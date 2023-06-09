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Leonel Ximenes

Findes faz homenagem póstuma ao empresário Fábio Brasileiro

Espaço na sede da Federação das Indústrias receberá o nome dele

Públicado em 

09 jun 2023 às 14:39
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Fabio Brasileiro, presidente da ES em Ação
Fabio Brasileiro morreu no dia 9 de maio, aos 55 anos de idade Crédito: Edson Chagas
O empresário Fábio Brasileiro, que morreu no dia 9 de maio aos 55 anos de idade, vai receber uma homenagem da Federação das Indústrias do Espírito Santo. O nome dele será dado a uma arena (auditório) que está sendo construída pela Findes em sua sede, na Reta da Penha, em Vitória.
O anúncio da homenagem póstuma foi feito nesta semana, na presença da viúva do empresário, Giorgia Barros Brasileiro, durante a inauguração de uma escola do Sesi em Jardim da Penha.
“O Fábio sempre foi comprometido com as pessoas, resultados e valores das empresas por onde passou, além de ter sido, ao longo de toda a sua trajetória, um profissional muito competente e íntegro. Nada mais justo que homenageá-lo com um espaço que será palco de grandes encontros para discussões sobre a indústria capixaba e formação de lideranças”, diz Cris Samorini, presidente da Findes.
Ela explica que todo o segundo andar da sede da Findes, onde ficará o auditório em forma de arena, está sendo revitalizado para ser um ambiente voltado para a formação de lideranças.
Projeção de como ficará o espaço em homenagem a Fábio Brasileiro na Findes
Projeção de como ficará o espaço em homenagem a Fábio Brasileiro na Findes Crédito: Reprodução de vídeo
Com mais de 30 anos de experiência profissional nas áreas de logística, portos, transporte transoceânico, ferroviário e mineração, Fabio Brasileiro foi diretor de Operações Logísticas dos sistemas Sul/Sudeste/Malásia da Vale, onde teve uma carreira nacional e internacional.
Presidente por três anos do Movimento ES em Ação, ele também foi membro do Conselho de Administração do Ibef-ES e vice-presidente Institucional da Findes. Ultimamente, atuava como consultor empresarial nas áreas de infraestrutura, logística e relacionamento institucional.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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