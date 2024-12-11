Marcas de Valor 2024: conheça as marcas mais admiradas pelos capixabas

Chegou o momento de celebrar as empresas que fazem a diferença na vida dos capixabas. A Rede Gazeta realizou, nesta terça-feira (10), a 15ª edição do Prêmio Marcas de Valor. O reconhecimento destaca as empresas mais admiradas em quatro áreas: Produto, Serviço, Indústria e Grupo Empresarial. (Veja a lista completa dos vencedores ao final desta matéria).
Com o mote “Valores Humanos, Marcas Vivas”, o prêmio reforçou a conexão entre propósito e impacto no mercado. A pesquisa foi conduzida pela Troiano Branding, referência nacional em estratégias de marca, liderada por Jaime Troiano. A avaliação utilizou o Índice de Valor de Marca (IVM), que analisa atributos das marcas e sua relevância para os consumidores.
Importância para o mercado
O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, destaca que a pesquisa funciona como uma bússola, direcionando as empresas sobre onde investir, como se posicionar e trabalhar para se destacar no dinâmico mercado publicitário.
“Para as marcas premiadas, é a comprovação de que estão no caminho certo, além de indicar pontos para aprimoramento. Já para as que não alcançaram o primeiro lugar, serve como um mapa estratégico, ajudando a ajustar seus planejamentos de marketing para alcançar resultados mais expressivos e se tornarem mais lembradas em diversos atributos, indo além do simples recall”, ressaltou.
A pesquisa
Para identificar as marcas mais admiradas pelos capixabas, foi realizada uma pesquisa com base em um questionário online aplicado a 2 mil moradores de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.
O estudo avaliou quatro grandes áreas de negócios: Produto, Serviço, Indústria e Grupo. Cada segmento contou com uma lista específica de atributos para análise, abrangendo 32 categorias e 113 marcas ao todo. O estudo se propôs ainda a investigar “Qual marca é a cara do capixaba” e “Que marca abraça as causas da diversidade”.
Confira os vencedores:
CATEGORIA PRODUTO:
Alimentos
1º Arroz Sepé
2° Chocolate Garoto
3º Sal Globo
2° Chocolate Garoto
3º Sal Globo
Bebida Local:
1° Água Pedra Azul
2° Coroa / Água Campinho
2° Coroa / Água Campinho
Carnes e embutidos:
1° Cofril
2° Frisa / Uniaves
2° Frisa / Uniaves
Café:
1° 3 Corações
2° Número 1/ Cafuso
2° Número 1/ Cafuso
Farinha de Trigo
1° Regina
2° Dona Benta
3° Vilma
2° Dona Benta
3° Vilma
Leite Derivados
1° Selita
2° Veneza
3° Capel
2° Veneza
3° Capel
NEGÓCIOS E SERVIÇOS
Atacarejo
1° Atacadão
2° Sempre Tem
3° Vem
2° Sempre Tem
3° Vem
Banco
1° Caixa Econômica Federal
2° Banco do Brasil / Banestes
2° Banco do Brasil / Banestes
Escola
1° Salesiano
2° Darwin
3° Leonardo da Vinci
2° Darwin
3° Leonardo da Vinci
Escola profissionalizante
1° Senac
2° Senai
3° CEDTEC
2° Senai
3° CEDTEC
Energia Solar
1° VP Solar
2° Pastori Solar
3° Cepemar Solar
2° Pastori Solar
3° Cepemar Solar
Faculdade
1° Multivix
2° FAESA
3° Estácio
2° FAESA
3° Estácio
Farmácia
1° Santa Lúcia
2° Farmes
3° Mônica
2° Farmes
3° Mônica
Home Center
1° Leroy Merlin
2° Dalla Bernadina
3°C&C
2° Dalla Bernadina
3°C&C
Hospital
1° Unimed CIAS
2° Vitória Apart Hospital
3° Santa Rita / Rede Meridional
2° Vitória Apart Hospital
3° Santa Rita / Rede Meridional
Internet
1° Claro
1° GVT/Vivo
2° Giga+
1° GVT/Vivo
2° Giga+
Laboratório de análise
1° Tommasi
2° Cremasco/ Pretti
2° Cremasco/ Pretti
Loja de Eletrônicos
1° Casas Bahia / Sipolatti
2° Simonetti
2° Simonetti
Lojas de móveis
1° Danúbio
2° Móveis Conquista/ Vila Bella Móveis
2° Móveis Conquista/ Vila Bella Móveis
Loja de material de construção
1° Bremenkamp
2° Rede Construir / Rede Construbom
2° Rede Construir / Rede Construbom
Loja de tintas
1° Politintas
2° Eletrotintas
3° Tinbol
2° Eletrotintas
3° Tinbol
Loja utilidade do lar
1° Atacado São Paulo
2° Minipreço
3° Preço Baixo
2° Minipreço
3° Preço Baixo
Óticas
1° Óticas Paris
2° Ótica Visão Express/ Óticas Cachoeiro
2° Ótica Visão Express/ Óticas Cachoeiro
Plano de saúde
1° Unimed
2° MedSênior
3° São Bernardo Samp
2° MedSênior
3° São Bernardo Samp
Serralheria
1° Casa do Serralheiro
2° Distriferro
3° Multiaço
2° Distriferro
3° Multiaço
Shopping
1° Shopping Vitória
2° Shopping Vila Velha
3° Shopping Moxuara/ Boulevard Shopping Vila Velha / Shopping Praia da Costa / Shopping Mestre Álvaro
2° Shopping Vila Velha
3° Shopping Moxuara/ Boulevard Shopping Vila Velha / Shopping Praia da Costa / Shopping Mestre Álvaro
Supermercado
1° Extrabom/ Carone/ Supermercados BH
Telefonia
1° Vivo
2° Claro
3° Tim
2° Claro
3° Tim
INDÚSTRIA
Construtora alto padrão
1° Galwan
2° Grand
3° Nazca
2° Grand
3° Nazca
NEGÓCIO GRUPO - ENTIDADE
1° Sebrae
2° Findes
3° Acaps
2° Findes
3° Acaps
NEGÓCIO GRUPO - GRANDE EMPRESA
1° Vale
2° ArcelorMittal
3° EDP
2° ArcelorMittal
3° EDP
NEGÓCIO GRUPO - GRUPO EMPRESARIAL
1° Grupo Águia Branca
2° Grupo Buaiz
3°Grupo Líder / Grupo Pianna
2° Grupo Buaiz
3°Grupo Líder / Grupo Pianna
CARA DO CAPIXABA
1° Garoto
MARCA QUE ABRAÇA AS CAUSAS DE DIVERSIDADE
1° Vale