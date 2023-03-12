Morre Antônio Pedro, ator de 'Gabriela' e 'Escolinha', aos 82 anos

Antônio Pedro atuou em novelas e programas humorísticos da TV Globo Crédito: Divulgação

SÃO PAULO - Morreu neste domingo (12) o ator, diretor e roteirista Antônio Pedro, aos 82 anos. A informação foi confirmada por uma nota da TV Globo, na qual o artista trabalhou por décadas.

Internado em um hospital no Rio de Janeiro, o ator morreu em decorrência de insuficiências renal e cardíaca. O velório está sendo realizado na capela dois do Crematório e Cemitério da Penitência e, às 15h30, o ator será cremado.

Ator de novelas como "Sassaricando" e "Bebê a Bordo", o ator brilhou ainda no cinema em filmes como "Gabriela, Cravo e Canela" e "Muito Prazer". Ainda na TV, participou de programas humorísticos como a "Escolhinha do Professor Raimundo" e "Zorra Total".

Seus últimos trabalhos na televisão foram na novela "Bom Sucesso", de 2019, e nas séries "Shippados" e "Filhas de Eva".

Nascido em 11 de novembro de 1940, no Rio de Janeiro, Antônio Pedro começou sua carreira nos anos 1960, fez cursos e especializações em Paris e, desde então, atuou como diretor, roteirista, humorista e produtor em dezenas de filmes, peças e obras na televisão.