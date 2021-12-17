Ótica se posiciona na vanguarda para satisfazer os clientes

As Óticas Paris sempre estarem em busca de novidades do mercado, no Brasil ou no exterior Crédito: Vitor Machado/Divulgação

Pioneirismo e exclusividade marcam a trajetória das Óticas Paris, presentes há 42 anos no mercado. A história começou no ano de 1979, em uma garagem de Fusca transformada em ótica no Centro de Vitória. O sucesso foi tanto que, poucos meses depois, Getúlio Gomes de Azevedo, fundador da marca, precisou abrir outra loja na região. Hoje, são 11 unidades físicas de uma empresa 100% capixaba.

A Paris foi consagrada, em 2021, com o primeiro lugar na categoria “Ótica” do prêmio Marcas de Valor da Rede Gazeta.

“Como o próprio nome do prêmio, é um reconhecimento do valor que a marca tem. São 42 anos de atividades ininterruptas no Espírito Santo, sempre vocacionando para a tecnologia, produtos de qualidade e bom atendimento. Nossa missão é estar na vanguarda da atividade comercial de óticas”, ressalta Getúlio.

Este propósito vanguardista faz as Óticas Paris sempre estarem em busca de novidades do mercado, no Brasil ou no exterior. A diretora executiva Ana Luiza Azevedo, filha de Getúlio, conta que a marca nunca deixa de acompanhar as tendências, sempre em feiras, viagens e em contato com colegas do ramo.

"Nós nunca paramos de nos transformar. Quando percebemos as demandas dos clientes, nós nos modernizamos" Ana Luiza Azevedo - Diretora executiva das Óticas Paris

Capacitação, inovação e produtos de qualidade, frisa Ana Luiza, são os pilares que sustentam a ótica número um dos capixabas. “Estamos constantemente investindo na capacitação da nossa equipe, renovando os equipamentos do nosso laboratório e trabalhando com os melhores produtos que o mundo tem a oferecer.”

O trabalho de excelência das Óticas Paris fez a empresa ser escolhida pelas principais grifes do mundo - como Chanel, Dior e Céline - para representá-las com exclusividade no Espírito Santo.

“Estamos entre as óticas brasileiras selecionadas por grandes empresas para ver coleções em primeira mão. A Paris é a primeira a receber lançamentos no Estado. Em alguns casos, somos a primeira ótica do Brasil”, valoriza a diretora, acrescentando que dispõem de mais de 30 marcas no catálogo.

Getúlio Gomes de Azevedo afirma que a empresa consegue ter uma administração moderna. “O produto chega e já vai para a loja, não fica meses estocado. O giro de estoque é muito alto e estamos sempre no ciclo de venda e reposição. Hoje, temos concorrentes, a concorrência é de igual para igual, mas conseguimos ser referência no setor em nível nacional.”

TECNOLOGIA PARA SUPERAR DESAFIOS

Segundo o fundador da marca, a Paris chegou em 2021 com muitos motivos para celebrar: superou o cenário desafiador imposto pela pandemia com o lançamento de seu e-commerce. Ele conta que o comércio eletrônico foi importante nos momentos de restrição, e também proporcionou à marca estar presente em todos os Estados por meio da internet.

“Na pandemia, nós sofremos muito, porque tivemos que ficar fechados por um tempo, mas procuramos estar presentes no on-line, seja através do e-commerce, seja das redes sociais. Também fizemos atendimento em domicílio por agendamento. Nossa equipe não parou”, completa Ana Luiza.

A diretora-executiva aponta que a intenção é investir cada vez mais no e-commerce, que ela classifica como uma estratégia fundamental para as empresas que querem se manter relevantes no mercado.

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