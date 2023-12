Marcas de Valor 2023

Reciclagem e tecnologia formam o caminho das pedras para a sustentabilidade

Para garantir qualidade do seus produtos e aliar eficiência às ações verdes, a Água Pedra Azul adota novas práticas tecnológicas e socioambientais

Água Pedra Azul já está nas mãos do consumidor capixaba há 35 anos. (Divulgação)

Fonte de saúde e bem-estar, a água é um item indispensável para a manutenção da vida no planeta. Para entregar um produto vital com qualidade exemplar, é necessário adotar um processo de produção que una tecnologia à sustentabilidade. São exatamente essas as características que garantem a relevância da Água Mineral Pedra Azul, presente há 35 anos no mercado capixaba.

Nascida em 1988 entre as montanhas do Espírito Santo, a Pedra Azul está sempre em busca de empregar o que há de mais avançado e eficiente no segmento, afirma a diretora comercial da empresa, Angela Rambalducci. Segundo ela, a marca é referência de qualidade por aliar conhecimento e tecnologia a uma equipe de profissionais de alta competência.

Buscando sempre o desenvolvimento sustentável e a permanência de um verdadeiro ecossistema de valor, a indústria valoriza o comprometimento com o meio ambiente, colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros.

Equipe também fez a diferença para a conquista do Marcas de Valor, garante gestão. (Divulgação)

“Trabalhamos com dedicação e seriedade para cuidarmos desse recurso tão valioso e, assim, podermos levar às pessoas uma água pura, leve e segura. Somos especialistas em água mineral”, sublinha Angela Rambalducci.

A essa parceria com os capixabas, ela credita a conquista do primeiro lugar na categoria “Bebida Local” do Prêmio Marcas de Valor A Gazeta.

Acreditamos que o reconhecimento seja graças a todas essas frentes pelas quais tanto prezamos. Somos a companhia que não pode faltar na rotina das pessoas, a escolha certa para quem quer se manter ativo e saudável e ter mobilidade. Ter disposição é ter liberdade para viver, autonomia para ir aonde quiser: nadar, pedalar, viajar. É isso que nos motiva. Nós vendemos saúde, bem-estar e liberdade. Angela Rambalducci • Diretora comercial da Água Pedra Azul

Reciclagem e inovação

Tema altamente difundido na Pedra Azul, as inovações de sustentabilidade da empresa assumem o compromisso com a compensação ambiental. Os investimentos, sobretudo, na compensação do impacto da emissão de embalagens contribuem para elevar as taxas de reciclagem na produção.

Assim, a indústria colabora com todo ecossistema que a cerca, em um compromisso que vai além da entrega de produtos de qualidade. “Cuidamos das relações com o meio ambiente, sociedade, parceiros, colaboradores e consumidores. Estamos inseridos no interior capixaba, comprometemo-nos com a comunidade local, promovendo a capacitação dos moradores da região e sendo geradora de renda”, ressalta a diretora.

Fábrica da Pedra Azul é geradora de emprego e renda na Região Serrana do ES. (Divulgação)

Além disso, a Pedra Azul é uma marca capixaba de água mineral comprometida com a compensação ambiental por meio do selo eureciclo. O movimento une empresas, consumidores e o poder da reciclagem para fazer um impacto ambiental positivo, transformando embalagens utilizadas em oportunidades de sustentabilidade. “É aqui, em meio à pluralidade capixaba, nesta terra abençoada, que nasce também a paixão por cuidar de um recurso tão precioso como a água”, enfatiza.

Angela Rambalducci: "Cuidamos das relações com o meio ambiente". (Divulgação)

Ainda no cumprimento do pacto pelo meio ambiente, a empresa assegura ter sido uma das pioneiras da região no reaproveitamento hídrico em suas dependências. A água utilizada na higienização de garrafas é reaproveitada na limpeza de pisos e sanitários e na irrigação de jardins e áreas externas das instalações. A coleta seletiva também ajuda na reciclagem de materiais a fim de dar o destino apropriado aos resíduos gerados nas operações.

Novos projetos

Para 2024, a Água Pedra Azul quer potencializar ao máximo a produção operacional da fábrica inaugurada há dois anos, voltada para galões de 20 litros. Essa aposta, segundo Angela Rambalducci, fortalece a presença da marca no mercado e, consequentemente, gera mais empregos para a região.

A partir de 2024, a empresa pretende também aumentar a participação nos mercados do Rio de Janeiro e do Sul da Bahia. “Nós somos referência de qualidade também em outras regiões brasileiras em que atuamos e queremos crescer ainda mais nesses locais”, destaca a diretora.

