Findes faz homenagem póstuma ao empresário Fábio Brasileiro

O anúncio da homenagem póstuma foi feito nesta semana, na presença da viúva do empresário, Giorgia Barros Brasileiro, durante a inauguração de uma escola do Sesi em Jardim da Penha.
“O Fábio sempre foi comprometido com as pessoas, resultados e valores das empresas por onde passou, além de ter sido, ao longo de toda a sua trajetória, um profissional muito competente e íntegro. Nada mais justo que homenageá-lo com um espaço que será palco de grandes encontros para discussões sobre a indústria capixaba e formação de lideranças”, diz Cris Samorini, presidente da Findes
.
Ela explica que todo o segundo andar da sede da Findes
, onde ficará o auditório em forma de arena, está sendo revitalizado para ser um ambiente voltado para a formação de lideranças.
Com mais de 30 anos de experiência profissional nas áreas de logística, portos, transporte transoceânico, ferroviário e mineração, Fabio Brasileiro foi diretor de Operações Logísticas dos sistemas Sul/Sudeste/Malásia da Vale, onde teve uma carreira nacional e internacional.
Presidente por três anos do Movimento ES em Ação, ele também foi membro do Conselho de Administração do Ibef-ES e vice-presidente Institucional da Findes. Ultimamente, atuava como consultor empresarial nas áreas de infraestrutura, logística e relacionamento institucional.