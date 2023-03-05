Projeto gratuito que apoia pessoas em luto no ES reabre inscrições

O Projeto Acolhedor oferece suporte psicológico a quem está sofrendo pela perda de alguém Crédito: Freepik/Divulgação

O Projeto Acolhedor, do Departamento de Psicologia da Ufes , está recebendo inscrições de pessoas maiores de 17 anos que precisam de ajuda para lidar com o processo de perda e luto. As inscrições ficarão abertas em fluxo contínuo e os atendimentos, individuais ou em grupo, serão retomados a partir de abril.

O suporte é dado por estudantes do curso de Psicologia sob a supervisão da professora responsável pelo projeto de extensão da universidade, Luciana Bicalho. Os encontros grupais ou atendimentos individuais são semanais e duram 12 semanas, podendo se estender em caso de necessidade.

Os interessados podem se inscrever pelo e-mail [email protected] , pelo perfil do projeto no Instagram (@acolhedor.projeto), ou por mensagem de texto no Whatsapp enviada para o número (27) 99716-1948.

PROJETO COMEÇOU POR CAUSA DA PANDEMIA

O Projeto Acolhedor começou em 2021 . Entre as demandas atendidas naquele momento, estavam a de profissionais de saúde que conviviam com elevado número de mortes nos locais de trabalho, devido à pandemia de Covid-19 , e a de pessoas que haviam perdido parentes ou amigos sem tê-los acompanhado no processo de hospitalização e sem poder realizar os rituais tradicionais de despedida.

Desde então, a iniciativa tem continuado com atendimentos semestrais, somando, a cada ano, cerca de 100 pessoas acompanhadas em seus processos de luto.

“Estudos indicam que receber assistência com foco no luto pode ampliar a capacidade de enfrentamento dessas pessoas enlutadas, diminuindo a possibilidade de vivência de um luto complicado, especialmente quando na presença de fatores de risco como morte violenta, traumática, repentina, perdas múltiplas ou prematuras, entre outros”, explica a professora Luciana.