Home Center vai criar drive-thru para materiais de construção

A unidade da Leroy Merlin em Vitória vai oferecer novo serviço aos clientes no ano que vem Crédito: Carlos Alberto Silva

Material de construção, decoração, jardinagem e muitas outras utilidades e serviços em um só lugar é o que oferece a Leroy Merlin - loja que conquistou o coração dos franceses, atravessou o oceano para chegar ao Brasil e, não por acaso, é a vencedora na categoria “Home Center” no 12º prêmio Marcas de Valor Rede Gazeta 2021, provando que também já garantiu lugar cativo no coração dos capixabas.

Para o diretor da empresa, Fernando Bittencourt Franco, um dos motivos para a conquista do primeiro lugar, e também para o sucesso da rede, é a capacidade de adaptação e inovação da marca, que reforçou o conteúdo e os serviços disponíveis on-line, sem perder a qualidade e a oferta de produtos nas lojas físicas.

“Diante da pandemia da Covid-19, a Leroy Merlin focou bastante em ampliar as estratégias já adotadas durante os últimos anos, em especial a ‘omnicanalidade’ (atuar de forma integrada on-line, com aplicativos, site e redes sociais e também off-line, usando a TV, lojas físicas, jornal, rádio)”, conta Fernando Bittencourt.

Neste período, diz ele, a Leroy Merlin observou muitos clientes que adquiriram o hábito de compras on-line por questões de segurança, mas as lojas ainda são extremamente relevantes no momento decisório de compra.

“Por isso, acreditamos que os dois modelos se complementam, entendemos que os ambientes físico e digital merecem a mesma atenção, gama de serviços e investimentos e reforçamos a nossa presença nas redes sociais, com publicações no Instagram da loja, por exemplo, que apresentam ofertas, dicas de decoração e apresentação dos produtos, além dos conteúdos no nosso site, aplicativo e blog”, reforça o diretor.

EXPANSÃO

Para 2022, a Leroy Merlin segue um plano de expansão para outros Estados e promete novidades também na loja do Espírito Santo, localizada em Vitória: um drive-thru de materiais básicos de reforma e construção para otimizar o tempo do cliente e melhorar a experiência de compra.

“O objetivo da Leroy Merlin no ano que vem é expandir para outros Estados. Após um hiato, em 2021 a companhia abriu a primeira loja em Santos e, para 2022, já temos duas inaugurações previstas para o primeiro semestre: Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Guarulhos, em São Paulo. Já a nossa loja do Espírito Santo vai contar com a inauguração do drive-thru da construção, trazendo ainda mais facilidade para nossos clientes de materiais básicos”, adianta Fernando Bittencourt.

Com uma trajetória de 61 anos - 22 no Brasil - e 42 lojas espalhadas pelo país, a Leroy Merlin tem como diferenciais investimento e inovação. O diretor ressalta que o objetivo da empresa é tornar a vida do consumidor mais simples, ao mesmo tempo que todas as necessidades são supridas com qualidade e garantia de bons serviços e materiais.

Ele cita como exemplo a “Instala”, uma plataforma que conecta diversos prestadores de variados serviços, mais de 100 grupos diferentes, como montagem e instalação aos clientes que adquirem os produtos da Leroy Merlin.

"A companhia investe constantemente em inovação e tecnologia e realiza diversas ações para fortalecer a presença tanto no digital quanto no físico e, com isso, melhorar a experiência dos clientes. A empresa foca em simplificar a jornada do consumidor e garantir que ele encontre soluções para suas necessidades em todas as etapas do seu projeto, utilizando todos os canais de contato" Fernando Bittencourt Franco - Diretor da Leroy Merlin

ATENDIMENTO POR APLICATIVO

Outra inovação importante lançada no ano passado, em meio a pandemia, foi o atendimento por aplicativo de mensagens. Durante o lockdown, com algumas lojas fechadas, os vendedores conseguiram atender milhares de clientes através desse canal, garantindo que suas obras não fossem interrompidas.

No ambiente digital, o cliente tem a possibilidade de navegar por todos os pontos de contato, descobrindo produtos, checando a variedade dos itens e ele pode ainda utilizar o aplicativo para criar uma lista de compras, entre outras usabilidades.