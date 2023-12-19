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Marcas de Valor 2023

Grupo empresarial alia força do coletivo ao poder da inovação

Águia Branca celebra a conquista e aponta a importância das pessoas que compõem a organização

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 00:17

Publicado em 

19 dez 2023 às 00:17
GRUPO ÁGUIA BRANCA
Grupo Águia Branca trilha uma história com mais de 75 anos: atuação em diversas áreas e pioneirismo em transporte Crédito: Divulgação
Confiança, integridade, relacionamento, evolução e segurança são as qualidades apontadas pelo Grupo Águia Branca como as grandes motivadoras para seguir inovando e atuando como marca de valor não apenas no Espírito Santo, mas também em todo o Brasil.
São mais de 75 anos desde a fundação da primeira empresa, que atualmente tem influência em outras áreas para além do transporte. Vencedor na categoria “Grupo Empresarial” na 14ª edição do Prêmio Marcas de Valor A Gazeta, o Grupo Águia Branca celebra a conquista e indica, segundo a visão do presidente Kaumer Chieppe, a importância das pessoas que compõem organização.
“Elas levam nossos valores para o dia a dia, transformam conceito em ações e encantam nossos clientes”, afirma Chieppe.
Para o gestor, o reconhecimento envolve uma série de fatores, como as marcas representadas pelo Grupo no mercado, a história e a reputação.
"Também têm relevância os projetos nos quais nos envolvemos e todo o cuidado que temos com os negócios. Tudo isso junto faz com que os capixabas reconheçam o Grupo Águia Branca como uma marca de valor."
Kaumer Chieppe - Presidente do Grupo Águia Branca
Na avaliação do executivo, além dos quatro valores para atuação no mercado, são considerados três pilares: estratégia, inovação e pessoas. A adoção dos fatores, acrescenta, permite que o Grupo se diferencie no mercado e mantenha a robustez. Kaumer assumiu a presidência sucedendo Renan Chieppe, que esteve à frente da empresa entre 2019 e 2022.

Variedade

Além da Viação Águia Branca, a primeira empresa fundada, e da Vix Logística, uma das maiores companhias de transporte do país, o Grupo representa marcas como Toyota, Jeep e BYD. Há, ainda, uma atuação que transcende o ambiente corporativo.
Nesse contexto, é possível citar a Amigab, lançada há 25 anos como uma gincana dos próprios colaboradores e que se transformou num programa de engajamento social.
Outra frente é a Reserva Ambiental Águia Branca, uma área preservada de Mata Atlântica, situada em Vargem Alta, com mais de 2.200 hectares e que protege mais de 800 espécies de plantas e animais.
Em 2021, foi lançado o primeiro projeto do Grupo voltado à geração de energia limpa, a AB Energias Renováveis. “Trata-se de um consórcio formado pelas empresas do Grupo e pelo qual passamos a ter entre 70% e 80%, aproximadamente, de consumo das nossas bases por energia de fonte renovável”, detalha o presidente.
Kaumer Chieppe PRESIDENTE DO GRUPO ÁGUIA BRANCA
Kaumer Chieppe reitera importância da reputação da marca Crédito: Divulgação
Apenas pela Viação Águia Branca, são cerca de 9 milhões de passageiros transportados ao ano e 700 localidades atendidas, por meio de 315 linhas interestaduais e intermunicipais. São mais de 3.200 empregos diretos e indiretos e 350 agências, espalhadas pelos oito Estados de atuação da empresa – Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Sergipe e Pernambuco.

Para 2024

Se o Grupo Águia Branca é dominante quando o assunto é transporte, seja individual, seja coletivo, é possível afirmar que seu caminho no mercado em 2024 deve ser pavimentado com poucas sinuosidades para levar a um bom destino. Ao menos essa é a expectativa de Kaumer Chieppe.
“É essencial destacar que seguiremos focando as nossas marcas, serviços e soluções, de forma que continuemos oferecendo atendimento de excelência para as necessidades de nossos clientes. Algumas oportunidades estão mais adiantadas e podemos ter novidades em breve”, salienta.
Perguntado sobre as pretensões para o ano que se aproxima, o executivo enfatiza que o Grupo permanecerá apostando em um crescimento continuado, orgânico e atento às oportunidades.
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