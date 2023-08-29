Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acompanhe

A Gazeta transmite evento com o criador do ESG

Paul Clements-Hunt, líder da equipe da Organização das Nações Unidas (ONU) que criou o conceito, faz palestra de abertura em seminário promovido pela Findes e Polícia Federal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2023 às 19:39

Publicado em 29 de Agosto de 2023 às 19:39

A Gazeta transmite, ao vivo, nesta sexta-feira (1), evento com o criador do ESG.  Paul Clements-Hunt, líder da equipe da Organização das Nações Unidas (ONU), que desenvolveu o conceito entre os anos 2000 e 2012, vai fazer palestra de abertura em seminário organizado pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). 
Sigla em inglês para Environmental, Social and Governance, o ESG, na tradução para o português, significa Meio Ambiente, Social e Governança e representa, na prática, uma preocupação crescente das organizações com a sustentabilidade no contexto corporativo. 
O seminário "Agenda ESG: Desafios, Segurança Jurídica, Inovação e Oportunidades" vai reunir representantes dos setores produtivo, governamental e terceiro setor para debater a incorporação de práticas de sustentabilidade ambiental, inclusão social e governança nas organizações. 
Na palestra de abertura, também estará presente Maria Helena Vargas, diretora regional da Rede Gazeta e idealizadora do Prêmio Biguá de Sustentabilidade. O evento, que será realizado das 8h30 às 12h30, tem parceria da Polícia Federal e, entre outros apoios, o ES em Ação, OAB e governo do Estado.  
ESG na construção civil: por que é importante?
O ESG é um caminho de sustentabilidade ligado ao desenvolvimento global e as empresas precisam se posicionar Crédito: Shutterstock
PROGRAMAÇÃO
9h: Abertura
  • Cris Samorini, presidente da Findes
  • Eugênio Ricas, superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo
  • Marcus Felipe Botelho Pereira, diretor de Comissões OAB-ES
  • Renato Casagrande, governador do Espírito Santo
9h30: Palestra
  • Paul Clements-Hunt apresenta “ESG – A história do acrônimo que mudou o mundo dos investimentos sustentáveis”
  • Maria Helena Vargas, diretora regional Rede Gazeta, idealizadora do Prêmio Biguá de Sustentabilidade
10h15: Painel Regulação e Segurança Jurídica
  • Samuel Meira Brasil Júnior, desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
  • Marcus Vinicius de Carvalho, inspetor do NPLD-FTP na Superintendência Geral da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
  • Edmar Camata, secretário de Estado de Controle e Transparência
  • Mediadora: Giovanna Calmon, Presidente da Comissão Especial de Compliance da OAB/ES, especialista em Compliance, Governança e Mercado de Capitais
11h: Painel Desafios e Inovações
  • Felipe Rigoni, secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
  • Priscila Gama, CEO do Das Pretas.org
  • Juliana Nascimento, risk advisory senior manager da KPMG, cofundadora do Compliance Women Committee
  • Mediador: Mário Cardoso, gerente de Recursos Naturais da Confederação Nacional da Indústria (CNI)
11h45: Painel Oportunidades
  • João Bosco Reis, diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal
  • Eduarda Lacerda, gerente geral da Unidade Vitória da Petrobras
  • Carlos Eduardo Pinto Santiago, gerente adjunto de Competitividade do Sebrae
  • Mediador: Poliano Bastos da Cruz, professor da Fucape, Doutor em Ciências Contábeis e Administração, especialista em ESG e Governança

Veja Também

Como a agenda ESG pode impactar a vida das pessoas

Palestra gratuita: homem que criou o conceito ESG vem ao ES

Como combater o ESG washing e promover o respeito genuíno nas empresas?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

A Gazeta Rede Gazeta ESG
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os 30 lançamentos de beleza imperdíveis de abril de 2026
Imagem de destaque
Ifes de Linhares é invadido e equipamentos são danificados
Imagem de destaque
Quedas de energia constantes causam prejuízos em Anchieta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados