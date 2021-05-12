Ufes oferece atendimento psicológico gratuito para quem enfrenta o luto

Coronavírus e o luto da perda de pessoas queridas Crédito: Pixabay

Além da demanda espontânea, os pacientes também são encaminhados por hospitais do Estado. Após o preenchimento de um questionário com informações pessoais e relativas ao seu processo de luto, a pessoa pode passar por uma entrevista ou já ser encaminhada para atendimento individual ou em grupo. Os atendimentos são realizados por estudantes do décimo período do curso de Psicologia, sob supervisão da psicóloga e professora Luciana Bicalho.

“Estamos em fase de acolhimento inicial das pessoas que têm nos procurado. Vamos atender pessoas somente do Espírito Santo, especialmente da Grande Vitória, porque nossa intenção é que os atendimentos sejam feitos presencialmente após o fim da pandemia”, afirmou. Os grupos terão em média dez pessoas.

Segundo a psicóloga, o luto é um processo universal e natural; tendo o suporte social adequado, as pessoas geralmente são capazes de lidar com essa experiência de forma satisfatória. “A grande maioria dos enlutados não precisa de suporte profissional, mas alguns precisarão. Vários fatores vão influenciar a experiência do luto, desde aqueles de ordem pessoal, como os ligados ao vínculo com quem morreu, às circunstâncias da morte, à possibilidade de ritualizar a perda, entre outros”, afirma.

Ela destaca que, neste momento da pandemia, em que as perdas se dão em massa, repentinamente e somos impedidos de nos despedir adequadamente de quem nos deixa, algumas pessoas podem ter mais dificuldade de viver o luto.

"A ausência de rituais de despedida, a impossibilidade de acompanhar a pessoa em seu processo de hospitalização, a falta da última palavra, do último olhar, podem ser doses de acréscimo de sofrimento, tornando algumas tarefas do luto mais difíceis. Entretanto, famílias e pessoas enlutadas devem ser encorajadas a criar outros rituais de despedida e homenagem a quem partiu" Luciana Bicalho - Professora de Psicologia da Ufes

Em sua avaliação, os rituais devem ser criados dentro da realidade de cada família e comunidade, pois devem fazer sentido para aquele grupo. “Temos visto exemplos desses rituais, como missas on-line, encontros ao ar livre para homenagear a pessoa que morreu ou carreatas. O importante é que aquilo que foi colocado no lugar dos velórios tradicionais faça sentido e ajude a pessoa a elaborar sua perda”.

COMO FUNCIONA

No projeto AcolheDOR, foram pensados grupos temáticos para facilitar os processos de luto. “O processo de luto vai ser sempre singular, mas também apresenta similaridades entre as pessoas a depender de uma série de fatores, entre eles o tipo de morte e quem foi a pessoa que morreu. Assim, os desafios com que lidam pais que perderam bebês na gestação (luto gestacional) ou logo após o nascimento (luto neonatal) são diferentes de quem perdeu os próprios pais ou um cônjuge, por exemplo. Poder compartilhar sua história e dor com pessoas que passaram pela mesma experiência também tem efeitos positivos sobre as pessoas, que sentem que o outro entende e sabe do que ela fala”, afirma Luciana Bicalho.

As rodas de conversa serão direcionadas aos profissionais de saúde que, em razão da pandemia, têm vivenciado situações frequentes de luto, ainda que as mortes sejam de pessoas desconhecidas.

“Podemos pensar que profissionais de saúde podem, sim, se enlutar pela morte das pessoas de quem cuidam, porque o vínculo não necessariamente tem relação com o tempo de convivência ou a existência de um grau de parentesco. Mas nem toda morte vivenciada vai ser acompanhada de um processo de luto. O profissional pode sentir tristeza, compaixão, impotência, sentimento de fracasso, entre tantos outros. Por isso, dizemos que se trata de um processo singular, porque os profissionais de uma mesma equipe podem reagir de modos muito distintos frente à morte de um mesmo paciente”, explica.

COMO ENTRAR EM CONTATO

Os interessados podem obter informações pelo telefone (27) 99970-3124, pelo e-mail [email protected] ou no perfil @acolhedor.projeto no Instagram.