'Fábio Brasileiro deixa legado de dedicação, profissionalismo e ética'

Fábio “deixa esposa e dois filhos, e uma marca de liderança e compromisso com todos que conviveram com ele”, destacaram os conselheiros, equipe e diretores do ES em Ação, em nota de pesar.

“Sempre reconhecido pela visão estratégica, articulação e capacidade de diálogo com todos, teve uma carreira de destaque no Espírito Santo. Seu legado de dedicação, profissionalismo e ética será sempre lembrado pelos que tiveram o privilégio de trabalhar ao seu lado. Neste momento de dor, O ES em Ação vem a público expressar os mais sinceros sentimentos aos familiares, parentes e amigos. Estamos todos tristes e de luto.”

Fábio Brasileiro ingressou no movimento empresarial em 2016, como integrante do Conselho Operacional. Em 2017, foi diretor de Desenvolvimento e, depois, vice-presidente do ES em Ação. Em 2019, foi eleito diretor-presidente para um mandato de três anos. Também foi responsável por coordenar o Fórum de Entidades e Federações (FEF) de 2020 a 2022.

Além da atuação no meio empresarial, Brasileiro trabalhou por mais de uma década na Vale, onde ocupou altos cargos. O diretor de Pelotização da mineradora, Rodrigo Ruggiero, lamentou a morte e relembrou trajetória.

"A Vale lamenta profundamente a perda de Fabio Brasileiro, que atuou na empresa por cerca de 30 anos, ocupando diversas posições, desde o cargo de estagiário até diretor. Deixou inúmeras contribuições para a empresa, as pessoas e a sociedade. Após sua trajetória pela Vale, Fábio permaneceu como uma das principais lideranças empresariais do Espírito Santo, fomentando o ambiente de negócios e o desenvolvimento socioeconômico do Estado. Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos.”

Brasileiro também foi membro do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef-ES), cujo presidente, Pedro Chieppe, declarou que é muito triste para a entidade e "para toda a comunidade empresarial capixaba. Fabio Brasileiro era membro do Conselho de Curadores do IBEF-ES. Um líder atuante e que exerceu papel essencial com projetos e debates para a economia do nosso Estado. Fica o seu legado e a inspiração para todos nós."

Também foi vice-presidente Institucional da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e, nos últimos anos, prestava consultoria para grandes empresas do Estado, além de atuar como criador e produtor rural.

A morte foi lamentada ainda pela Findes . A presidente da entidade, Cris Samorini, destacou que, “ao longo da sua trajetória profissional, Fábio sempre contribuiu para o setor industrial, seja atuando na Vale, no Espírito Santo em Ação ou como diretor regional da Findes. ​Ele será sempre lembrado pelo comprometimento com as pessoas, resultados e valores das empresas por onde passou, além da sua competência e integridade. ​Nossos sentimentos aos amigos e familiares”.

Recebo com muita tristeza a notícia da partida de Fábio Brasileiro, ex-presidente do ES em Ação. Um líder incansável na promoção do desenvolvimento econômico e social do ES. Sua memória e legado continuarão nos inspirando. Meus sinceros sentimentos à família e amigos. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) May 9, 2023

Por meio das redes socias, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande , também lamentou a morte: “Recebo com muita tristeza a notícia da partida”, destacou.

Amigo e ex-colega de trabalho, Telmo Freitas descreveu Brasileiro como "amigo na essência da palavra. Isso era unanimidade absoluta entre todos que fomos agraciados pela oportunidade impar de conviver e compartilhar momentos únicos de constante aprendizado. Difícil absorver tamanha perda, porém, temos que nos resignar com a determinação do Nosso Pai Celestial."

A Prefeitura de Vitória decretou luto oficial de três dias nas repartições do Poder Executivo Municipal em função da morte.