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Reconhecimento

Veja quem levou para casa o troféu “Capixaba de Valor” 2024

Iniciativa da Rede Gazeta reconheceu personalidades que fazem a diferença no cotidiano do ES em dez categorias. Nomes foram definidos por jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 18:42

Hugo Dadalto

Hugo Dadalto

Publicado em 

11 dez 2024 às 18:42
Vencedores Marcas de Valor 2024
Vencedores Marcas de Valor 2024 Crédito: Arthur Louzada
O Teatro Sesc Glória, no Centro da Capital, foi palco, nesta terça-feira (10), da 2ª edição do Prêmio “Capixaba de Valor”. A iniciativa da Rede Gazeta homenageia profissionais que, em diferentes áreas, contribuem para o fortalecimento e desenvolvimento do Espírito Santo.
Dez personalidades, nascidas no Estado ou capixabas de coração, foram reconhecidas em categorias que vão de Ciência e Saúde a Projeção Nacional. A cerimônia integra a programação do “Marcas de Valor”, evento que celebra as empresas mais admiradas pelos capixabas no final do ano.
A escolha dos premiados foi feita por votação aberta entre funcionários da Rede Gazeta, editores e colunistas de A Gazeta e da TV Gazeta, que ajudaram a compor a lista final.
Conheça os vencedores:

CIÊNCIA E SAÚDE - Raphaele Gomes

Raphaele Gomes
Raphaele Gomes Crédito: Arthur Louzada
Pioneira na área, ela lidera uma pesquisa que explora o uso de um exoesqueleto para membros superiores, uma tecnologia de ponta desenvolvida em parceria com a Symbios Tecnologias e o Laboratório de Robótica e Biomecânica da Ufes. O objetivo é otimizar a reabilitação de pacientes com AVC agudo, proporcionando uma recuperação mais rápida e eficaz.

CULTURA - Luísa Costa

Luisa Costa
Luisa Costa Crédito: Arthur Louzada
Jornalista e diretora do Movimento Cidade, ela é uma das forças por trás do clássico festival capixaba. O evento, um presente para a comunidade, democratiza o acesso à cultura e transforma o Parque da Prainha neste ano em um espaço de encontro e celebração para todos os amantes da música.

DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - Pablo Lira

Pablo Lira
Pablo Lira Crédito: Arhur Louzada
Com doutorado em Geografia e mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Pablo Lira dedica-se a pesquisas aprofundadas sobre a segurança pública, a inovação e o desenvolvimento econômico dos municípios capixabas. Atua como docente na Escola de Serviço Público do Espírito Santo (ESESP), no Mestrado em Segurança Pública da Universidade Vila Velha (UVV) e em programas do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Atualmente, ocupa o cargo de presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

EDUCAÇÃO - Diego Dalcamini

Diego Dalcamini
Diego Dalcamini Crédito: Arthur Louzada
O médico Diego Dalcamini, além de cuidar da saúde, dedica seu tempo a transformar vidas. Formado pela Ufes em 2010, ele já atuou em missões humanitárias em Moçambique e fundou o Instituto 'Fome de Leitura' em Vila Velha. Através de oficinas culturais e de leitura, o instituto oferece novas oportunidades para crianças em situação de vulnerabilidade social.

ESPORTE - Patrícia Pereira

Patricia Pereira
Patrícia Pereira Crédito: Arthur Louzada
Nascida em Cariacica, conquistou a primeira medalha para o Espírito Santo nas Paralimpíadas de Paris, competindo na prova de revezamento 4x50 metros livre misto. Atualmente, é beneficiário do programa Bolsa Atleta, iniciativa da Secretaria de Esportes e Lazer do Estado (Sesport).

IMPACTO SOCIAL - Carla Andresa Nascimento da Silva

Carla Andresa Nascimento da Silva
Carla Andresa Nascimento da Silva Crédito: marcas de valor
Natural de Vila Velha, é mãe de uma menina e casada. Dedica-se à carreira de bombeiro há aproximadamente 16 anos. Atingiu o posto de oficial da corporação há uma década. Possui especialização em socorro pré-hospitalar e é reconhecida por compartilhar, em plataformas digitais, diversos tutoriais sobre técnicas de salvamento.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - Fidellis Zanetti de Castro

Fidellis Zanetti de Castro
Fidellis Zanetti de Castro Crédito: Arthur Louzada
Docente de Matemática no Instituto Federal do Espírito Santo, liderou um projeto de desenvolvimento de um aplicativo capaz de detectar, através de imagens de biópsia, possíveis áreas com câncer de mama no corpo humano.

MEIO AMBIENTE - Carolina Orlandi Pinto

Luciane Fernandes, mãe da Carolina Orlandi
Luciane Fernandes, mãe da Carolina Orlandi Crédito: Arthur Louzada
Representada na premiação pela mãe, Luciane Fernandes, Carolina é especialista em restauração de rios, alcançou um marco significativo em sua carreira ao conquistar o troféu UK River Prize em 2024, por sua atuação na recuperação do Rio Rom, na Inglaterra.

MODA E DESIGN - Iaiá Rocha

Iaiá Rocha
Iaiá Rocha Crédito: Arthur Louzada
Iaiá Rocha, uma multiprofissional que atua como fotógrafa, psicóloga e empreendedora, utiliza a fotografia como ferramenta para promover a luta antirracista, fortalecer a autoestima e impulsionar a representatividade e inclusão da população negra.

PROJEÇÃO NACIONAL - Chay Suede

Vinicius Simões e Sarah Simões, representantes do Chay Suede
Vinicius Simões, representante de Chay Suede Crédito: Arthur Louzada
Natural de Vila Velha, mas com raízes em Vitória, o artista se destaca como ator, cantor e empresário. Sua trajetória ganhou notoriedade após sua participação no reality musical "Ídolos". Há uma década, integra o casting da Rede Globo, onde protagonizou a primeira fase da premiada novela "Império", vencedora do Emmy Internacional. Desde então, acumulou sete novelas em seu currículo e, no presente momento, brilha como um dos protagonistas da novela das nove, "Mania de Você”.

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