmente, é o medo. Sempre digo que quem nasceu em 2000 e agora tem 22 ou 23 anos passou por uma série de crises, incluindo a crise financeira global. Os pais podem ter perdido a casa e o emprego. Isso é uma crise sistêmica. Depois, você tem a mudança climática. Essa é uma crise sistêmica maciça feita pelo homem, assim como a crise financeira global. O medo está presente em todo o mundo por causa do que está acontecendo com o planeta. Genuinamente, as pessoas não pensam nisso todos os dias, mas quando são inundadas ou veem os incêndios na Europa ou veem as enchentes, seja o que for, isso é liberado. E acho que isso muda as demandas que eles têm em relação aos políticos e isso vai aumentar nos próximos anos. Portanto, são coisas psicológicas profundas. Mas essa é a minha firme convicção. Não importa onde você esteja no planeta, deixamos 100 anos passarem. Tratamos mal o planeta. Usamos muitos recursos. Precisamos mudar o sistema agora ou enfrentaremos problemas imensos, desafios sociais, crime mais profundo, segurança alimentar e hídrica. Podemos mudar. Sou otimista, mas isso é o que está acontecendo no planeta.