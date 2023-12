Marcas de Valor 2023

Há 48 anos, loja colore momentos especiais da vida do capixaba

Da indústria à residência, Politintas também dá o tom aos sonhos da clientela, com portfólio amplo de cores e produtos

Politintas leva suas cores para o consumidor, com produtos que harmonizam ambientes de empresas e residências. (Divulgação)

Casamento ou nascimento do primeiro filho; a casa tão es perada, que finalmente ficou pronta; a hora de empreender e ter o próprio negócio. Em todas essas fases da vida, uma das primeiras providências é preparar os ambientes para receber de braços abertos todas as emoções que estão por vir. Para deixar tudo pronto para esses recomeços, buscam-se parceiros fiéis e confiáveis.

Afinal, são sonhos prestes a serem realizados. E a marca sinônimo de credibilidade na hora de colorir esses momentos tão especiais é a Politintas, primeiro lugar na categoria “Loja de Tintas” na 14ª edição do Marcas de Valor A Gazeta. Há 48 anos, a empresa está na vida dos capixabas.

A Politintas já nasceu com o compromisso de oferecer o melhor atendimento possível aos seus clientes, pois, desde o primeiro dia de funcionamento, tem sido muito mais que uma loja de tintas decorativas, industriais e automotivas. É um lugar que as pessoas buscam para realizar os seus sonhos, define o diretor comercial da Politintas, Vinicius Ventorim.

“Para oferecer o melhor ao nosso consumidor, investimos pesado em atendimento especializado, políticas de qualidade e gestão, logística e diversidade de produtos e marcas. Além disso, somos omnichannel, ou seja, estamos presentes onde o cliente quer e na hora que ele precisa, por meio das lojas físicas e on-line, televendas, chat e WhatsApp”, explica.

O atendimento especializado da Politintas mostra opções apropriadas para cada cliente. (Divulgação)

Amiga do meio ambiente

A empresa, que hoje conta com uma rede de 20 lojas localizadas no Espírito Santo, cresceu de forma sustentável, sempre com um olhar atento para as questões ambientais e as gerações futuras, complementa o gestor.

“No começo de 2023, iniciamos a compra de energia gerada por biogás em aterros sanitários. A utilização desse material evita que o gás metano gerado pela decomposição do lixo seja liberado diretamente na atmosfera, eliminando, assim, o risco de contaminação do meio ambiente e do aumento dos gases que causam o efeito estufa”, comenta Ventorim.

E não para por aí. A Politintas informa que, desde 2022, investe na geração de energia renovável proveniente da luz solar, fonte que resulta em um impacto praticamente inexistente no meio ambiente.

A frota de veículos também é monitorada e certificada por órgão competente com o propósito de reduzir ao máximo a poluição do ar. E todas as unidades da rede são cadastradas como pontos voluntários de recolhimento de óleo de cozinha usado, para impedir que esse resíduo chegue aos rios e ao mar.

Vinicius Ventorim destaca foco de atuação na esfera social . (Gabriel Lordello/Mosaico Imagem)

Além disso, clientes e pintores que compram na Politintas podem descartar as embalagens de tinta nos postos de recolhimento instalados nas lojas de Campo Grande (Cariacica), Avenida Leitão da Silva (Vitória), Centro de Vila Velha, Laranjeiras (Serra) e Venda Nova do Imigrante. Isso é possível graças ao Projeto de Logística Reversa, implantado no início deste ano em parceria com a Suvinil.

Desenvolvimento social e econômico

A Politintas destaca seu foco nas esferas social e econômica. Classificada há sete anos seguidos pela consultoria internacional Great Place to Work (GPTW) como um ótimo lugar para se trabalhar, a empresa gera 300 empregos diretos, distribuídos em seis municípios capixabas. Como o número de lojas aumenta constantemente, a mão de obra está sempre em expansão.

Diversidade e inclusão também estão em pauta. Há pouco mais de um ano, foi criado o Comitê de Diversidade, Inclusão e Equidade da Politintas, que conta com a participação de 12 colaboradores.

O comitê nasceu com o objetivo de promover um ambiente mais inclusivo, quebrando as barreiras impostas pelo preconceito e pela intolerância. A soma de cada uma dessas iniciativas resulta em crescimento sustentado, reconhecimento do cliente e mais investimentos.

A Politintas chega ao final de 2023 com crescimento positivo, batendo novos recordes de faturamento e se preparando para continuar crescendo e inovando dia após dia, sublinha Ventorim.

