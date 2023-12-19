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Marcas de Valor 2023

Home center do ES aposta em linha própria de produtos

A Dalla começa a importar itens que devem chegar aos consumidores no início do ano que vem

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 01:00

Publicado em 

19 dez 2023 às 01:00
Dalla Home Center
Ao todo, em média, 25 mil unidades são comercializadas por mês nas lojas Dalla Crédito: Divulgação
Com uma marca própria de produtos recém-lançada, importada diretamente da China, a Dalla Design está prevista para chegar ao Espírito Santo no início de 2024.
Essa é uma novidade da Dalla Home Center que vai se somar ao atual sortimento das lojas, que já se destaca por chegar a 30 mil produtos, entre itens de material de construção, utilidades para o lar e decoração encontrados no estabelecimento
Para se ter uma ideia, só no departamento de cerâmica, por exemplo, em que estão um dos mixes de produtos mais procurados, a Dalla tem em estoque cerca de 1.200 artigos. Ao todo, em média, 25 mil unidades são comercializadas por mês.
Segundo o diretor da Dalla Home Center, Ademir Luiz Dalla Bernardina, parte dessa expertise da marca, na área de comércio voltado para materiais para reforma e construção, está no constante investimento em imersão da equipe de compras da empresa. O grupo faz diversas viagens em visita aos fornecedores, planejando e fechando negócios para oferecer o melhor para o cliente.
"Investimos bastante no estoque de produtos, trazendo sempre as principais novidades e lançamentos do mercado, sempre com atendimento ágil e rápido, graças a um software moderno que utilizamos em todo processamento de dados e monitoramento dos clientes que entram em nossa loja, estabelecendo fluxo, conversão e ticket médio, diário e mensal"
Ademir Luiz Dalla Bernardina - Diretor da Dalla Home Center
Ele ainda complementa que a marca trabalha para manter toda a equipe atualizada com uma série de treinamentos virtuais – que se chama Academia Dalla de Vendas.
“Por meio de uma plataforma EAD contratada pela empresa, aplicamos capacitações com testes de conhecimento e prêmios de produtividade e assiduidade para cada participante”, conta.

Liderança

Ganhadora da categoria “Home Center” nesta edição do Marcas de Valor A Gazeta, a Dalla está presente em toda a Grande Vitória, com seis lojas – duas em Vila Velha, uma na Serra, uma em Vitória e duas em Cariacica – e com três lojas no Norte do Espírito Santo – Aracruz, Linhares e São Mateus. A rede de lojas também é referência no Estado com as vendas por meio do e-commerce.
“A Dalla trabalha com as melhores marcas do mercado e facilita as compras em até 10 vezes sem juros por meio dos principais cartões de crédito”, aponta o diretor da empresa.
Aliás, segundo Ademir, o layout das lojas está com todo o mix de produtos em exposição, facilitando ainda mais a experiência de compras dos clientes, em um moderno autosserviço ou com atendimento personalizado, tirando todas as dúvidas a respeito dos produtos. Além disso, também conta com arquitetos e decoradores que auxiliam na escolha dos produtos.
“Temos em mente que o atendimento em vendas é o grande diferencial do nosso negócio. Nossa equipe é simpática, educada, treinada e preparada tecnicamente para ter como foco as necessidades do cliente”, garante.
Isso, somado ao menor preço, à variedade de produtos, às melhores marcas e ao atendimento personalizado, Ademir sustenta que a Dalla foi coroada pelo prêmio justamente por se dedicar ao cuidado no atendimento.
“Por isso, o cliente avalia e sempre escolhe a loja que entrega o melhor resultado, como a Dalla”, conclui.
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