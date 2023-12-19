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Destaques do mercado

Acesse aqui a versão digital da Revista Marcas de Valor A Gazeta 2023

Publicação, nas versões impressa e digital, traz as estratégias e as melhores performances das empresas para conquistar o público, além dos perfis de quem conquistou o Capixaba de Valor

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 18:53

Publicado em 

19 dez 2023 às 18:53
Revista Marcas de Valor 2023 traz ganhadores da premiação e também do Capixaba de Valor
Revista Marcas de Valor 2023 traz ganhadores da premiação e também do Capixaba de Valor Crédito: Estúdio Gazeta
O Prêmio Marcas de Valor chegou à sua 14ª edição com novidades. Uma delas é a nova metodologia da pesquisa que indica as marcas mais admiradas pelos consumidores capixabas.  Para mostrar as estratégias dessas empresas que conquistaram o coração dos clientes, A Gazeta traz a revista especial Marcas de Valor 2023, com reportagens sobre os ganhadores, além de tendências do mercado com especialistas em marketing e a cobertura completa da entrega do troféu, que aconteceu no Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória.
Produzida pelo Estúdio Gazeta, a revista traz outra novidade, o Capixaba de Valor, premiação que reconhece personalidades do Estado que fazem a diferença em nove categorias. Nas páginas da publicação é possível conhecer um pouco mais sobre cada um dos ganhadores.
A versão digital, em PDF, está disponível para download nesta página. A cobertura completa do evento também poder ser conferida em agazeta.com.br/marcasdevalor.

Acesse aqui a versão em PDF da Revista Marcas de Valor A Gazeta 2023:

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Revista Marcas de Valor A Gazeta 2023

Um novo olhar para quem cria valor no mercado
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