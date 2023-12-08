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Marketing

O que há por trás das marcas favoritas dos capixabas

Especialistas do mercado publicitário capixaba revelam seus desafios, sucessos e legados do ano até o reconhecimento no Marcas de Valor 2023

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 15:53

Thiago Jesus

Thiago Jesus

Publicado em 

08 dez 2023 às 15:53
Marcas protagonistas do mercado em 2023
Marcas protagonistas do mercado capixaba em 2023 Crédito: Arthur Louzada
Elas podem ter nascido na capital ou em outras cidades do Espírito Santo, mas todas têm “a cara” do capixaba, entendem seu jeito de ser e o que ele procura na hora de escolher um produto. As marcas protagonistas do ES, as que respeitam e se preocupam com o consumidor e o meio ambiente e as que se destacam em outras 31 categorias foram listadas em pesquisa feita por A Gazeta em parceria com a TroianoBranding. (Clique aqui e conheça a lista completa dos capixabas vencedores).
Foram avaliadas quatro áreas de negócios: Produto, Serviço, Indústria e Grupo. Para cada segmento, foi elaborada uma lista de atributos para realizar a avaliação das marcas. Cada área foi dividida, totalizando 31 categorias e 131 marcas. O estudo se propôs ainda a investigar qual marca é a cara do capixaba.
“Esse novo consumidor mais digital e atento anseia por interações mais autênticas com as marcas. Aquelas que se relacionam de forma transparente e honesta certamente estão no topo da preferência. Quanto mais autenticidade, mais os consumidores as recompensam com fidelidade, recomendação e reputação", acredita Carla Sobreira, gerente de Produtos e Relacionamento da Rede Gazeta.
Carla Sobreira
Carla Sobreira, gerente de Produtos e Relacionamento da Rede Gazeta Crédito: Arquivo pessoal

O que as marcas fizeram ao longo de 2023?

Veja o que as agências das marcas vencedoras têm a dizer:
"Com nossos clientes trabalhamos campanhas em multiplataforma que puderam impactar vários nichos com uma frequência assertiva. A presença on-line marcante, aliada às campanhas publicitárias estratégicas, solidificou a reputação, gerando reconhecimento e preferência junto à população capixaba."
Samuel Nogueira - sócio-proprietário Cabana Publicidade, atende Shopping Vila Velha, Água Pedra Azul e Santa Lúcia Drogarias
Samuel Nogueira
Samuel Nogueira destaca as campanhas em multiplataforma Crédito: Arquivo pessoal
"A Vale realiza um trabalho sério de inclusão, respeito e engajamento comunitário em suas áreas de atuação. Esse compromisso assumido é tão importante quanto se dedicar à inovação de processos e à implementação de práticas e soluções sustentáveis para o futuro da mineração."
Bruno Weigert - CEO da Fire Marketing e Comunicação, atende a empresa Vale
Bruno Weigertt, CEO da Fire Comunicação
Bruno Weigertt fala sobre inclusão e práticas sustentáveis Crédito: Arquivo pessoal 
"Os nossos clientes transmitem nas suas estratégias de comunicação o propósito da marca em suas campanhas buscando conexão com o capixaba. Avançamos na presença digital e oferecemos a experiência omnichannel com inovações tecnológicas"
Haiane Rocha - gerente de Planejamento, Mídia e Dados na MP Publicidade, atende Óticas Paris, Unimed e Extrabom
Haiane Rocha
Haiane reforça presença digital e experiência omnichanel Crédito: Arquivo pessoal
"Como um grupo familiar, a Danúbio busca levar essa relação de proximidade para as lojas, com ambientes mais aconchegantes para os clientes. Em 2023 demos uma remodelada nas fachadas oferecendo um ar mais moderno para os nossos espaços. Com fornecedores sérios, nos preocupamos com a questão ambiental ao utilizar madeiras de reflorestamento, atentos ao global. "
Vinicius Sugui - diretor Tema Propaganda, atende a empresa Danúbio 
Vinicius Sugui
Vinicius Sugui lembra das questões ambientais Crédito: Arquivo pessoal
"Nossa busca incessante pela excelência, o permanente foco no cliente e o absoluto respeito às pessoas contribuíram muito para este resultado. A Viação Águia Branca e a Divisão de Comércio figuraram entre as cinco melhores empresas do ES para se trabalhar, conforme pesquisa do Great Place to Work (GPTW)"
Bruno Chieppe - Diretor de Relações Institucionais Grupo Águia Branca
Bruno Chieppe
Bruno Chieppe reforça o foco no cliente Crédito: Arquivo pessoal
"Antigamente, estar em um canal de forma massiva era suficiente para ser percebido. Agora, as estratégias on-line não se resumem a anúncios, pois a construção de conteúdos criativos auxiliam a marca a criar conexão com o consumidor. "
Alexandre Pedroni - Proprietário da Chuva Comunicação, atende Multivix e Rede Construir
Alexandre Pedroni
Alexandre Pedroni enfatiza a conexão com o consumidor Crédito: Arquivo pessoal
"Em 2023 tivemos uma edição histórica da Corrida de rua Dez Milhas Garoto, com 14,7 mil participantes. Também realizamos o primeiro Festival Garoto, com bandas regionais e com o cantor Léo Santana. Lançamos ainda uma campanha que tangibiliza o carinho que nossos consumidores têm pela marca: ‘Todo mundo é garoto propaganda da Garoto’."
Marcos Freitas - gerente de Marketing Nestlé
Marcos Freitas
Marcos Freitas lembra cases de sucesso em 2023 Crédito: Arquivo pessoal
Apuração e redação: Thaiz Lepaus
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