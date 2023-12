Reconhecimento

Novo prêmio consagra personalidades do ES que fizeram a diferença em 2023

O Capixaba de Valor reconhece profissionais que se destacaram em nove diferentes áreas; saiba mais sobre a iniciativa

3 min de leitura min de leitura

Os finalistas foram escolhidos por articulistas e colunistas de A Gazeta. (Arthur Louzada)

O reconhecimento a personalidades capixabas que fazem a diferença no dia a dia do Espírito Santo em nove áreas de atuação é uma das novidades apresentadas pela 14ª edição do Prêmio Marcas de Valor A Gazeta.

Além das marcas mais admiradas pelo consumidor em 2023, a cerimônia de premiação das empresas no Sesc Glória, no Centro de Vitória, também revelou os ganhadores do “Capixaba de Valor”.

O diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, frisa que a valorização do Espírito Santo é algo que está no DNA da Rede Gazeta. “É a nossa razão de existir e de produzir conteúdo desde 1928. Por isso, conceber este reconhecimento, com expressiva participação dos nossos profissionais, é uma forma concreta de aplaudir quem faz a diferença no Estado.”

Foram premiados profissionais que se destacaram no Espírito Santo, no ano de 2023, em nove categorias: Ciência e Saúde, Cultura, Desenvolvimento do ES, Destaque Nacional, Educação, Esporte, Impacto Social, Meio Ambiente e Moda & Design.

Concorreram ao prêmio três personalidades para cada segmento, totalizando 27 indicados. Os finalistas foram escolhidos por articulistas e colunistas de A Gazeta.

“Fizemos uma banca de jurados com diferentes pessoas que escrevem em A Gazeta, porque esse é o veículo que deu origem aos 95 anos da Rede Gazeta, comemorados neste ano”, explica Eduardo Fachetti, gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta.

Segundo Fachetti, a escolha dos vencedores foi feita por votação, da qual participaram jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas da Rede Gazeta. “O prêmio é um reconhecimento dos nossos profissionais a quem se destacou nessas áreas”, ressalta.

Para a seleção dos finalistas, o gerente afirma que o prêmio trata como capixaba quem nasceu no Espírito Santo ou quem mora há mais de 10 anos por aqui. Além disso, a pessoa precisava ser sinônimo de excelência em sua área de atuação e na promoção do Estado.

“É importante mostrar para as pessoas como os capixabas conseguem produzir coisas relevantes e fazer a diferença na sociedade em áreas do dia a dia de todo mundo”, complementa.

Homenagem

O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Marcio Chagas, ressalta que o objetivo da nova premiação é homenagear pessoas que se destacam por suas ações nas mais diversas atividades.

“A criação do Prêmio Capixaba de Valor é um marco para a sociedade capixaba. Esta premiação focada no cidadão é de extrema importância, pois reconhece e valoriza quem contribui para o desenvolvimento e o bem-estar do Espírito Santo”, sustenta o diretor.

Ao implementar esta premiação, continua Chagas, a Rede Gazeta fortalece o senso de pertencimento e orgulho dos capixabas.

“Além disso, o prêmio serve como uma inspiração para que outros cidadãos também se engajem em causas relevantes e façam a diferença em suas áreas”, pontua.

Eduardo Fachetti reforça que o prêmio é mais uma importante peça o retorno do movimento Somos Capixabas, em celebração aos 95 anos da Rede Gazeta.

“Este é um movimento para dar protagonismo a quem faz o Espírito Santo acontecer e às pessoas que se destacam aqui no Estado. Então, a gente fecha este ano de comemoração entregando esse reconhecimento para personalidades que se destacam por levar o nome do Espírito Santo adiante”, frisa.

Consagração

Fachetti acrescenta que o prêmio tem um simbolismo muito forte. “Essas pessoas trabalharam muito e mostraram muitos resultados ao longo de 2023. E a gente chega no último mês do ano entregando a elas um reconhecimento que não é só da Rede Gazeta, mas também da sociedade pelo que fizeram.”

Os ganhadores do Prêmio Capixaba de Valor foram conhecidos em uma noite festiva e receberam um troféu pela conquista do primeiro lugar entre os indicados da categoria.

Entre jovens promessas e profissionais de carreira consolidada, todos mostraram-se orgulhosos por representar o Espírito Santo em suas áreas, na premiação concedida pela Rede Gazeta.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta