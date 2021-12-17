Hospital estende atendimento e cria complexo materno-infantil

Novo espaço do hospital Santa Rita foi projetado para oferecer acolhimento e conforto ao receber as mães, além de tecnologia e profissionais qualificados em tratamentos mais complexos Crédito: Hospital Santa Rita/Divulgação

Referência no atendimento a pacientes com câncer no Espírito Santo, o Hospital Santa Rita, em Vitória, planeja e investe para ampliar a assistência também em outras áreas. Tanto é que, no primeiro semestre de 2022, vai inaugurar o complexo materno-infantil.

O local foi projetado para oferecer acolhimento e conforto ao receber as mães, além de tecnologia e profissionais qualificados em tratamentos mais complexos.

A estrutura contará com UTI Pediátrica e UTI Neonatal (Utin) e terá o suporte da equipe cardioneurovascular para, inclusive, atender aos casos de cardiopatias congênitas, sendo possível diagnosticar problemas estruturais no coração do bebê ainda no útero materno e realizar procedimentos logo nas primeiras horas após o parto.

Mesmo com foco diferenciado, o tratamento oncológico, que é referência no hospital, estará presente no novo espaço.

Os serviços prestados ao público, seja em oncologia, seja em outra especialidade, são reconhecidos pelos pacientes e comprovados no prêmio Marcas de Valor Rede Gazeta 2021, na qual o Santa Rita obteve o primeiro lugar na categoria “Hospital”. O resultado, para o diretor-geral Carlos Clayton Lobato, é fruto do comprometimento dos profissionais.

"Atribuo esse resultado ao trabalho sério e comprometido com a qualidade que realizamos. Ao comprometimento de toda equipe profissional que trabalha com acolhimento, atenção e foco no bem-estar do paciente, além dos investimentos em tecnologia que o hospital realiza" Carlos Clayton Lobato - Diretor-geral do Hospital Santa Rita

HISTÓRIA

A história de dedicação do Santa Rita é de longo tempo. A necessidade de oferecer um atendimento de qualidade na área oncológica foi a mola propulsora para a construção do hospital que, desde o seu surgimento, é uma referência no segmento.

O trabalho começou em 1952, com a fundação da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), quando o médico Affonso Bianco e a esposa Ylza Bianco colocaram em prática o sonho de prestar atendimento a pacientes carentes com diagnóstico de câncer.

Na época, segundo informações do hospital, somente a Santa Casa de Misericórdia recebia doentes com câncer, porém a demanda era grande. Então, a Afecc passou a buscar recursos para erguer o Hospital Santa Rita. Para a empreitada, contou com o apoio da comunidade, do governo, além de outras iniciativas populares para a arrecadação de recursos.

Após anos de obras e de muito trabalho, o Hospital Santa Rita foi finalmente inaugurado em 31 de março de 1970. A tradição em prestar atendimento oncológico se manteve e, hoje, a instituição se apresenta como a mais preparada e completa do Estado no segmento.

Além de assistência para pacientes do Espírito Santo, o Santa Rita recebe pessoas do Sul da Bahia, do Leste de Minas Gerais e do Norte do Rio de Janeiro.

SANTA RITA EM NÚMEROS

O Hospital Santa Rita é uma instituição filantrópica com mais de 60% dos serviços de oncologia destinados aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, também disponibiliza atendimento nas mais diversas especialidades médicas a pacientes particulares e de convênios.

Com um complexo hospitalar que possui mais de 35 mil metros quadrados de área construída, a instituição realizou, em 2020, 535.680 mil atendimentos médicos, incluindo procedimentos oncológicos e não oncológicos em pacientes particulares, de convênios e pelo SUS. Desse total, 422.204 mil foram prestados exclusivamente aos pacientes do SUS para o tratamento oncológico.