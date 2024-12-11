Marcas de Valor 2024: conheça as marcas mais admiradas pelos capixabas

Vencedores Marcas de Valor 2023 Crédito: Arthur Louzada

Chegou o momento de celebrar as empresas que fazem a diferença na vida dos capixabas. A Rede Gazeta realizou, nesta terça-feira (10), a 15ª edição do Prêmio Marcas de Valor. O reconhecimento destaca as empresas mais admiradas em quatro áreas: Produto, Serviço, Indústria e Grupo Empresarial. (Veja a lista completa dos vencedores ao final desta matéria).

Com o mote “Valores Humanos, Marcas Vivas”, o prêmio reforçou a conexão entre propósito e impacto no mercado. A pesquisa foi conduzida pela Troiano Branding, referência nacional em estratégias de marca, liderada por Jaime Troiano. A avaliação utilizou o Índice de Valor de Marca (IVM), que analisa atributos das marcas e sua relevância para os consumidores.

Importância para o mercado

O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, destaca que a pesquisa funciona como uma bússola, direcionando as empresas sobre onde investir, como se posicionar e trabalhar para se destacar no dinâmico mercado publicitário.

“Para as marcas premiadas, é a comprovação de que estão no caminho certo, além de indicar pontos para aprimoramento. Já para as que não alcançaram o primeiro lugar, serve como um mapa estratégico, ajudando a ajustar seus planejamentos de marketing para alcançar resultados mais expressivos e se tornarem mais lembradas em diversos atributos, indo além do simples recall”, ressaltou.

A pesquisa

Para identificar as marcas mais admiradas pelos capixabas, foi realizada uma pesquisa com base em um questionário online aplicado a 2 mil moradores de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.

O estudo avaliou quatro grandes áreas de negócios: Produto, Serviço, Indústria e Grupo. Cada segmento contou com uma lista específica de atributos para análise, abrangendo 32 categorias e 113 marcas ao todo. O estudo se propôs ainda a investigar “Qual marca é a cara do capixaba” e “Que marca abraça as causas da diversidade”.

Confira os vencedores:

CATEGORIA PRODUTO:

Alimentos

1º Arroz Sepé

2° Chocolate Garoto

3º Sal Globo

Bebida Local:

1° Água Pedra Azul

2° Coroa / Água Campinho

Carnes e embutidos:



1° Cofril

2° Frisa / Uniaves

Café:



1° 3 Corações

2° Número 1/ Cafuso

Farinha de Trigo

1° Regina

2° Dona Benta

3° Vilma

Leite Derivados

1° Selita

2° Veneza

3° Capel

NEGÓCIOS E SERVIÇOS

Atacarejo

1° Atacadão

2° Sempre Tem

3° Vem

Banco

1° Caixa Econômica Federal

2° Banco do Brasil / Banestes

Escola

1° Salesiano

2° Darwin

3° Leonardo da Vinci

Escola profissionalizante

1° Senac

2° Senai

3° CEDTEC

Energia Solar

1° VP Solar

2° Pastori Solar

3° Cepemar Solar

Faculdade

1° Multivix

2° FAESA

3° Estácio

Farmácia

1° Santa Lúcia

2° Farmes

3° Mônica

Home Center

1° Leroy Merlin

2° Dalla Bernadina

3°C&C

Hospital

1° Unimed CIAS

2° Vitória Apart Hospital

3° Santa Rita / Rede Meridional

Internet

1° Claro

1° GVT/Vivo

2° Giga+

Laboratório de análise

1° Tommasi

2° Cremasco/ Pretti

Loja de Eletrônicos

1° Casas Bahia / Sipolatti

2° Simonetti

Lojas de móveis

1° Danúbio

2° Móveis Conquista/ Vila Bella Móveis

Loja de material de construção

1° Bremenkamp

2° Rede Construir / Rede Construbom

Loja de tintas

1° Politintas

2° Eletrotintas

3° Tinbol

Loja utilidade do lar

1° Atacado São Paulo

2° Minipreço

3° Preço Baixo

Óticas

1° Óticas Paris

2° Ótica Visão Express/ Óticas Cachoeiro

Plano de saúde

1° Unimed

2° MedSênior

3° São Bernardo Samp

Serralheria

1° Casa do Serralheiro

2° Distriferro

3° Multiaço

Shopping

1° Shopping Vitória

2° Shopping Vila Velha

3° Shopping Moxuara/ Boulevard Shopping Vila Velha / Shopping Praia da Costa / Shopping Mestre Álvaro

Supermercado

1° Extrabom/ Carone/ Supermercados BH

Telefonia

1° Vivo

2° Claro

3° Tim

INDÚSTRIA

Construtora alto padrão

1° Galwan

2° Grand

3° Nazca

NEGÓCIO GRUPO - ENTIDADE

1° Sebrae

2° Findes

3° Acaps

NEGÓCIO GRUPO - GRANDE EMPRESA

1° Vale

2° ArcelorMittal

3° EDP

NEGÓCIO GRUPO - GRUPO EMPRESARIAL

1° Grupo Águia Branca

2° Grupo Buaiz

3°Grupo Líder / Grupo Pianna

CARA DO CAPIXABA

1° Garoto

MARCA QUE ABRAÇA AS CAUSAS DE DIVERSIDADE