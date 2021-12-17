Farmácia do ES investe para atender clientes em todo o país

A rede de drogarias Santa Lúcia tem mais de 50 unidades espalhadas pelo Espírito Santo Crédito: Divulgação/Camilla Baptistin

Com mais de 50 unidades construídas pelo Espírito Santo em 45 anos de história, pode-se até dizer que a Drogaria Santa Lúcia está em cada ponto do território capixaba. Mas os planos da empresa não param por aí. A expectativa é de dar continuidade à expansão, em qualidade de atendimento, serviços diferenciados e uso da tecnologia para atender 100% do Estado. E ainda projeta, para 2022, levar seus produtos e serviços também aos quatro cantos do país.

“Nosso novo projeto e-commerce vai trazer o que existe de mais moderno para o capixaba, com a possibilidade de comprar e retirar em loja, receber em casa de maneira express, em intervalos que vão de duas a quatro horas, e estamos nos planejando logisticamente para fazer entregas para todo o Brasil”, aponta Roney Cosendey, CEO da empresa.

Com o propósito de ser “a melhor drogaria do mundo para os capixabas”, a Santa Lúcia mostra que tem conquistado o público com as estratégias adotadas até aqui. No prêmio Marcas de Valor Rede Gazeta 2021, a rede alcançou o primeiro lugar na categoria “Farmácia”. Esse reconhecimento, na avaliação de Cosendey, é fruto de uma postura de vanguarda.

"O pioneirismo sempre foi a marca da Drogaria Santa Lúcia. Inovações foram lançadas primeiro no mercado capixaba pela Santa Lúcia, como a entrega em domicílio, venda de genéricos, implantação do programa Farmácia Popular e vendas pela internet fazem parte da história da rede" Roney Cosendey - CEO da Santa Lúcia

ATENDIMENTO POR APLICATIVO

O executivo evidencia ainda que a Santa Lúcia continua inovando, com serviços farmacêuticos, vacinação e ao ser a primeira drogaria capixaba a oferecer o serviço de entrega em domicílio em serviços de aplicativos como o Ifood, Americanas Delivery e Uber.

“Realizamos também atendimento via WhatsApp e, ainda em 2021, vamos inaugurar o e-commerce com uma das melhores tecnologias do mundo. Todos esses serviços em prol da saúde, satisfação, facilidade e comodidade para os clientes”, frisa.

O grande diferencial da marca, pontua Cosendey, é ser justamente parte da história e do dia a dia dos capixabas.

“Esse Awareness (consciência de marca do público) vem sendo erguido ano após ano, com foco total nos nossos clientes, com soluções que vão muito além do que vender um medicamento e, sim, partir do princípio de que cada pessoa que entra em nossas unidades é única para a construção da nossa história e marca.”

Diante da pandemia de Covid-19, período em que o mundo virtual ficou em evidência, a Santa Lúcia ampliou seus canais digitais para continuar presente entre as opções dos consumidores.

“A pandemia foi algo inesperado para todos. Nossa equipe buscou rapidamente se adaptar, se cuidar, se organizar e dessa forma não paramos em nenhum instante”, observa.