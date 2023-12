Acesse aqui a versão digital da Revista Marcas de Valor A Gazeta 2023

Publicação, nas versões impressa e digital, traz as estratégias e as melhores performances das empresas para conquistar o público, além dos perfis de quem conquistou o Capixaba de Valor

O Prêmio Marcas de Valor chegou à sua 14ª edição com novidades. Uma delas é a nova metodologia da pesquisa que indica as marcas mais admiradas pelos consumidores capixabas. Para mostrar as estratégias dessas empresas que conquistaram o coração dos clientes, A Gazeta traz a revista especial Marcas de Valor 2023, com reportagens sobre os ganhadores, além de tendências do mercado com especialistas em marketing e a cobertura completa da entrega do troféu, que aconteceu no Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória.