Marcas de Valor 2023

Shopping aposta em entretenimento e ideias sustentáveis

Para oferecer o melhor ao público, o Shopping Vila Velha se torna mais que um centro de compras

3 min de leitura min de leitura

O Shopping Vila Velha reservou uma área de 1.300 metros quadrados destinada a brincadeiras para crianças. (Divulgação/Shopping Vila Velha)

Prestes a completar 10 anos de funcionamento, o Shopping Vila Velha extrapola a ideia de ser apenas um centro de compras. Para celebrar o sucesso da marca e garantir o melhor para o público, reforça algumas ações, como a ressignificação de espaços, o fomento do empreendedorismo e eventos infantis, além de ter um olhar cada vez mais atento a questões de sustentabilidade.

Mas, ao longo desse período, tem algo que não muda: a preocupação permanente em oferecer entretenimento de qualidade.

“Em 2024, completamos uma década de funcionamento, uma data muito importante para nós. Quando inauguramos, muita gente era criança e hoje é consumidora. Queremos deixar os espaços cada vez mais humanos, vamos falar mais de ações de ESG (Ambiental, Social e Governança), com o reúso de água e reciclagem, e melhorar o mix de atrações”, ressalta o superintendente do centro de compras, Luiz Felipe Peixoto.

Em um mercado bastante competitivo, o Shopping Vila Velha se destaca no prêmio Marcas de Valor A Gazeta. Para o executivo, o resultado se deve ao impacto provocado pelo espaço de entretenimento na vida do público.

“Essa lembrança confirma o quanto podemos influenciar e fazer parte do cotidiano das pessoas, de maneira bem positiva. Oferecemos um mix de atrações de qualidade que vai muito além do consumo. As compras são uma consequência, oferecendo outros tipos de experiências”, analisa Peixoto, ao comentar o segundo lugar na categoria “Shopping.”

Outros fatores, na avaliação do superintendente, também contribuem para o reconhecimento, tais como a sensação de segurança e o ambiente confortável, que transforma o local em uma extensão da casa dos frequentadores.

Uma das iniciativas que marcam bem esse posicionamento é o Quintal Shopping Vila Velha, uma área de 1.300 metros quadrados destinada a brincadeiras para crianças, palco para apresentações, além de oferecer áreas com sombra e cadeiras.

O quintal foi elaborado para efetuar uma conexão afetiva e de criação de memórias por meio desse espaço acolhedor, que possa proporcionar experiências reais e que fujam do comum Luiz Felipe Peixoto • Superintendente do Shopping Vila Velha

Isso porque pensar na jornada do cliente, e não apenas nas vendas, é o grande diferencial da marca, conforme avalia Peixoto. Segundo ele, enxergar o que tem no entorno do shopping também faz diferença.

“Sabemos o que o centro de compras representa para a cidade, como o tamanho, o papel social, a geração de emprego, entre outros pontos. Um empreendimento como este também gera mais infraestrutura na região onde está instalado. Entendemos isso e usamos essas informações de maneira muito positiva”, comenta.

E, para se manter em evidência, o Shopping Vila Velha aposta no aperfeiçoamento constante, acompanhando e entendendo o que o consumidor quer para, assim, oferecer as melhores experiências.

Ações

Para os próximos anos, as pautas de ESG continuarão em evidência no empreendimento.

Recentemente, o espaço passou por um processo de fusão, no qual a BRMalls, controladora do Shopping Vila Velha, uniu-se ao grupo Aliansce Sonae, responsável pela administração do Boulevard Shopping. A fusão da marca também envolveu outros empreendimentos pelo país.

“Com a concretização do negócio, estamos entrando mais fundo nos assuntos de práticas sustentáveis, a exemplo da coleta seletiva, além do desenvolvimento de algumas ações, como doação de sangue e de leite. A ideia é fazer campanhas com olhar para área social e, com isso, gerar impacto para a sociedade”, destaca Peixoto.

Uma dessas ações foi incentivar crianças a plantar árvores. A iniciativa teve como objetivo gerar ainda mais conexão com os clientes, que vão poder acompanhar o crescimento das mudas e, daqui a 10 ou 15 anos, deverão se lembrar do shopping como uma parte da infância.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta