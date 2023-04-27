Morre aos 51 anos coronel da Polícia Militar em Linhares, vítima de AVC

O coronel da Polícia Militar Werison Risperi morreu na noite desta quarta-feira (26), aos 51 anos, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC). Ele estava internado havia cerca de duas semanas em um hospital de Linhares. Por volta de 20h30, o oficial da PM sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. O policial era reconhecido como uma pessoa querida dentro da instituição e tinha alguns apelidos, como Neném.

Risperi completaria 52 anos no dia 17 de maio. Ele foi subcomandante e comandante do 12º Batalhão da PM, em Linhares. Atualmente atuava como diretor do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC) da corporação. Em 2022, o coronel foi candidato a deputado federal pelo partido Patriota, mas não foi eleito.

A irmã do coronel, Nívea Risperi, contou para A Gazeta que ele era o orgulho da família e disse que ela cuidou Werison como filho, já que é nove anos mais velha que o irmão.

"Foi um cara de integridade, sempre viveu pela entidade e pela família. Era o nosso orgulho. Todas as honras que ele recebeu foram por mérito. Do praça ao comando geral, ele tratava todos da mesma forma e era tratado também da mesma forma. Esse menino, é meu filho amado" Nívea Risperi - Irmã

Para o major Ricardo Nunes Ribeiro, que trabalhou diretamente com Risperi por 15 anos, o coronel era visto como um exemplo na corporação e deixou o seu legado na segurança pública do Espírito Santo.

“Trabalhar com o coronel Werison Risperi foi um dos privilégios que tive na minha carreira militar, pois sempre foi um exemplo de profissional, pai e amigo. Nunca estamos preparados para nos despedir para sempre, mesmo sabendo que isso faz parte da vida”, disse Nunes.

"Nossos corações estão pesados por perder alguém tão importante e especial. Hoje estamos de luto, lamentando a sua partida, mas celebraremos para sempre sua passagem inesquecível pelo mundo e sua contribuição marcante na segurança pública capixaba" Ricardo Nunes Ribeiro - Major da Polícia Militar

A PM emitiu uma nota de falecimento, com imenso pesar, e informou que o velório do coronel acontece a partir das 8h desta quinta-feira (27), na Igreja Batista Memorial, no Centro de Linhares. O sepultamento está previsto para às 16h, no Cemitério São José, no bairro Novo Horizonte, no mesmo município.

A Diretoria de Administração de Frota (DAF) da PM informou que deve disponibilizar um ônibus ou van para o transporte dos interessados da turma de aspirantes de 1995 e amigos.