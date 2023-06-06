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Leonel Ximenes

O que diz a presidente da Findes sobre a possibilidade de sua reeleição

Mandato de Cris Samorini passou de três para quatro anos, excepcionalmente, e será renovado em meados do ano que vem

Públicado em 

06 jun 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cris Samorini
A presidente da Findes, Cris Samorini, que tem mandato até julho de 2024 Crédito: Carlos Alberto Silva
A presidente da Findes, Cris Samorini, afirmou que descarta enfaticamente a possibilidade de uma virada de mesa que possibilite sua reeleição ao cargo. Nos bastidores da entidade que representa a indústria capixaba se fala em uma articulação em curso de forma a permitir à atual presidente um novo mandato, o que o estatuto da Federação proíbe.
“Isso é a única coisa que não deixo passar enquanto estiver como presidente”, afirma Cris, que se diz contra a reeleição e acrescentando que desconhece essa articulação interna que poderia beneficiá-la.
A atual presidente vai cumprir quatro anos de mandato. O período de gestão atualmente é de três anos, mas foi estendido por um ano, de forma excepcional.

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“Fizemos a extensão do mandato por entender que três anos não foram suficientes para cumprir o plano de gestão, em especial pelo impacto gerado pela pandemia”, explica a dirigente.
Segundo a presidente da Findes, o veto à reeleição é uma decisão que tem o aval da direção da entidade. “[A proibição à reeleição] é um tema que tem tido unanimidade no Conselho de Administração e na Assembleia Geral. Manter o sistema sem reeleição é fundamental pela dinâmica necessária que o presidente precisa ter enquanto representante.”
O que Cris Samorini admite é uma mudança na duração do mandato dos próximos presidentes da Findes, que atualmente é de três anos e pode passar para quatro. “Estamos revendo [os estatutos] para manter a não reeleição, com quatro anos de gestão. Nossa gestão foi a primeira que entrou já nesse modelo de não reeleição e três anos de mandato”, destaca.
A próxima eleição para a Findes está prevista para maio do ano que vem, mas a atual diretoria fica até julho de 2024. Um dos nomes apontados que podem suceder Cris Samorini é o de Paulo Baraona, 1º vice-presidente da Federação e presidente do Sinduscon-ES, o poderoso Sindicato da Indústria da Construção Civil no ES, mas outros nomes ainda podem surgir.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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