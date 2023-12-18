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Marca de Valor 2023

Marca de café valoriza qualidade do grão capixaba

Pelo segundo ano seguido, 3corações é a marca mais admirada de café pelos capixabas, público apaixonado pela bebida em suas mais variadas versões

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 00:07

Publicado em 

18 dez 2023 às 00:07
3corações
Diretamente da máquina, um marcante sabor com o selo 3corações Crédito: Divulgação
Conhecida como a “marca do café do Brasil”, a 3corações tem sua história entrelaçada com os lares brasileiros, lugar de gente apaixonada por um bom cafezinho, com aromas inigualáveis e em diversos formatos: tradicionais, especiais, em cápsula, solúveis, instantâneos, cappuccinos e até bebidas prontas.
Destaque em café torrado, moído e também em cappuccinos, a 3corações conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o primeiro lugar na categoria “Café” do Prêmio Marcas de Valor A Gazeta, com um portfólio preparado para agradar ao exigente paladar dos capixabas.
Prestes a completar 65 anos de atuação no Brasil e com presença em outros países da América Latina, América do Norte e Ásia, a marca demonstra reconhecimento e valorização às raízes e culturas do café no Espírito Santo, Estado responsável por 30% das exportações do país, sendo o segundo maior produtor brasileiro do grão.
Café 3 Corações
Do grão à xícara, 3corações oferece linhas de cafés tradicionais e especiais e até bebidas prontas Crédito: Divulgação
“A 3corações acredita no prazer das coisas simples e na construção de experiências prazerosas e gratificantes. Estabelecemos laços genuínos e duradouros com nossos consumidores, valorizando cada relação. Temos certeza de que o consumidor percebe o cuidado e o carinho que acompanham todo esse percurso, do grão à xícara”, pontua o gerente da Regional Sudeste do Grupo 3corações, Alexandre Martins.
De acordo com o gestor, a premiação da empresa no Marcas de Valor é reflexo do compromisso contínuo em atender às necessidades e expectativas de todos os capixabas que são movidos a café, assim como a 3corações.
"Nós compreendemos profundamente o significado do café na vida dos brasileiros. Temos um vasto portfólio que atende de forma democrática a todos os gostos e preferências, combinando qualidade, diversidade e solução para satisfazer todos aqueles que compartilham a paixão pelo café."
Alexandre Martins - Gerente da Regional Sudeste do Grupo 3corações

Reconhecimento do café capixaba

Líder em seu segmento, a 3corações detém mais de 30 marcas de café ao redor do país e ainda abre espaço para o reconhecimento de grãos especiais de diversos produtores do Brasil. Em novembro, a empresa promoveu um evento com mais de 6 mil espectadores, ocasião em que produtores de Afonso Cláudio, Iúna e Nova Venécia tiveram seus produtos reconhecidos e comprados para distribuição da 3corações.
Alexandre Martins ressalta importância da cadeia produtiva  Crédito: Divulgação
“Isso envolve investir, reconhecer, valorizar e profissionalizar toda a cadeia produtiva de café no país, gerando prosperidade para todos os públicos com os quais nos relacionamos. São ações como essa que refletem nosso compromisso com a diversidade, o desenvolvimento sustentável e a responsabilidade social, iniciativas que fazem a diferença em nossa indústria e na sociedade como um todo”, finaliza Alexandre.
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