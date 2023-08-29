A Gazeta transmite evento com o criador do ESG

A Gazeta transmite, ao vivo, nesta sexta-feira (1), evento com o criador do ESG. Paul Clements-Hunt, líder da equipe da Organização das Nações Unidas (ONU), que desenvolveu o conceito entre os anos 2000 e 2012, vai fazer palestra de abertura em seminário organizado pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).
Sigla em inglês para Environmental, Social and Governance, o ESG, na tradução para o português, significa Meio Ambiente, Social e Governança e representa, na prática, uma preocupação crescente das organizações com a sustentabilidade no contexto corporativo.
O seminário "Agenda ESG: Desafios, Segurança Jurídica, Inovação e Oportunidades" vai reunir representantes dos setores produtivo, governamental e terceiro setor para debater a incorporação de práticas de sustentabilidade ambiental, inclusão social e governança nas organizações.
Na palestra de abertura, também estará presente Maria Helena Vargas, diretora regional da Rede Gazeta e idealizadora do Prêmio Biguá de Sustentabilidade. O evento, que será realizado das 8h30 às 12h30, tem parceria da Polícia Federal e, entre outros apoios, o ES em Ação, OAB e governo do Estado.
PROGRAMAÇÃO
9h: Abertura
- Cris Samorini, presidente da Findes
- Eugênio Ricas, superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo
- Marcus Felipe Botelho Pereira, diretor de Comissões OAB-ES
- Renato Casagrande, governador do Espírito Santo
9h30: Palestra
- Paul Clements-Hunt apresenta “ESG – A história do acrônimo que mudou o mundo dos investimentos sustentáveis”
- Maria Helena Vargas, diretora regional Rede Gazeta, idealizadora do Prêmio Biguá de Sustentabilidade
10h15: Painel Regulação e Segurança Jurídica
- Samuel Meira Brasil Júnior, desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
- Marcus Vinicius de Carvalho, inspetor do NPLD-FTP na Superintendência Geral da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
- Edmar Camata, secretário de Estado de Controle e Transparência
- Mediadora: Giovanna Calmon, Presidente da Comissão Especial de Compliance da OAB/ES, especialista em Compliance, Governança e Mercado de Capitais
11h: Painel Desafios e Inovações
- Felipe Rigoni, secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
- Priscila Gama, CEO do Das Pretas.org
- Juliana Nascimento, risk advisory senior manager da KPMG, cofundadora do Compliance Women Committee
- Mediador: Mário Cardoso, gerente de Recursos Naturais da Confederação Nacional da Indústria (CNI)
11h45: Painel Oportunidades
- João Bosco Reis, diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal
- Eduarda Lacerda, gerente geral da Unidade Vitória da Petrobras
- Carlos Eduardo Pinto Santiago, gerente adjunto de Competitividade do Sebrae
- Mediador: Poliano Bastos da Cruz, professor da Fucape, Doutor em Ciências Contábeis e Administração, especialista em ESG e Governança