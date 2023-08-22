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Leonel Ximenes

Palestra gratuita: homem que criou o conceito ESG vem ao ES

Paul Clements-Hunt liderou equipe da Organização das Nações Unidas (ONU) entre os anos de 2000 e 2012

Públicado em 

22 ago 2023 às 11:43
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Paul Clements-Hunt vai falar sobre “ESG – A história do acrônimo que mudou o mundo dos investimentos sustentáveis”
Paul Clements-Hunt vai falar sobre “ESG – A história do acrônimo que mudou o mundo dos investimentos sustentáveis” Crédito: Divulgação
Paul Clements-Hunt, líder da equipe da Organização das Nações Unidas (ONU) que criou, entre os anos 2000 e 2012, o conceito de ESG (Environmental, Social and Governance), estará pela primeira vez no Espírito Santo para dar uma palestra sobre o tema.
O seminário “Agenda ESG: Desafios, Segurança Jurídica, Inovação e Oportunidades” vai reunir representantes dos setores produtivo, governamental e do terceiro setor para debater a incorporação de práticas de sustentabilidade ambiental, inclusão social e governança nas organizações.
Realizado pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e pela Polícia Federal no Espírito Santo, o encontro será realizado no dia 1º de setembro, das 8h30 às 12h30, na sede da Findes, em Vitória.
Paul trará para o seminário a palestra “ESG – A história do acrônimo que mudou o mundo dos investimentos sustentáveis”. Ele é diretor da equipe Mishcon Purpose, com mais de 30 anos de experiência, especializado em estratégia de sustentabilidade, clima e ESG para instituições corporativas, de investidores e de formulação de políticas em todo o mundo.

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Ex-funcionário da Organização das Nações Unidas (2000-2012), Paul Clements-Hunt é creditado por cunhar o termo ESG em maio de 2004 e entregou os Princípios da ONU para o Investimento Responsável (PRI) em abril de 2006. O PRI atualmente é apoiado por mais de 4,5 mil instituições de investimento, que representam US$ 100 trilhões em ativos. Clements-Hunt foi membro do conselho fundador do PRI (2006-2012).
A presidente da Findes, Cris Samorini, destaca que a pauta ambiental e a adoção de ações que tornem as empresas capixabas mais sustentáveis e competitivas são um compromisso da Federação.
“Diversas indústrias no ES já estão desenvolvendo soluções para alavancar a economia pautadas nos três pilares da pauta ESG: ambiental, social e governança. E realizar este seminário vai ao encontro do nosso objetivo de estimular as indústrias a desenvolverem ações ligadas ao tema e que sejam capazes de aumentar a eficiência, reduzir riscos e custos, além de transformar os desafios desse conceito em oportunidades de negócios.”
Para o superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas, as bases e princípios que norteiam a abordagem ESG estão alinhados com os valores da instituição. A realização de um evento com esse foco busca, justamente, fortalecer e ampliar as iniciativas ESG.
“O setor público tem um papel essencial na criação de um ambiente de segurança jurídica em prol de uma pauta efetiva que concilie o desenvolvimento econômico e a justiça social. Na Segurança Pública, devemos liderar pelo exemplo, com uma atuação preventiva e que busque evitar as práticas de Greenwashing e Socialwashing que podem levar à prática de crimes. Ao propor este diálogo com a participação de diversos setores da sociedade, evidenciamos a nossa preocupação com os desafios do planeta e da humanidade, deixando claro o nosso compromisso com os objetivos de desenvolvimento sustentável”, disse Ricas.
As inscrições (gratuitas) para participar do seminário podem ser feitas pelo site https://esg.escolanacionaldepericias.org.br/.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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