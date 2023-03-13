Coronel Ademar Poltronieri, da Polícia militar do ES, morre aos 80 anos em Portugal

Morreu neste domingo (12), aos 80 anos, o coronel reformado da Polícia Militar do Espírito Santo Ademar Poltronieri. A corporação informou sobre a morte, manifestando "imenso pesar". O militar nasceu em 26 de abril de 1942 e foi incorporado à Polícia Militar do Estado em 7 de fevereiro de 1964, portanto, há 59 anos.
Antes de entrar para a reserva, Ademar atuou como chefe do Setor de Relações Públicas da Polícia Militar.
De acordo com a PMES, as cerimônias póstumas acontecem em Leiria, em Portugal, onde o militar morava. Não foi informada a causa da morte.
"Na oportunidade, prestamos os mais sinceros pêsames, rogando a Deus que conforte os familiares e amigos", escreveu a Polícia Militar do Espírito Santo.