Transformação digital para aproximar moda e pessoas

Coleção da Itapuã Calçados atende a diferentes públicos Crédito: Divulgação/Itapuã Calçados

Se em 1956 a Itapuã Calçados era uma pequena loja em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, a realidade em 2021 é bastante diferente. No momento em que completa 65 anos, a rede de lojas já não se restringe mais aos limites dos municípios capixabas. Com 58 lojas físicas em três Estados - Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro -, a marca agora também está em todo o Brasil através da internet.

Mas a tradição que leva a Itapuã a alcançar novos horizontes, com atendimento de qualidade, variedade de produtos e facilidade de crédito aos clientes, faz também a empresa ser reconhecida pelo público e, por isso, obteve o primeiro lugar na categoria “Loja de Calçado” do prêmio Marcas de Valor 2021, promovido pela Rede Gazeta.

“Conquistar o 1º lugar no Marcas de Valor nos mostra que estamos no caminho certo, que o nosso compromisso em atender nosso cliente com excelência está sendo cumprido, já que também somos primeiro lugar no Recall. Ter nossa marca tão lembrada de forma constante é o maior reconhecimento do trabalho que fazemos há 65 anos”, salienta Luiza Wagner, gerente de marketing da Itapuã.

Em 2020, a rede de lojas viu a necessidade de passar por uma grande transformação digital, acelerada diante da pandemia. “Nossa missão é encurtar a distância entre a moda e as pessoas, e é com esse propósito que estamos passando por tantas transformações”, explica Luiza.

No mês de dezembro de 2020, a Itapuã lançou sua operação de comércio eletrônico para conseguir proporcionar ainda mais essa aproximação com o cliente.

Segundo Luiza Wagner, esse processo teve foco na multicanalidade, ou seja, ser uma empresa que oferece uma experiência única aos clientes em qualquer canal de comunicação ou compra, seja no ambiente físico, seja no digital.

Além do e-commerce, a empresa também viu no aplicativo de mensagens WhatsApp uma forma de melhorar a experiência on-line do cliente, usando a plataforma para atendimentos digitais.

"Trabalhamos diariamente com foco em nosso cliente, em promover um atendimento de excelência para uma ótima experiência de compras, e estamos atentos às mudanças do mercado e de comportamento para alinharmos nossas estratégias e assim surpreender nossos clientes sempre" Luiza Wagner - Gerente de marketing da Itapuã

REPOSICIONAMENTO

A transformação também foi além do digital e atingiu o posicionamento da Itapuã no mercado. O objetivo foi fortalecer a imagem da marca como uma loja de moda alinhada às tendências mundiais. Luiza Wagner aponta que a busca por renovação é constante para atender cada vez melhor os clientes.

“Com o desenvolvimento de coleção própria, buscamos atender às necessidades dos nossos clientes e trazer essa renovação para a loja”, salienta Wagner. A nova coleção englobou todos os segmentos atendidos pela Itapuã - feminino, masculino e infantojuvenil -, e foi criada a partir das tendências em alta no mundo da moda.

TRANSFORMAÇÃO VAI CONTINUAR

Esse intenso processo de transformação vivido pela Itapuã desde 2020 será mantido. A empresa está confiante para implantar mais projetos estruturantes, sempre alinhados ao momento que o mundo está vivendo.

“Estamos investindo em nossa transformação digital e acreditamos que teremos grandes evoluções nesse projeto no próximo ano”, projeta Luiza Wagner.