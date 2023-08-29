A Gazeta transmite evento com o criador do ESG

A Gazeta transmite, ao vivo, nesta sexta-feira (1), evento com o criador do ESG. Paul Clements-Hunt, líder da equipe da Organização das Nações Unidas (ONU), que desenvolveu o conceito entre os anos 2000 e 2012, vai fazer palestra de abertura em seminário organizado pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).

Sigla em inglês para Environmental, Social and Governance, o ESG, na tradução para o português, significa Meio Ambiente, Social e Governança e representa, na prática, uma preocupação crescente das organizações com a sustentabilidade no contexto corporativo.

O seminário "Agenda ESG: Desafios, Segurança Jurídica, Inovação e Oportunidades" vai reunir representantes dos setores produtivo, governamental e terceiro setor para debater a incorporação de práticas de sustentabilidade ambiental, inclusão social e governança nas organizações.

Rede Gazeta e idealizadora do Na palestra de abertura, também estará presente Maria Helena Vargas, diretora regional dae idealizadora do Prêmio Biguá de Sustentabilidade . O evento, que será realizado das 8h30 às 12h30, tem parceria da Polícia Federal e, entre outros apoios, o ES em Ação, OAB e governo do Estado.

O ESG é um caminho de sustentabilidade ligado ao desenvolvimento global e as empresas precisam se posicionar Crédito: Shutterstock

PROGRAMAÇÃO

9h: Abertura

Cris Samorini, presidente da Findes

Eugênio Ricas, superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo



Marcus Felipe Botelho Pereira, diretor de Comissões OAB-ES



Renato Casagrande, governador do Espírito Santo



9h30: Palestra

Paul Clements-Hunt apresenta “ESG – A história do acrônimo que mudou o mundo dos investimentos sustentáveis”

Maria Helena Vargas, diretora regional Rede Gazeta, idealizadora do Prêmio Biguá de Sustentabilidade



10h15: Painel Regulação e Segurança Jurídica

Samuel Meira Brasil Júnior, desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo

Marcus Vinicius de Carvalho, inspetor do NPLD-FTP na Superintendência Geral da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)



Edmar Camata, secretário de Estado de Controle e Transparência



Mediadora: Giovanna Calmon, Presidente da Comissão Especial de Compliance da OAB/ES, especialista em Compliance, Governança e Mercado de Capitais



11h: Painel Desafios e Inovações

Felipe Rigoni, secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Priscila Gama, CEO do Das Pretas.org



Juliana Nascimento, risk advisory senior manager da KPMG, cofundadora do Compliance Women Committee



Mediador: Mário Cardoso, gerente de Recursos Naturais da Confederação Nacional da Indústria (CNI)



11h45: Painel Oportunidades